Otevřeli první bezobalový obchod pro psy. Vsadili na české značky

Ekologie, udržitelnost a lokální výroba tu mají hlavní slovo. Prodejna DOGG se nachází nedaleko pražské tržnice v dynamicky se rozvíjejících Holešovicích, ale jak prozradil majitel Patrik Šilhavý, zákazníci se sem sjíždí nejen z celé Prahy, ale i z různých koutů Česka. Podobný koncept totiž nenajdete nikde jinde.

„DOGG je první český obchod pro psy s bezobalovým prodejem. Naším cílem ale není otevřít plastový pytel a vysypat jeho obsah do nádoby. Naše dodavatele se snažíme motivovat k tomu, aby nám zboží dodávali ve vratných nádobách anebo v obalech, které můžeme znovu použít,“ upřesnil Patrik Šilhavý.

A daří se to. Pamlsky ze sušeného masa ve farmářské kvalitě pochází z jižních Čech a do prodejny putují v kartonových krabicích bez kousku plastu. Vybrané granule zaměstnanci z výrobny vozí v uzavíratelných boxech, takže se při zásobování negeneruje žádný odpad. Několik výrobců krmiva se nechalo inspirovat a plastové a kovové obaly vyměnily za sklenice, které prodejna zálohuje a když je zákazníci přinesou zpět, znovu se použijí na nákup z bezobalového oddělení.

Obojky a vodítka od lokálních tvůrců

V útulné prodejně, která má na české zvyky až nezvykle líbivý interiér doplněný převážně nábytkem ze dřeva, najdete i další potřeby pro psy, jako jsou obojky, vodítka nebo třeba pelíšky. „Nejvíc nás baví výrobky od českých, slovenských i evropských značek. Sice nejsou tolik známé jako velcí komerční výrobci, nicméně my si myslíme, že je u nás spousta šikovných lidí a chovatelské potřeby není potřeba dovážet z druhého konce světa,“ řekl Patrik Šilhavý.



Obojky a vodítka tak třeba vyrábí designérka na nedaleké Letné a do obchodu je vozí na kole. Pelíšky pocházejí z Palmovky a slušivé šátky pro psy se zase šijí ve Zlíně. „Naši zákazníci si cení, že podporujeme menší lokální tvůrce. I události, které nás všechny v posledních měsících potkaly, potvrdily, že není dobré se spoléhat pouze na zahraniční producenty a má smysl podporovat místní výrobu,“ uvažuje Patrik Šilhavý.

V DOGG najdete také designovou módu pro psy a široký výběr přírodní kosmetiky i hraček. Zaujmou dřevěné logické hračky pro psy, které mimochodem vyrábí známý hudebník z Plzně, stejně jako luxusní misky z ohýbaného dřeva od šikovného truhláře z Prahy.

E-shop pro ty, kteří to mají daleko

Pokud to máte do Holešovic daleko, můžete si téměř celý sortiment prodejny objednat na e-shopu. Svoji filosofii se DOGG snaží promítnout i do internetového obchodu, a proto při balení využívá pouze recyklovaný papír a materiály, které obdržel od svých dodavatelů.

Potěší i taková maličkost, že balíčky jsou převázané papírovou páskou s přírodním lepidlem, takže ji lze snadno recyklovat společně s krabicí. Každý zákazník navíc uvnitř krabice najde ručně psaný vzkaz.