Palety z plastového recyklátu aneb když je odpad opět materiálem

Plasty ano, ale odpad je potřeba umět recyklovat

V roce 2021 se na světě spotřebovalo téměř 500 milionů tun plastů. Mezi roky 2000 a 2019 se tak jejich spotřeba zdvojnásobila, ale pouhých 9 % z tohoto množství bylo recyklováno. V České republice není situace o mnoho lepší, a to i přes vysoký podíl třídění, odpadů se k materiálové recyklaci dostává odhadem pouze 16 - 20 % objemu žlutých kontejnerů. Největším problémem jsou tzv. směsné odpadní plasty, kterých je drtivá většina a které v ČR končí nejčastěji na skládkách. Jedná se o plýtvání zdroji, protože samotný plast dokáže být dobrým sluhou, ovšem je potřeba s ním umět zacházet a využívat všech jeho předností. Díky skvělým vlastnostem plastu dokážeme snížit zátěž životního prostředí až sedminásobně a dalších úspor lze dosáhnout jeho opakovanou materiálovou recyklací.

„Pouze asi 16 - 20 % objemu žlutých kontejnerů se dočká recyklace.“

Europaleta - Plasteta® EP 08 (120x80 cm)

Stabilplastik – odpady jsou zdrojem aneb šedá je nová zelená

Společnosti, které dokážou směsné odpadní plasty stoprocentně materiálově využívat, lze v ČR spočítat na prstech jedné ruky. Jednou z takových firem je společnost Stabilplastik , která již 25 let vyrábí především přepravní palety, a to pouze ze směsných odpadních plastů. Nejběžnější typ přepravní palety (tzv. europalety) má dle doložené LCA certifikace až o 77 % nižší dopad na životní prostředí než obdobná dřevěná paleta (při dnes v podstatě stejné ceně), a to při zachování řady předností plastu, zejména odolnosti vůči povětrnostním vlivům, bezúdržbovosti, snadné omyvatelnosti (hygieničnosti) a snadné 100% materiálové recyklovatelnosti. Celý výrobní proces společnosti Stabilplastik je bezodpadový – veškerý vstupní materiál (kterým je pouze směsný plastový odpad) je využit pro výrobu konečných výrobků. Poškozené výrobky či výrobky po skončení jejich životnosti firma pro své zákazníky zdarma opět 100% recykluje a využívá tak životnost plastu až na hranici jeho fyzických možností. Jen za rok 2021 společnost odklonila ze skládek a spaloven k dalšímu využití přes 2,5 milionu kg plastového odpadu. Plasteta® , jak svoji paletu z recyklovaných směsných plastů nazývá, se vyrábí v mnoha variantách včetně skladebných verzí, které přinášejí značnou úsporu při jejich přepravě a skladování. Statická nosnost Plastet se pohybuje na hranici až 10 000 kg, díky čemuž nacházejí uplatnění napříč mnoha průmyslovými odvětvími včetně potravinářství.

„Plasteta® má lepší kvalitativní vlastnosti, je ekologičtější a cenově srovnatelná s dřevěnou paletou.“

V roce 2021 společnost obdržela několik ocenění (Obal roku, Cena udržitelnosti, Stříbrná medaile v oblasti SME udržitelného konceptu podnikání). Není proto překvapením, že zájem o její produkty roste, a to nejen v domácím prostředí, ale zejména ze zahraničí (SRN, Slovensko, Švédsko, Dánsko…). Společnosti se daří ekonomicky profitovat zejména díky exportu. Ze zahraničí přicházejí i nabídky na vybudování společného podniku a sdílení know-how v oblasti takto dosud málo využívaného druhu odpadu. V oblasti inovací společnost rovněž udržuje tempo se světovou konkurencí a prosazuje na trhu chytrá řešení například v podobě tzv. „smart palety“ , která spojuje digitalizaci s cirkulární ekonomikou.

Ocenění za udržitelný podnikatelský koncept – jednatelé společnosti Stabilplastik a zástupci Generali

Přebírání Ceny udržitelnosti 2021- Ing. Patrik Luxemburk (vlevo) a Ing. Jan Suchopár (vpravo)

ČR – vize je, nástroje chybějí. Na vše doplácí občan

Smutným faktem pro ČR ale zůstává, že většina vstupního materiálu pochází rovněž ze zahraničí, přičemž roste zájem zahraničních partnerů na zpracování jejich odpadu výměnou za pořízení výrobků z takového odpadu vytvořeného. Na domácím trhu převládá dlouhodobě nedostatečná podpora finální materiálové recyklace a prostředky získané od původců odpadů (výrobců obalů) kryjí pouze částečně náklady na sběr a vytřídění odpadů (které však bez jejich koncové materiálové recyklace ztrácí smysl). MŽP stanovilo v oblasti recyklace strategické cíle, nástroje k jejich dosahování a vůle cíle dosahovat však zcela chybějí. Náklady na likvidaci odpadů tak ve svém konečném důsledku nese občan (poplatky za odpady, dlouhodobá zátěž a znečištění životního prostředí, pokuty placené EU za nedostatečnou recyklaci atd.). Ani přes několikaletou snahu se společnosti Stabilplastik nepodařilo v ČR prosadit podporu materiálové recyklace domácího odpadu a stále více tak musí spoléhat na upevňování a rozšiřování spolupráce se zeměmi, které si uvědomují výhodnost a potřebu větší materiálové recyklace, avšak nedisponují dostatečnými přepracovacími kapacitami. Nic to však nemění na faktu, že používáním Plastety si firmy výrazně snižují svoji uhlíkovou stopu a získávají i mnoho ekonomických benefitů a pojem společenské odpovědnosti nezůstane jen prázdným pojmem v propagačních materiálech.

„Používáním Plastety® firmy snižují svoji uhlíkovou stopu, šetří náklady a realizují svoji společenskou odpovědnost.“

Plasteta® IP 12 (120x120 cm) – plastová paleta ze směsného plastového recyklátu

Plasteta® SP 08 (80x120 cm) – skladebná plastová paleta

Plasteta® EP 08 PD (80x120 cm) – plastová euro paleta z recyklátu s plnou deskou