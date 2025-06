Palírna U Zeleného stromu září doma i ve světě

Palírna U Zeleného stromu má ojedinělou historii, která sahá až do roku 1518, kdy byl měšťanskému domu U Zeleného stromu v Prostějově udělen várečný patent. Daří se vám na tuto tradici navazovat i v současnosti?

Myslím, že velmi dobře. Za minulého režimu bohužel docházelo k úpravám tradičních receptur a výrobních postupů – často za cenu nižší kvality a chuti, protože se používaly levnější suroviny. V posledních letech se proto vracíme k původním metodám a poctivým surovinám, ideálně od lokálních dodavatelů. Dobrým příkladem je zrající destilát Stará myslivecká, který dnes kvalitou i charakterem směle konkuruje světovým značkám whisky.

Na jaké produkty se v posledních letech soustředíte? A mění se nějak preference spotřebitelů?

Češi mají stále v oblibě své typické druhy lihovin – například vodku nebo ovocné pálenky. S nástupem mladší generace ale sledujeme trend směrem k lehčím, méně alkoholickým nápojům a zdravějšímu životnímu stylu. Na to reagujeme vývojem produktů, jako je Hanácká Trendy – nízkoalkoholická a nízkokalorická varianta oblíbené značky. Ovocné pálenky jsme sjednotili pod značku Moravský košt, kde dbáme na dohledatelný původ ovoce – vše odebíráme od prověřených sadařů z Hané. A jsme rádi, že Češi stále více sahají po kvalitnějších lihovinách – jako je pravý rum nebo whisky. Naší vlajkovou lodí jsou značky Stará myslivecká, Heffron, Hanácká vodka a B42V Eccentric vodka.

Jaká část vaší produkce zůstává na domácím trhu a jakou exportujete? Které zahraniční trhy jsou pro vás klíčové?

Největší část produkce prodáváme stále na domácím trhu, ale export tvoří více než deset procent a roste. V loňském roce jsme zvýšili vývoz do Severní Ameriky o patnáct procent, dařilo se nám v Kanadě, Mexiku i v Asii – konkrétně v Japonsku, Číně, Tchaj-wanu nebo Indii. Právě Asie je pro nás momentálně velmi důležitá, protože zde roste poptávka po prémiových lihovinách. Daří se nám zde zejména s whisky Stará myslivecká. Na konci roku 2024 jsme v Šanghaji a Hongkongu předjednali řadu kontraktů, kde jsme kromě whisky představili i ochucené rumy značky Heffron.

Kam letos směřují vaše investice a o jakou částku se jedná?

Pokračujeme v investicích do technologií a rozšíření výrobních kapacit. V loňském roce jsme zahájili modernizaci zařízení i zázemí pro zaměstnance v Prostějově, letos jsme například zvětšili kapacitu míchacích nádob, připravujeme rozšíření skladových prostor pro líh a destiláty. Investice do technického zázemí považujeme za klíčové pro další růst a zajištění kvality.

Zavádíte moderní technologie a zároveň se snažíte o udržitelnější přístup. Jde to dohromady?

Určitě. Moderní technologie nám pomáhají nejen zvýšit kvalitu, ale i efektivitu výroby. Řešíme úspornější spotřebu energií, optimalizujeme logistiku a snažíme se omezit dopady na životní

prostředí. Například tam, kde je to možné, dáváme přednost lokálním dodavatelům surovin, čímž zároveň snižujeme uhlíkovou stopu.

Je výhodou, že jste ryze česká, rodinná firma?

Rozhodně. Máme díky tomu větší volnost v rozhodování, můžeme si udržet důraz na tradiční výrobní postupy a kvalitu surovin. Možná je to někdy náročnější cesta, ale zároveň autentičtější a dlouhodobě udržitelnější. Samozřejmě to znamená i složitější pozici na zahraničních trzích, kde často dominují velké nadnárodní korporace – ale i bez nich jsme dokázali prorazit. To je pro nás důkazem, že kvalitní český alkohol má co nabídnout i světu.

Chystáte letos nějakou novinku?

Ano, několik. Na přelomu června a července uvádíme na trh nové míchané perlivé drinky v plechovce, a to pod značkami Stará myslivecká, Heffron, Hanácká vodka a B42V Eccentric. Jsou určené zejména mladším konzumentům, kteří si chtějí vychutnat kvalitní drink třeba s přáteli na pikniku, aniž by museli do baru. Vizuál jsme ladili právě s ohledem na tuto cílovou skupinu. Chystáme také limitované edice u Hanácké vodky a Heffronu. A k příležitosti 507. výročí založení Palírny U Zeleného stromu uvedeme hned dva nové Single Barrel výběry whisky Stará myslivecká v limitované edici.

Bohumil Brejžek