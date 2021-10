Padání vlasů u žen – co je příčinou a jak jej řešit?

Příčiny vypadávání vlasů u žen

Některé dámy mohou mít problém s vypadáváním vlasů daný geneticky. Říká se mu androgenní alopecie. Jindy má na kvalitu vlasů vliv nadměrný stres. A hormonální nerovnováha, s níž se ženy setkají například během těhotenství či krátce po porodu, ale také během menopauzy, může být rovněž častým důvodem.

Velmi často se opakuje sezónní vypadávání vlasů. Například právě v tomto období, na podzim, kdy si vlasy po namáhavém létě procházejí telogenní fází a hromadně vypadávají.

Příčinou může být i nesprávná péče. Pokud nadměrně barvíme, denně vlasy žehlíme a fénujeme, měníme image jako na běžícím pásu, případně máme nevhodnou vlasovou kosmetiku, nemůže být překvapením, že vlasy z dlouhodobého hlediska trpí.

Někdy je zase problémem nedostatek živin.

Staráte se správně o své vlasy?

V první řadě doporučujeme při každém takovém problému vyloučit zdravotní příčiny, kterých může být skutečně mnoho. Navíc sezónní nebo hormonální padání vlasů je většinou dočasný stav. Můžete si ale pomoci správnou stravou i péčí a tak zmírnit nepříjemné příznaky:

nechte vlasy odpočinout: nepřebarvujte, omezte tepelné úpravy, pořiďte si vlasovou kosmetiku na regeneraci vlasů,

zaměřte se na zdravější životosprávu: pestrá strava a zdravý životní styl prospějí celému tělu,

doplňte si vitamín C, D, E a biotin, z minerálů zinek, selen, železo a hořčík,

stejně doporučujeme pokusit se eliminovat stres, pokud je to možné,

vypadávání vlasů může mít na svědomí i nedostatek kolagenu, který je pro tělo základní stavební bílkovinou, proto je vhodné si ho doplnit.

Kolagen a vlasy spolu souvisí

Možná jste už slyšeli, že kolagen je podstatnou součástí kůže, tvoří až do 80 % jejího objemu. Jak ale souvisí kolagen a vlasy? Právě vlasy vyrůstají z folikul v kůži a kolagen má vliv na zdraví vlasových kořínků. Zároveň kolagen sestává z mnoha aminokyselin, z nichž některé si vlasy berou přes kůži jako živiny. Dostatek kolagenu je tedy předpokladem pro zdravou kůži a tím pádem i zdravé vlasy.

Ve vyšším věku už lidský organismus nemusí stíhat vlastní kolagen vyrábět. Proto jsou na trhu kolagenové doplňky, které se získávají štěpením kolagenu z vedlejších produktů ryb, hovězího nebo vepřového dobytka. Slouží na přirozené doplnění této esenciální bílkoviny.

Ten nejlepší kolagen pro ženy z množství značek na trhu by však měl splňovat určitá kritéria. Především by měl být bioaktivní, tedy pro lidské tělo přirozený, aby ho dokázalo na maximum využít. Právě proto je důležité, jak probíhá štěpení a z jakých zdrojů se získává. Prémiový kolagenový hydrolyzát Inca Collagen například patří mezi top ve své třídě, protože je bioaktivní a reálně účinkuje. Vzniká štěpením pomocí enzymatické hydrolýzy, kdy se molekuly kolagenu z ryb štěpí na malé peptidy, avšak s homogenní strukturou. Tu lidské tělo rozpozná. Inca Collagen navíc neobsahuje nic, pouze tyto peptidy, je tedy 100% čistý bez příchutí a konzervantů. Příměsi by totiž bioaktivitu kolagenu mohly narušovat, vysvětluje doktorka biochemie Dagmar Petrová: „Pokud příměsi zůstanou uchyceny, mohou omezovat absorpci. Po přechodu do krevního řečiště mohou omezovat průnik do buněk, které mají potenciál ke zpracování fragmentů kolagenu.“

Po užití Inca Collagenu naše tělo rozezná peptidy kolagenu a přestože jde o peptidy mořských ryb, využije je jako vlastní. Kolagen z mořských ryb je navíc vývojově starý a vyznačuje se největší čistotou molekul, takže jeho štěpení je jednoduché a výsledný kolagenový hydrolyzát nebývá znečištěný fragmenty jiných molekul. Inca Collagen je třísložkový, obsahuje tedy typy kolagenu, které lidské tělo potřebuje nejvíc: kolagen I., II. a III. typu. Pomůže tak nejen pohybovému aparátu, ale zejména kůži, vlasům i nehtům.

A účinky? Tělo dodá kolagen do kůže, kde dochází k regeneraci tkání, vlasových kořínků, posílení struktury kůže, ta produkuje vlasy, které jsou pevnější, zdravější, mohou rychleji růst, méně se štěpí na konečcích. Díky zdravým kořínkům drží a méně vypadávají, obnovuje se růst vlasů i na místech, kde předtím vypadávaly.

Tyto změny nejvýrazněji pozorují právě ty ženy, které si procházejí náročným obdobím, například po porodu:



„V první řadě jsem ho začala užívat kvůli vypadávání vlasů a jejich špatné kvalitě. Velmi brzy mi vlásky zhoustly a přestaly se lámat. Po třech dětech jsem užívala různé vitamíny, tonika na vlasy i různé šampony, ale až Inca Collagen mi pomohl,“ hodnotí spokojená zákaznice Paula Rovná.

Inca Collagen se za 6 let stal jedničkou na českém a slovenském trhu a má již víc než 200 tisíc spokojených zákazníků. Velkou část z nich tvoří právě ženy, které se trápily s vypadáváním vlasů. Pokud tedy hledáte doplněk na vnitřní užívání, který vám pomůže tento problém vyřešit, vyplatí se ho zkusit.