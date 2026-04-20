Orlické Záhoří – léto v srdci Orlických hor

Vydejte se na pěší túry, cyklistické trasy nebo naučné stezky. Během jediného dne můžete navštívit i sousední Polsko – a přesto se stále vracet objevovat nová zákoutí tohoto jedinečného regionu.
Letní akce 2026
- 27. – 28. 6. Kunštátská pouť
- 4. 7. Mezinárodní hasičské závody
- 8. 8. Kunštátský drvoštěp
Pěší turistika a naučné stezky
- S Kačenkou po stopách sklářů (vhodné pro rodiny s dětmi)
- Hřebenové trasy Orlických hor
- Zemská brána
- Bedřichovka
Cykloturistika s lanovkou
Lanovka v Orlickém Záhoří pohodlně vyveze vás i vaše kolo na hřeben, odkud se můžete vydat na atraktivní trasy:
- Lehká (~14 km): Pěticestí a zpět
- Střední (~19,5 km): přes Mezivrší a Černou Vodu
- Okruh (~35 km): přes Neratov, Jánský most a Bedřichovku
- Historická (~22 km): k pevnosti Hanička
- Náročná (~36 km): přes Polsko (Duszniki-Zdrój, Zieleniec)
Lanovka – výlety z hřebene www.skioz.cz
Provoz:
- květen–červen: víkendy
- červenec–srpen: denně
- září: víkendy
Tipy od horní stanice:
- Velká Deštná – nejvyšší vrchol Orlických hor
- Kunštátská kaple
- Hřebenové panoramatické trasy
- Muzeum - Tvrz Hanička
- Poutní kostel v Neratově
- Rozhledna Anna
- Muzeum Sýpka v Rokytnici
Tipy na výlety do Polska
Objevte krásy nedalekého Kladska:
- Bystrzyca Kłodzka – historické uličky
- Międzygórze – vodopád a horská architektura
- Międzylesie – renesanční zámek
- Duszniki-Zdrój – lázně a kolonáda
- Kłodzko – pevnost a Minieuroland
Příroda a klid
- NPR Trčkov
- Chráněná území s unikátní faunou a flórou
Zajímavosti v Orlickém Záhoří
- Kostel sv. Jana Křtitele s vyhlídkovou věží
(květen–srpen, PO–SO 8:30–15:00)
- Pamětní deska Ignáce Preisslera
- Pomník Josefa II.
- Kaple Navštívení Panny Marie (Černá Voda)
- Kaple sv. Václava (Bedřichovka)
- Kaple Trčkov (zachované zdi)
Přijeďte si odpočinout, nadechnout se a zažít léto v horách naplno. Orlické Záhoří vás překvapí svou atmosférou i rozmanitostí.
Na stránkách Turistického informačního centra najdete možnosti ubytování
https://www.orlickezahori.eu/index.php/cs/index-tic
Z historie obce,..
Traduje se, že v obci Kunštát a jeho okolí byl „nějaký hrad“. Ve 13 .století byl na kopci nyní zvaném Homole uváděn dřevěný Vraní hrad (Krähenburg).
Tento hrad byl údajně postaven v době panování Přemysla Otakara II. Obec (uvedeno městečko) byla pod hradem, dnešní obec leží východněji. V dochovaném dopise kronikáře Kreusela z Neratova je uvedeno: „Obec Kunštát byla po zničení v roce 1572 nově postavena“.
Osídlení obce Orlické Záhoří, jehož název je z roku 1951 je spojeno s působením sklářů a dřevařů v Orlických horách z let 1590 – 1600. Dříve samostatné, dále jmenované obce (nyní místní části obce) spadaly pod majetkové zájmy tří panství: opočenské, kterému náležela obec Trčkov, solnické, kterému náležely obce Bedřichovka, Jadrná a Zelenka, rychnovské s obcemi Kunštát a Černá Voda.
