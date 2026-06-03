Oslavte s námi náš společný úspěch a vychutnejte si speciální nabídku!

Protože o tomto titulu rozhodli svou přízní především sami zákazníci, připravil jim PAUL poděkování tím nejlepším způsobem: měsícem plným neodolatelných nabídek.
Děkujeme, že nás milujete!
Ocenění Superbrands je pro PAUL potvrzením, že poctivé řemeslo a láska k tradici, kterou rodina Holderů započala už v roce 1889, mají v srdcích Pražanů své pevné místo. „Tato cena patří i našim zákazníkům. Je to jejich hlas, který nás dovedl k vítězství. Chceme jim proto poděkovat nejen slovy, ale i něčím, co mají nejraději – naším poctivým jídlem za ceny, které potěší,“ vzkazuje Filip Kubernat, ředitel pekařství PAUL.
Co jsme pro vás připravili?
Hlavní hvězdou oslav se stává červnová nabídka oblíbených menu. PAUL se rozhodl vytáhnout do popředí své vyhlášené čerstvé francouzské bagety a sendviče připravované každý den přímo na pobočkách. Ideální volba pro rychlý oběd v kanceláři nebo piknik v parku!
· Klasika, kterou milujete: Oblíbené bagety a plněné sendviče po celý červen jen za 99 Kč.
· Gurmánský zážitek: Luxusní varianty pro ty největší fajnšmekry za 129 Kč.
Tento „pražský life hack“ umožní každému vychutnat si prémiovou kvalitu bez kompromisů.
Tradice, která chutná už 137 let
Pekařství PAUL není jen obyčejná síť prodejen. Je to příběh, který začal v roce 1889 v severní Francii. Do Prahy tento příběh doputoval v roce 2008 a dnes si svou chvilku francouzské elegance můžete užít na 23 místech v hlavním městě. Ať už sáhnete po ikonické makronce, máslovém croissantu, nebo čerstvé bagetě, vždy dostáváte kousek autentické Francie. Přijďte s námi oslavit Superbrands a užijte si červen, který chutná po Francii!