Oslavte s námi náš společný úspěch a vychutnejte si speciální nabídku!

Komerční sdělení
Vůně čerstvě upečených baget, křupavé croissanty a atmosféra pařížských ulic. Francouzské pekařství PAUL má velký důvod k oslavě – oficiálně získalo prestižní ocenění Czech Superbrands 2026.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

| foto: PAUL

Protože o tomto titulu rozhodli svou přízní především sami zákazníci, připravil jim PAUL poděkování tím nejlepším způsobem: měsícem plným neodolatelných nabídek.

Děkujeme, že nás milujete!

Ocenění Superbrands je pro PAUL potvrzením, že poctivé řemeslo a láska k tradici, kterou rodina Holderů započala už v roce 1889, mají v srdcích Pražanů své pevné místo. „Tato cena patří i našim zákazníkům. Je to jejich hlas, který nás dovedl k vítězství. Chceme jim proto poděkovat nejen slovy, ale i něčím, co mají nejraději – naším poctivým jídlem za ceny, které potěší,“ vzkazuje Filip Kubernat, ředitel pekařství PAUL.

Co jsme pro vás připravili?

Hlavní hvězdou oslav se stává červnová nabídka oblíbených menu. PAUL se rozhodl vytáhnout do popředí své vyhlášené čerstvé francouzské bagety a sendviče připravované každý den přímo na pobočkách. Ideální volba pro rychlý oběd v kanceláři nebo piknik v parku!

· Klasika, kterou milujete: Oblíbené bagety a plněné sendviče po celý červen jen za 99 Kč.

· Gurmánský zážitek: Luxusní varianty pro ty největší fajnšmekry za 129 Kč.

Tento „pražský life hack“ umožní každému vychutnat si prémiovou kvalitu bez kompromisů.

Tradice, která chutná už 137 let

Pekařství PAUL není jen obyčejná síť prodejen. Je to příběh, který začal v roce 1889 v severní Francii. Do Prahy tento příběh doputoval v roce 2008 a dnes si svou chvilku francouzské elegance můžete užít na 23 místech v hlavním městě. Ať už sáhnete po ikonické makronce, máslovém croissantu, nebo čerstvé bagetě, vždy dostáváte kousek autentické Francie. Přijďte s námi oslavit Superbrands a užijte si červen, který chutná po Francii!

www.paul-cz.com

Nejčtenější

6 důvodů, proč se zloději nevyplatí ukrást ebike s pohonem Bosch

Komerční sdělení
Elektrokola s motory Bosch mají vícestupňovou digitální ochranu proti krádeži....

Moderní elektrokola nejsou levná. O to větší zájem je, aby byla chráněna proti odcizení.

Čas na Obertauern: euforie mezi vrcholy, horskými pastvinami a jezery

Komerční sdělení
Obertauern - horská jezera Mirja Geh

Když v údolí stoupají teploty, je nejvyšší čas vyrazit – nad hranici každodenního života, do světa čistého horského vzduchu, chladivých nocí a nedotčené přírody. Obertauern a okolní obce vás zvou k...

České Kamenici a Kamenickému Šenovu bude vládnout železniční nostalgie

Komerční sdělení
V České Kamenici uskuteční Železniční festival – Kavalkáda historických...

Milovníci železnice, historie i rodinných výletů se mohou těšit na mimořádnou událost.

Kaufland splnil fanouškům hokejový sen, vzal je na mistrovství

Komerční sdělení
Kaufland splnil fanouškům hokejový sen, vzal je na mistrovství

Desítky hokejových fanoušků si díky Kauflandu užily nezapomenutelný výjezd na mistrovství světa ve Švýcarsku. Čekal je den plný hokejových emocí, společného fandění i zážitků, na které se nezapomíná.

Aquapalace Praha: inovace, zážitky i udržitelná budoucnost

Komerční sdělení
Aquapalace Praha: inovace, zážitky i udržitelná budoucnost

Aquapalace Praha je výjimečný multifunkční areál, řadící se mezi absolutní lídry ve svém oboru.

Letní chutě od Nikoleta-Maria: spritz i dárky pro učitele

Komerční sdělení
Letní chutě od Nikoleta-Maria: spritz i dárky pro učitele

Pět svěžích příchutí pro letní spritz a poctivé marmolety jako poděkování na konec školního roku. Česká rodinná značka Nikoleta-Maria ukazuje, že dobrý dárek i letní drink mohou stát na ovoci, chuti...