Nejvýznamnější dochovalou památkou je v místní márnici náhrobní deska významného skláře Johanna II. Friedricha z kladského Hausdorfu, narozeného dle dostupných pramenů v letech 1567 - 1573, který se dožil 68 let věku. Roku 1614 mu bylo uděleno nejstarší a adresné privilegium pro mistra skláře v oblasti Orlických hor. Na pravém břehu Divoké Orlice vystavěl sklářskou huť, jež se stala základem pozdější vsi Friedrichswald, od roku 1928 s názvem Bedřichovka.
První zmínka o vsi Kunštát, nyní Orlické Záhoří je z roku 1623, popisuje inventář majetku na statku Svinné Karla z Vlkanova a části solnického panství, majetku na vsi Kunštát, dříve Vračov.
Dominantou obce Orlické Záhoří je pozdně barokní kostel sv. Jana Křtitele z let 1754 - 1763, kterému předcházel kostel dřevěný. Nejstarší dochovanou stavbou na místním hřbitově je márnice.
V současnosti je kostel využíván mimo církevních obřadů také ke kulturním a výstavním akcím obce, je zde umístěna stálá expozice věnovaná významnému baroknímu malíři skla a porcelánu Ignáci Preisslerovi (1676 - 1741) a sklářství. V roce 2006 byla slavnostně u kostela odhalena malířova pamětní deska, kterou si připomínáme jeho život a dílo v Kunštátu na panství hrabat Kolowratů Libštejnských ve východních Čechách.
Od roku 2007 je kostel sv. Jana Křtitele ve vlastnictví obce.
V září roku 1779 navštívil Kunštát císař Josef II., který na jedné ze svých inspekčních cest Kunštátem kosil oves na poli sedláka Nutze. Obnovený pomník z roku 1996 připomíná místo, kde oves kosil.
Mezi další významné osobnosti patří,...
Ignác Rohrbach
(1691 1747) řezbář - slezský sochař, narozen v Kaiserswalde (Lasówka) naproti Bedřichovce.
Karel Plachetka
(1877 - 1961) - významný ornitolog, narozen v Bedřichovce, jeho ucelená bohatá sbírka 255 ptačích druhů je uložena v Muzeu a galerii
Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.
Ze současnosti ...
V obci jsou tři lyžařské vleky Černá Voda, Bedřichovka, Agrostav Jadrná, nový Skiareál Orlické Záhoří 1,7 km dlouhý s čtyřsedačkovou lanovkou a zázemím (půjčovna, lyžařská škola, stravování). Pro milovníky upravené bílé stopy je u Skiareálu Orlické Záhoří osvětlený běžecký okruh, lyžařská běžecká trasa - Ski aréna Orlické Záhoří v délce 4,6 km.
Obec je na území Chráněné krajinné oblasti Orlické hory, v níž byla vyhlášena v roce 2004 Ptačí oblast, dle směrnic NATURA 2000. Předmětem ochrany v ptačí oblasti je výskyt chřástala polního (Crex crex) a jeho hnízdní prostředí, které tvoří zejména mokré a prameništní louky, střídané kulturními sečenými loukami.
Orlické Záhoří je na východní straně Orlických hor a patří tradičně k nejchladnějším místům v kraji, bývá často označováno za mrazivou kotlinu.
V obci jsou tematicky zaměřené naučné stezky s názvy: S Kačenkou po stopách sklářů (o historii sklářství), Bedřichovka (o fauně a flóře), v centru obce (s interaktivními prvky pro děti).
Obec je členem Dobrovolného svazku obcí Orlické hory a partnerem Kačenčiny pohádkové říše, patronem naší obce jsou „Pašeráci“ . V informačním centru dle provozní doby lze zajistit prohlídky kostela a věže. (PO-PÁ září-duben: 7-15, PO-PÁ květen-srpen: 7-15, SO: 8:30-15).
Kontakt:
Turistické informační centrum Orlické Záhoří, 517 64 Orlické Záhoří 34
Tel.: +420 725 081 136, tic@orlickezahori.eu
Stálá výstava obrázků s tajenkou v kostele sv. Jana Křtitele je přístupná dle provozní doby informačního centra
(PO-PÁ září-duben: 7-15, PO-PÁ květen-srpen: 7-15, SO: 8:30-15).