Orlické Záhoří – léto v srdci Orlických hor

Hledáte místo pro klidnou i aktivní dovolenou? Orlické Záhoří je ideálním výchozím bodem pro letní pobyt. Čeká vás čistý horský vzduch, hluboké lesy, malebná krajina i zajímavé možnosti výletů.

Orlické Záhoří – léto v srdci Orlických hor | foto: OBEC ORLICKÉ ZÁHOŘÍ

Vydejte se na pěší túry, cyklistické trasy nebo naučné stezky. Během jediného dne můžete navštívit i sousední Polsko – a přesto se stále vracet objevovat nová zákoutí tohoto jedinečného regionu.

Letní akce 2026

    • 27. – 28. 6. Kunštátská pouť
    • 4. 7. Mezinárodní hasičské závody
    • 8. 8. Kunštátský drvoštěp

Pěší turistika a naučné stezky

  • S Kačenkou po stopách sklářů (vhodné pro rodiny s dětmi)
  • Hřebenové trasy Orlických hor
  • Zemská brána
  • Bedřichovka

Cykloturistika s lanovkou

Lanovka v Orlickém Záhoří pohodlně vyveze vás i vaše kolo na hřeben, odkud se můžete vydat na atraktivní trasy:

  • Lehká (~14 km): Pěticestí a zpět
  • Střední (~19,5 km): přes Mezivrší a Černou Vodu
  • Okruh (~35 km): přes Neratov, Jánský most a Bedřichovku
  • Historická (~22 km): k pevnosti Hanička
  • Náročná (~36 km): přes Polsko (Duszniki-Zdrój, Zieleniec)

Lanovka – výlety z hřebene www.skioz.cz

Provoz:

  • květen–červen: víkendy
  • červenec–srpen: denně
  • září: víkendy

Tipy od horní stanice:

  • Velká Deštná – nejvyšší vrchol Orlických hor
  • Kunštátská kaple
  • Hřebenové panoramatické trasy
  • Muzeum - Tvrz Hanička
  • Poutní kostel v Neratově
  • Rozhledna Anna
  • Muzeum Sýpka v Rokytnici

Tipy na výlety do Polska

Objevte krásy nedalekého Kladska:

  • Bystrzyca Kłodzka – historické uličky
  • Międzygórze – vodopád a horská architektura
  • Międzylesie – renesanční zámek
  • Duszniki-Zdrój – lázně a kolonáda
  • Kłodzko – pevnost a Minieuroland

Příroda a klid

  • NPR Trčkov
  • Chráněná území s unikátní faunou a flórou

Zajímavosti v Orlickém Záhoří

  • Kostel sv. Jana Křtitele s vyhlídkovou věží
    (květen–srpen, PO–SO 8:30–15:00)
  • Pamětní deska Ignáce Preisslera
  • Pomník Josefa II.
  • Kaple Navštívení Panny Marie (Černá Voda)
  • Kaple sv. Václava (Bedřichovka)
  • Kaple Trčkov (zachované zdi)

Přijeďte si odpočinout, nadechnout se a zažít léto v horách naplno. Orlické Záhoří vás překvapí svou atmosférou i rozmanitostí.

www.orlickezahori.eu

www.skioz.cz

Na stránkách Turistického informačního centra najdete možnosti ubytováníJ

https://www.orlickezahori.eu/index.php/cs/index-tic

Těšíme se na Vás!

Z historie obce,..

Traduje se, že v obci Kunštát a jeho okolí byl „nějaký hrad“. Ve 13 .století byl na kopci nyní zvaném Homole uváděn dřevěný Vraní hrad (Krähenburg).

Tento hrad byl údajně postaven v době panování Přemysla Otakara II. Obec (uvedeno městečko) byla pod hradem, dnešní obec leží východněji. V dochovaném dopise kronikáře Kreusela z Neratova je uvedeno: „Obec Kunštát byla po zničení v roce 1572 nově postavena“.

Osídlení obce Orlické Záhoří, jehož název je z roku 1951 je spojeno s působením sklářů a dřevařů v Orlických horách z let 1590 – 1600. Dříve samostatné, dále jmenované obce (nyní místní části obce) spadaly pod majetkové zájmy tří panství: opočenské, kterému náležela obec Trčkov, solnické, kterému náležely obce Bedřichovka, Jadrná a Zelenka, rychnovské s obcemi Kunštát a Černá Voda.

