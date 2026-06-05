P&G podpořilo rekonstrukci hygienického centra v azylovém domě ČČK

Komerční sdělení
Rodiny v tíživé životní situaci se mohou v Kladně opřít o modernizované hygienické centrum v místním azylovém domě Českého červeného kříže (ČČK). Rekonstrukce, na kterou se čekalo více než deset let, byla dokončena díky dlouhodobé podpoře společnosti Procter & Gamble (P&G).

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P&G podpořilo rekonstrukci hygienického centra v azylovém domě ČČK | foto: ČTK

Ta v posledních dvou letech realizovala několik projektů, jejichž výtěžek putoval právě na obnovu tohoto důležitého zázemí pro rodiny v nouzi.

Dva roky podpory, jeden společný cíl

P&G se tématu hygienické podpory věnuje dlouhodobě a spolupráce s Českým červeným křížem patří mezi jeho klíčové aktivity v oblasti pomoci ohroženým skupinám. V roce 2024 přispěla společnost na rekonstrukci hygienického centra prostřednictvím samostatné iniciativy. O rok později navázala dalším projektem, tentokrát ve spolupráci s obchodním řetězcem Albert, v rámci kterého se podařilo vybrat téměř 400.000 Kč.

„Hygiena a pohodlí domova, včetně osobní hygieny, jsou klíčovou součástí našeho podnikání. Jsem velmi ráda, že jsme mohli přispět k rekonstrukci tohoto centra, které pomáhá rodinám v těžkých životních situacích. Spolupráce s Českým červeným křížem je pro nás nesmírně důležitá a jsme hrdí, že společně dokážeme vytvářet skutečnou a smysluplnou změnu,“ říká Yvette Krubl, Corporate Communications Manager, Procter & Gamble.

Rekonstrukce, která byla potřeba už mnoho let

Azylový dům ČČK v Kladně v posledních letech výrazně rozšířil kapacitu i služby. Kromě ubytování rodin v nouzi poskytuje také možnost praní prádla lidem, kteří nejsou jeho klienty, ale jejich sociální situace jim neumožňuje využívat komerční služby.

Hygienické centrum však bylo naposledy renovováno v roce 2009 a dlouhodobě nevyhovovalo kapacitně ani technicky. Díky podpoře P&G se nyní podařilo provést kompletní rekonstrukci, která zahrnuje modernizaci prostor, nové vybavení i zajištění bezpečného a důstojného prostředí pro rodiny s dětmi.

Zdroj: Procter & Gamble

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