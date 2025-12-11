Padla zatím nejvyšší výhra roku ve Sportce. Muž si odnáší 48 milionů

Nedělní slosování Sportky z 16. listopadu přineslo zatím nejvyšší výhru ve Sportce v letošním roce. Muž v důchodovém věku, který si podal plný tiket v pražské trafice, trefil první pořadí a odnáší si 47 735 476 korun. Peníze mu přinesou hlavně klid a jistotu, velké životní změny nechystá.

Neděle 16. listopadu se jednomu dlouholetému sázejícímu zapsala do života výrazněji, než čekal. Ve večerním slosování Sportky trefil první pořadí ve druhém tahu a získal 47 735 476 korun – zatím nejvyšší částku roku 2025. Plný tiket včetně Šance si podal v pražské trafice a čísla zvolil náhodným tipem.

Náhodný tip, který změnil rok 2025

Muž sází Sportku mnoho let, obvykle jednou týdně a nejčastěji v neděli, kdy má čas. V minulosti používal svá vlastní „šťastná“ čísla, která přibližně jednou ročně měnil. Velký úspěch ale nepřicházel – jeho dosud nejvyšší výhra byla kolem 8 tisíc korun. Postupně proto přešel na náhodný tip. Právě ten mu nyní přinesl téměř 48 milionů korun.

Když si výsledek kontroloval, působil na něj jako chyba. „Pořád jsem to zavíral a otevíral, koukal znovu. Ta výhra tam pořád byla, ale nepřipadalo mi to reálné,“ popsal své první dojmy. Tiket si okamžitě schoval doma do malého trezoru, ještě zabalený v plastovém sáčku, aby se mu nic nestalo.

Radost, jistota a žádné velké změny

Ačkoli je za výhru velmi rád, s úsměvem dodává, že podobná částka by se hodila třeba před patnácti lety. Přesto ji vnímá jako velkou úlevu. „Jsem rád, že už nebudu mít finanční starosti,“ dodává.

Do života nechystá žádné zásadní obraty. Je ženatý, má dvě dospělé děti, a i přes důchodový věk stále pracuje. Přemýšlí, že příští rok by tak mohl skončit, ale zároveň se směje, že neví, čím by volný čas zaplnil.

Některé plány však má. Chce si koupit nové auto, pravděpodobně opět značky Ford, které má i nyní. Část peněz věnuje na charitu a také pomůže dětem se splacením půjček. „Možná by se hodily nové klouby,“ zavtipkoval v souvislosti s tím, na co by mohly miliony padnout.

Zajímavostí je, že o výhře zatím neřekl vůbec nikomu – ani manželce. „Řeknu jí to doma. Bude mít radost,“ uvedl.

Sportka potvrzuje svou oblibu

„Sportka je už po desetiletí oblíbenou součástí zábavy v mnoha českých rodinách. Přináší radost, napětí i možnost splnit si sny a změnit život k lepšímu. Každý rok díky ní vznikají stovky nových milionářů a v tom letošním přibývá v průměru více než jeden nový milionář každý den,“ říká Martin Eliáš, brand manažer loterií společnosti Sazka.

Rok 2025 zatím přinesl tři výrazné výhry: téměř 48 milionů korun za tiket podaný v Praze, dubnových 41 969 234 korun pro online sázejícího s náhodným tipem a 41 292 457 korun pro sázejícího ze Středočeského kraje, který v září vsadil vlastní čísla.

Prosinec přinese milionové prémie

Závěr roku bývá ve Sportce tradičně silný. Během adventu, na Štědrý den i na Silvestra se budou rozdělovat milionové prémie, do nichž se automaticky zapojí každý, kdo si vsadí plný tiket. Sázející tak mají ještě několik příležitostí, jak uzavřít rok 2025 opravdu výjimečně.