Nejvýznamnější dochovalou památkou je v místní márnici náhrobní deska významného skláře Johanna II. Friedricha z kladského Hausdorfu, narozeného dle dostupných pramenů v letech 1567 - 1573, který se dožil 68 let věku. Roku 1614 mu bylo uděleno nejstarší a adresné privilegium pro mistra skláře v oblasti Orlických hor. Na pravém břehu Divoké Orlice vystavěl sklářskou huť, jež se stala základem pozdější vsi Friedrichswald, od roku 1928 s názvem Bedřichovka.

První zmínka o vsi Kunštát, nyní Orlické Záhoří je z roku 1623, popisuje inventář majetku na statku Svinné Karla z Vlkanova a části solnického panství, majetku na vsi Kunštát, dříve Vračov.

Dominantou obce Orlické Záhoří je pozdně barokní kostel sv. Jana Křtitele z let 1754 - 1763, kterému předcházel kostel dřevěný. Nejstarší dochovanou stavbou na místním hřbitově je márnice.

V současnosti je kostel využíván mimo církevních obřadů také ke kulturním a výstavním akcím obce, je zde umístěna stálá expozice věnovaná významnému baroknímu malíři skla a porcelánu Ignáci Preisslerovi (1676 - 1741) a sklářství. V roce 2006 byla slavnostně u kostela odhalena malířova pamětní deska, kterou si připomínáme jeho život a dílo v Kunštátu na panství hrabat Kolowratů Libštejnských ve východních Čechách.

Od roku 2007 je kostel sv. Jana Křtitele ve vlastnictví obce.

V září roku 1779 navštívil Kunštát císař Josef II., který na jedné ze svých inspekčních cest Kunštátem kosil oves na poli sedláka Nutze. Obnovený pomník z roku 1996 připomíná místo, kde oves kosil.

Mezi další významné osobnosti patří,...

Ignác Rohrbach

(1691 1747) řezbář - slezský sochař, narozen v Kaiserswalde (Lasówka) naproti Bedřichovce.

Karel Plachetka

(1877 - 1961) - významný ornitolog, narozen v Bedřichovce, jeho ucelená bohatá sbírka 255 ptačích druhů je uložena v Muzeu a galerii

Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.

Ze současnosti ...

V obci jsou tři lyžařské vleky Černá Voda, Bedřichovka, Agrostav Jadrná, nový Skiareál Orlické Záhoří 1,7 km dlouhý s čtyřsedačkovou lanovkou a zázemím (půjčovna, lyžařská škola, stravování). Pro milovníky upravené bílé stopy je u Skiareálu Orlické Záhoří osvětlený běžecký okruh, lyžařská běžecká trasa - Ski aréna Orlické Záhoří v délce 4,6 km.

Obec je na území Chráněné krajinné oblasti Orlické hory, v níž byla vyhlášena v roce 2004 Ptačí oblast, dle směrnic NATURA 2000. Předmětem ochrany v ptačí oblasti je výskyt chřástala polního (Crex crex) a jeho hnízdní prostředí, které tvoří zejména mokré a prameništní louky, střídané kulturními sečenými loukami.

Orlické Záhoří je na východní straně Orlických hor a patří tradičně k nejchladnějším místům v kraji, bývá často označováno za mrazivou kotlinu.

V obci jsou tematicky zaměřené naučné stezky s názvy: S Kačenkou po stopách sklářů (o historii sklářství), Bedřichovka (o fauně a flóře), v centru obce (s interaktivními prvky pro děti).

Obec je členem Dobrovolného svazku obcí Orlické hory a partnerem Kačenčiny pohádkové říše, patronem naší obce jsou „Pašeráci“ . V informačním centru dle provozní doby lze zajistit prohlídky kostela a věže. (PO-PÁ září-duben: 7-15, PO-PÁ květen-srpen: 7-15, SO: 8:30-15).

Kontakt:

Turistické informační centrum Orlické Záhoří, 517 64 Orlické Záhoří 34

Tel.: +420 725 081 136, tic@orlickezahori.eu

Stálá výstava obrázků s tajenkou v kostele sv. Jana Křtitele je přístupná dle provozní doby informačního centra

(PO-PÁ září-duben: 7-15, PO-PÁ květen-srpen: 7-15, SO: 8:30-15).

