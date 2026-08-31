Pacient jako poslíček s CD? V MR Centru Titanium už ne

Komerční sdělení

MR centrum Titanium | foto: MR centrum Titanium

Komerční sdělení

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Všichni známe situaci, když pacient po vyšetření magnetickou rezonancí nebo jinou zobrazovací technikou, odchází s CD či DVD, které má donést svému ošetřujícímu lékaři. Dnes už ale tento způsob předávání zdravotnické dokumentace přestává odpovídat době.

Moderní zdravotnictví se stále více přesouvá do online prostředí.

Elektronické předávání výsledků přináší pacientům větší pohodlí, ale zároveň usnadňuje spolupráci mezi zdravotnickými zařízeními. Pokud pacient navštíví dalšího specialistu, nemusí řešit, zda má s sebou správné CD, ani jestli jej bude možné na daném pracovišti vůbec otevřít.

MR Centrum Titanium v Brně, které zahájilo provoz letos v dubnu, se rozhodlo jít cestou plně elektronického předávání výsledků pacientům. Od svého otevření provedlo již více než 2 000 vyšetření magnetickou rezonancí a každý den jich realizuje kolem 25. Díky elektronickému řešení už pacienti nemusejí odcházet s fyzickým nosičem.

Snímky přímo v e-mailu a chráněné PINem

Po vyšetření pacient obdrží e-mail s odkazem na svou obrazovou dokumentaci. Následně mu dorazí PIN kód, který slouží jako další úroveň zabezpečení. Po přihlášení si může zobrazit nejen samotné snímky, ale také radiologický popis – z počítače, tabletu nebo mobilního telefonu.

„Naším cílem bylo nabídnout pacientům co nejjednodušší cestu k jejich zdravotní dokumentaci. Dnes lidé běžně využívají internetové bankovnictví nebo elektronické letenky, proto dává smysl, aby stejným způsobem měli dostupné i výsledky svého vyšetření,“ říká doc. MUDr. Andrea Šprláková - Puková, Ph.D. z MR Centra Titanium.

Vyšší bezpečnost pro nemocniční systémy

Významným tématem je také kybernetická bezpečnost. Řada nemocnic dnes z bezpečnostních důvodů omezuje používání fyzických médií. Externí CD nebo USB mohou představovat riziko pro nemocniční informační systémy a jejich používání znamená další administrativní i technickou zátěž. Zabezpečené elektronické sdílení obrazové dokumentace proto představuje modernější a bezpečnější alternativu.

„V době, kdy většinu běžných záležitostí řešíme online, by stejný komfort mělo nabízet i zdravotnictví. Pacient by po vyšetření neměl nosit CD mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními. Obrazová dokumentace má být bezpečně dostupná elektronicky tam, kde je právě potřeba. Je to pohodlnější pro pacienty, efektivnější pro zdravotníky a představuje přirozený směr, kterým se moderní zdravotnictví ubírá,“ říká Karolína Vraniaková, Business Development Manager společnosti OR-CZ.

Bez nutnosti instalace i s ohledem na ekologii a úspory

Technologickým základem řešení je systém PACS společnosti OR-CZ, který umožňuje bezpečně zpřístupnit obrazovou dokumentaci pacientům i lékařům prostřednictvím běžného webového prohlížeče. Není potřeba instalovat žádný speciální software a přístup k vyšetření je chráněn kombinací odkazu, samostatně zaslaného PIN kódu a pouze po omezenou dobu. V případě MR Centra Titanium jde o řešení CloudPACS.

Vedle vyššího komfortu přináší digitalizace také ekologický rozměr. Od otevření centra již nebylo potřeba vyrobit přibližně 2000 CD, která by jinak skončila u pacientů. To znamená úsporu plastových médií, ale také menší administrativní zátěž pro zdravotnický personál. Samozřejmě může nastat situace, kdy si pacient z určitých důvodů potřebuje odnést své vyšetření na fyzickém nosiči, i na to je MR Centrum Titanium připraveno.

Přestože se s vypálenými CD lze v českém zdravotnictví stále setkat, zkušenost MR Centra Titanium ukazuje, že moderní řešení mohou celý proces výrazně zjednodušit. Pacienti získávají rychlejší přístup ke svým výsledkům, zdravotníci efektivnější způsob sdílení obrazové dokumentace a celý systém se tak posouvá o další krok směrem k plně digitální péči.

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