3. června 2026

Maková pole v kosmetice? Manufaktura odhaluje jarní tajemství

Komerční sdělení

Rozkvetlá maková pole patří k nejkrásnějším obrazům české krajiny. Touto atmosférou se inspirovala tradiční česká značka Manufaktura – přináší jarní limitovanou edici MÁK. Na jejím vzniku se podílela...

3. června 2026

Oslavte s námi náš společný úspěch a vychutnejte si speciální nabídku!

Komerční sdělení

Vůně čerstvě upečených baget, křupavé croissanty a atmosféra pařížských ulic. Francouzské pekařství PAUL má velký důvod k oslavě – oficiálně získalo prestižní ocenění Czech Superbrands 2026.

3. června 2026

Jarní hory bez davů: kam vyrazit a proč nepodcenit cestovní pojištění

Komerční sdělení
Jarní hory bez davů: kam vyrazit a proč nepodcenit cestovní pojištění

Jaro v horách má úplně jinou atmosféru než hlavní letní sezóna. Stezky jsou ještě poloprázdné, horská městečka klidnější a místo únavných veder přichází období, kdy se po horách jednoduše chodí...

3. června 2026

„Fotbal je má vášeň“

Komerční sdělení
IVAN LJUBIĆ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL SKUPINY HISENSE PRO ČR A SR FANDÍ FOTBALU ODMALA

Vyrůstal v Chorvatsku, kde je fotbal součástí kultury a každodenního života. Aktivně ho hrával od dětství, i když dnes už se spíše věnuje jeho sledování. Seznamte se, Ivan Ljubić, generální ředitel...

2. června 2026  10:51

Češi s Portu investují na důchod i na budoucnost dětí

Komerční sdělení

Investování je dnes již běžně dostupné pro každého bez ohledu na bohatství i odborné znalosti. Svůj podíl na tom má i investiční platforma Portu, se kterou své peníze zhodnocuje již více než 240...

2. června 2026

Klíšťata či asistovaná reprodukce – životní pojištění se mění

Komerční sdělení
Jitka Urbaníková Volná, manažerka životního pojištění České podnikatelské...

Zdravotní prevence je základ. Jak si ale krýt záda v případně nečekaných problémů? Řešením může být životní pojištění. To už dnes dokáže pružně reagovat na situace, které lidé skutečně řeší v...

2. června 2026

Ústecký kraj otevřel Integrované výcvikové centrum

Komerční sdělení
Integrované výcvikové centrum v Mostě

Ústecký kraj slavnostně otevřel nové Integrované výcvikové centrum v Mostě.

2. června 2026

Chata Emil Zátopek: Krásné ubytování na vrcholu Beskyd

Komerční sdělení
Chata Emil Zátopek: Krásné ubytování na vrcholu Beskyd

Objevte kouzlo Chaty Emil Zátopek – Maraton na Lysé hoře. Nabízí stylové ubytování, vynikající gastronomii a jedinečné výhledy na krásy Moravskoslezských Beskyd.

2. června 2026

Chata Emil Zátopek: Krásné ubytování na vrcholu Beskyd

Komerční sdělení
Chata Emil Zátopek: Krásné ubytování na vrcholu Beskyd

Objevte kouzlo Chaty Emil Zátopek – Maraton na Lysé hoře. Nabízí stylové ubytování, vynikající gastronomii a jedinečné výhledy na krásy Moravskoslezských Beskyd.

2. června 2026

Chata Emil Zátopek: Krásné ubytování na vrcholu Beskyd

Komerční sdělení
Chata Emil Zátopek: Krásné ubytování na vrcholu Beskyd

Objevte kouzlo Chaty Emil Zátopek – Maraton na Lysé hoře. Nabízí stylové ubytování, vynikající gastronomii a jedinečné výhledy na krásy Moravskoslezských Beskyd.

2. června 2026

4 tipy, jak ušetřit každou kapku

Komerční sdělení
4 tipy, jak ušetřit každou kapku

Voda nás provází od samého počátku života na Zemi, ale až v posledních několika málo desetiletích si začínáme uvědomovat její důležitost. Hospodaření s vodou zaznamenalo v nedávné době převratné...

1. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.