Jarní restart zahrady. Jak si užít probuzení přírody bez velké námahy

Znáte ten pocit? Otevřete ráno dveře na terasu, ve vzduchu cítíte vůni půdy a první paprsky slunce probouzejí zeleň po zimě. V každém, kdo miluje zahradničení, se v tu chvíli ozve známé kutilské...

Magnézium může pomoci při svalových křečích. Jak to funguje?

Podívejte se na video jak magnézium pomáhá při prevenci svalových křečí. Křeče a bolesti svalů vznikají nejčastěji v důsledku jejich přetížení a vlivem nedostatku minerálů, především magnézia.

Podzimní veletrh Zahrada Čech slaví 50 výročí

Jubilejní ročník přinese hvězdné koncerty, květinové expozice i program po celých Litoměřicích.

Léto ve Skiareálu Špindlerův Mlýn: hory plné zážitků pro každého

Skiareál Špindlerův Mlýn zahajuje letní sezónu 1. května 2026 a zve návštěvníky na pobyt na horách plný aktivního pohybu, ale i odpočinku v nezapomenutelné atmosféře krkonošské přírody. Pro ty, kteří...

Na naši vodu se můžete stoprocentně spolehnout

Rozhovor s Adamem Fendrychem, provozním ředitelem Vodovodů a kanalizací Pardubice.

Orlické Záhoří – léto v srdci Orlických hor

Adam Mišík nebo Pam Rabbit: svěží hudební vítr zavane Mezi ploty

Midi Lidi

Na festivalu, který se v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice koná 30. a 31. května, vystoupí více než stovka hudebních a divadelních formací.

Tipy na výlety v česko-polském pohraničí mimo hlavní trasy

Palackého stezka

Česko-polské pohraničí nabízí stovky zajímavých míst mimo hlavní turistické trasy. Nový web skryteskvosty.eu je přehledně shromažďuje na obou stranách hranice a usnadňuje hledání tipů na výlety v...

Kdo si hraje nezlobí, tak vyzkoušejte naše venkovní únikové hry

Kdo si hraje nezlobí, tak vyzkoušejte naše venkovní únikové hry

Prezentace historie může mít různé podoby. Všichni známe různé muzejní expozice. Určitě jsme již někdy četli nějaké publikace, které nám historii přibližují písemnou a obrazovou formou.

Plzeňský Hurvínek slaví 100. narozeniny!

Západočeské muzeum v Plzni, p. o.

Dne 2. května 2026 tomu bude již sto let, co se na prknech Loutkového divadla Feriálních osad v Řemeslnické besedě v Plzni poprvé objevila loutka klučiny s vykulenýma očima.

Ústecká neonatologie pečuje o nejkřehčí, předčasně narozené děti

MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., přednosta Neonatologické kliniky v ústecké...

Nejmenší novorozenci, které se v ústecké Masarykově nemocnici lékařům podaří doslova vypiplat, mohou vážit pouhých 360 gramů. Pokud se narodí extrémně nezralí, tedy měsíce před termínem porodu,...

Skalka family park zahájil letní sezónu, baví nečekanými novinkami

Nová sezóna ve Skalka family parku v Ostravě přináší překvapivé novinky. Zabaví rodiny, školní děti, ale i skupiny přátel nebo firemní týmy. Působivý areál slibuje zážitky s úsměvem.

Technici, kteří drží výrobu v chodu. Opavský Mondelēz nabírá operátory

V Mondelēz International v Opavě jede výroba naplno. Patnáct linek, tisíce balení denně a produkty, které znají lidé po celém světě – včetně ikonických sušenek Oreo a oplatek Fidorka. Aby mohl...

Rugby v Bystrci nemá místo!

Dlouhodobá kvalitní práce s dětmi nese ovoce, mládežnická členská základna roste, poháry v klubovně přibývají... Třeba do letošní soutěžní sezóny žáci Rugby Club Bystrc vykročili pravou nohou.

Odborníci se věnovali silniční zeleni. Řešili o legislativu i projekty

Silniční zeleni se odborníci věnovali už popáté

Pátý ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně se konal v polovině dubna v multifunkčních prostorách Sirius. Setkali se zde odborníci z různých odvětví, aby diskutovali o tom, jak...

