„Pane premiére, není čas, aby si utahoval opasek občan, je na čase, abychom společně utáhli opasek státu.“ „Pane premiére, mějte hodně odvahy a hodně sil, čekají vás nepopulární opatření!.“ „Pane premiére, zastavte kolaps na pracovním trhu. Anglie ukázala, co nastane při nedostatku řidičů, na co čekáme my!?“ A jaká jsou další doporučení?

Úspěšný český podnikatel a politik Pavel Sehnal inicioval setkání u kulatého stolu, jehož výstupem bude otevřený dopis Doporučení budoucímu premiérovi. Název vznikl podle knihy Madelaine Albright: Doporučení budoucímu prezidentovi.

Diskuse se společně s Pavlem Sehnalem účastnili Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy, Petr Choulík, český manažer v průmyslu, Zdeněk Jandejsek, předseda představenstva Rabbit CZ, člen představenstva AK ČR, Lubomír Kovařík, předseda dozorčí rady CZGroup, Kateřina Kratochvílová, předsedkyně představenstva ICOM Transport, Šárka Litvínová, ředitelka Letuška.CZ, Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR, Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory. Jednání s výše zmíněnými hlavními panelisty se dále zúčastnili někteří z 50 dalších představitelů české byznysu.

A jaká další doporučení vzkazují čeští podnikatelé a TOP manažeři budoucímu premiérovi za průmysl, energetiku, zemědělství, zdravotnictví, dopravu, cestovní ruch a dalších strategická odvětví? „Pane premiére, bez produkčního zemědělství nebude naše planeta fungovat!!“ „Nejlepší podporou průmyslu je urychlený rozvoj infrastruktury. Zejména dopravní infrastruktura zaostává o mnoho let za sousedními zeměmi.“ „Pane premiére, nevymýšlejte experimenty a zaveďme tady funkční model medicíny jako v Rakousku a v Německu, jde to stihnout do dvou let!!“ „Vážený pane premiére, bez zajištění strategické nezávislosti státu, ať už potravinové, energetické nebo např. bezpečnostní, nebude Česká republika schopna čelit dalším krizovým nebo nouzovým stavům. Zasaďte se o to, že naše země dosáhne maximální možné úrovně strategické nezávislosti!“

Osobnosti českého byznysu dále doporučují snížení nákladů práce (pokles sociálního pojištění o 2 %), větší flexibilitu (částečné úvazky, zvýšení limitu pro dohody na 15 000 Kč), digitalizaci, navýšení kvót na zahraniční pracovníky. Za důležité považují stabilitu podnikatelského prostředí (rozpočtová odpovědnost, zvýšení limitu pro plátcovství DPH a paušální daň zvýšená na 2 mil. Kč, omezení daňových výjimek), podporu investic (zrychlení odpisů, podpora investic s vysokou přidanou hodnotou, jasné nasměrování evropských peněz do podpory soukromých investic) a v neposlední řadě kvalitní a dostupné potraviny. V diskusi také zazněla hrozba pro energetiku a celý průmysl ČR, kterou může představovat nedostatek stabilní a navíc drahé elektřiny ve spojení s unáhlenou a sociálně necitlivou realizací eurounijní politiky Green Deal.

Bude budoucí premiér těmto doporučením naslouchat, nebo je hodí do šuplíku s komentářem „Sorry jako“?

Štěpánka Marková

SPGroup a.s.