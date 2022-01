P&G představil na veletrhu spotřební elektroniky CES své inovace

Procter & Gamble již dříve oznámil svůj plán přesunout se na veletrhu CES do plně virtuální podoby. V P&G LifeLab, která probíhala online na webu PGLifeLab.com, se experti z P&G podělili o nejnovější informace týkající se:

Speciální edice vyhřívaného holicího strojku GilletteLabs - Bugatti Special Edition, v níž se první vyhřívaný holicí strojek na světě potkává s automobilovou legendou. GilletteLabs také nově do svého produktu zabudoval exfoliační tyčinku, která odstraňuje nečistoty z pokožky před průchodem samotných břitů po tváři. To propojuje péči o pokožku a holení do jednoho kroku.

Oral-B se vrátil na CES s chytrými zubními kartáčky Oral-B Series 4 a 5, které umožňují spotřebitelům lépe se starat o zdraví ústní dutiny, a také s další novinkou pro pokročilou péči o ústní dutinu Oral-B iO 10.

Tide snižuje vliv praní prádla na životní prostředí a představil první prací prostředek určený pro praní ve vesmíru, který budou od letošního roku používat astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici.

P&G Beauty se poprvé od roku 2019 vrátil na veletrh CES s BeautySPHERE: představil svůj koncept Zodpovědná krása (Responsible Beauty), který je pozitivní hnací silou v oblasti péče o krásu po celém světě.

„Ve společnosti P&G neustále usilujeme o inovace, které zlepšují životy spotřebitelů na celém světě,“ říká Marc Pritchard, ředitel značek P&G. Dodává: „Jsme nadšeni, že jsme se mohli na veletrhu CES opět virtuálně podělit o to, jak nás spotřebitelé inspirovali k široké škále nových produktů a inovací, které zároveň řeší naléhavé problémy, jako je udržitelnost a zachování životního prostředí.“