Ostřejší vidění 250 000x denně s biometrickou inteligencí

Lidské oko vykoná za den až čtvrt milionu pohybů. Abychom při každém tomto pohybu dobře viděli na co se díváme, je nutné zohlednit to, že každé oko je jedinečné a je potřeba k němu tak přistupovat. Tato skutečnost totiž byla až doposud do značné míry opomíjena. Běžný model výroby brýlových čoček vychází ze standardního měření zraku, které je dostupné v optikách a u očních lékařů. Speciálně pro progresivní čočky (obvykle známé jako multifokální brýle) se běžně měří pouze 4 parametry, to způsobuje že jen dvě procenta vyrobených brýlových čoček dokonale odpovídají každému individuálnímu oku. Díky použití nejmodernější 3D technologie biometrického měření zraku však lze získat z měření v 7 000 bodech a z 80 parametrů oka zcela přesné informace podle kterých se pak brýle vyrábějí. Za unikátní technologií stojí německá společnost Rodenstock, která je předním světovým výrobcem brýlových čoček.

Biometrické progresivní čočky jsou vhodné pro nositele brýlí, kteří kromě obecných zrakových vad trpí tzv. vetchozrakostí (neostrým viděním na blízko), která souvisí s věkem. Po překročení cca 40. roku života začne lidské oko ztrácet schopnost zaostřovat do blízka a projevem je, že malá písmenka v textu jsou rozmazaná. Lze je však přečíst, pokud text od očí oddálíte. Tato vada může být použitím progresivních čoček plně kompenzována.

Do posledního mikrometru

Značka Rodenstock, která technologii zpracování vysoce precizních brýlí představila, je dlouholetým inovátorem v oboru oční optiky a i na našem trhu je dobře známá. B.I.G. Vision TM(Biometric Inteligent Glasses), jak se inovace nazývá, představuje zcela nový mezník v progresivních brýlových čočkách. Celý princip je založený na speciálním měření zraku, které poskytují partnerské oční optiky společnosti Rodenstock a jejich zkušení a proškolení odborníci na mnoha místech v Česku. Měření je zajištěno pomocí nejmodernější technologie, přístrojem DNEye® Scanner a díky této patentované technologii jsou komplexní datové záznamy s tisíci měřenými body integrovány přímo do výroby. „Výsledkem jsou biometrické progresivní čočky, které odpovídají individuálnímu profilu oka až do posledního mikrometru. Poskytují nejostřejší možné vidění v každém z 250 tisíc denních pohybů očí na všechny vzdálenosti, ve všech směrech a za všech světelných podmínek,“ říká produktový manager společnosti Rodenstock Libor Pivoňka. Současně s ostrým viděním zajistí i perfektní orientaci v prostoru, aby se nositelé cítili bezpečně.