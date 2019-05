Pampers, Ariel a Herbal Essences vedou k zodpovědné spotřebě

Program se nazývá „Brand 2030 criteria“ a umožní zodpovědnou spotřebu pěti miliardám spotřebitelů, kteří využívají produkty společnosti P&G každý den. Přední značky společnosti P&G Pampers, Ariel a Herbal Essences pokračují v přijímání tohoto rámce a pomáhají urychlit udržitelný životní styl.

„Zákazníci už nejsou ochotni přijímat kompromis mezi výkonem a udržitelným životním stylem a očekávají, že značky podniknou smysluplné akce k řešení nejzávažnějších problémů, kterým je svět vystaven,“ řekl Marc Pritchard, ředitel značky P&G. „Z tohoto důvodu se společnost P&G zaměřuje na reorganizaci marketingu, aby využila dosah svých značek jako síly pro dobro a motoru pro růst. Chceme, aby naše značky rostly a vytvářely hodnoty a zároveň měly měřitelný, dlouhodobý pozitivní dopad na společnost a životní prostředí.“

Konkrétní příklady toho, jak se značky společnosti P&G stávají udržitelnějšími:

Ambicí značky Ariel je zvyšovat účinnost svých produktů v oblasti čistoty, aby se snížila spotřeba zdrojů v klíčových oblastech, které ovlivňuje, jako je energie a voda, o 50 %. Značka Ariel také přizpůsobuje svoje obaly. Značka usiluje o to, aby byly do roku 2022 všechny její obaly recyklovatelné a aby snížila objem plastových obalů do roku 2025 o 30 %. Kromě toho využívá Ariel svůj potenciál a pomáhá vytvářet rovnoprávnost prostřednictvím svých kampaní jako například Partage des taches ve Francii a Share the Load v Indii, které podporují ideu mužů a žen, kteří se spravedlivě dělí o péči o domácnost.

Herbal Essences se snaží umožnit každému zažít pozitivní sílu přírody a podporovat biodiverzitu, aby byla přínosem pro lidi a planetu. Kromě toho Herbal Essences sdílí kompletní informace o svých ingrediencích, transparentně vysvětluje 4-fázový bezpečnostní proces a organizace pro ochranu zvířat PETA ji posuzuje jako značku, jejíž produkty nebyly testované na zvířatech. Značka Herbal Essences bio:renew je první světovou značkou vlasové kosmetiky, která používá rostliny schválené Královskou botanickou zahradou Kew. Herbal Essences rovněž propaguje uvedení obalů pro zrakově postižené a lahve vyrobené částečně z odpadních plastů z pláží na svém největším trhu v USA.

Pampers umožňuje milionům dětí šťastný zdravý vývoj ve spolupráci se zdravotnickými profesionály, rodiči a nevládními organizacemi. V rámci programu společnosti P&G Brand 2030 Fundamentals představí značka Pampers svých 7 Acts for Good, které zahrnují následující konkrétní akce: pokračování v inovacích směřujících k udržitelným řešením v oblasti plen, které by měly vést k o 30 % nižší spotřebě materiálu pro výrobu plen použitých na jedno dítě v průběhu doby, kdy pleny potřebuje. Prostřednictvím modernizace a využití efektivnějších materiálů snížila značka průměrnou hmotnost plen o 18 % již v uplynulých 3 letech, aniž by poklesla jejich osvědčená savost. Společnost chce zaujímat vedoucí pozici v oblasti recyklace plen a ubrousků a do roku 2021 uvést do provozu recyklační závody ve třech městech. Ve spolupráci s organizací UNICEF pomohla značka Pampers eliminovat tetanus u matek a novorozenců ve 24 zemích. V březnu 2019 dokázala tuto chorobu eliminovat další země Čad, takže od roku 2006 zachránila společnost odhadem asi 880 000 životů novorozenců.

„Program Brand 2030 criteria představuje pro špičkové značky návod, protože definuje význam zodpovědné spotřeby. Zajistí kompletní dlouhodobou integraci smysluplných a měřitelných sociálních a environmentálních dopadů do celkové strategie značky,“ řekla KoAnn Vikoren Skrzyniarzová, ředitelka udržitelných značek.

„Do procesu stanovení kritérií jsme zapojili několik externích subjektů,“ řekla Virginie Heliasová, ředitelka divize udržitelnosti společnosti P&G. „Chtěli jsme vytvořit parametry, díky kterým by mohly značky na program SDG12 dosáhnout a usilovaly o to, aby se zodpovědná spotřeba dostala na novou úroveň. S našimi značkami sloužíme 5 miliardám lidí na celém světě, a to nám dává jedinečnou příležitost a odpovědnost nejen dělat lidem radost díky skvělým vlastnostem produktů, ale také propagovat dialog, ovlivňovat přístup, změnu chování a vytvářet udržitelný životní styl.“