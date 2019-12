Originální architektura na jedinečném místě

Pozemky obklopují nádherné Brdské lesy svádějící ke sportu nebo poklidným procházkám. A za službami stačí zajít do nedalekého centra Dobříše. Tak výjimečné místo by mohlo zkazit jediné – nudné řadovky bez nápadu. A tomu se chtěl investor, společnost NAEVIA INVEST za každou cenu vyhnout. Studio Boq architekti stálo před výzvou vytvořit harmonické místo zapadající do okolní přírody. Zásadní bylo soukromí, využití přirozeného světla, zkrátka komfortní bydlení, které se neokouká.

Interiér vzorového domu navrhla firma Epes Rádes. Čerpá se zde především ze spojení přírodních prvků v kontrastu s moderní architekturou.

V první etapě projektu architekti přišli s konceptem „kostka v kostce“. Každý z domů je doplněný předsazenou ocelovou konstrukcí s dřevěnou výplní. To přináší větší soukromí bez umělé bariéry s okolím. Ve druhé, právě dokončované etapě přišlo opět ke slovu dřevo a ocel, tentokrát v podobě ocelového obkladu se vsazenými dřevěnými hranoly. Vše doplňují zavěšené balkonové můstky opět kombinující ocel a dřevo. Stejně tak zůstává zachovaný koncept kostky. Čtvercový půdorys interiéru přináší velkorysost a vzdušnost. Do detailu promyšlené a dotažené domy projektu Za Větrníkem oceňují česká i zahraniční média, za všechny zmiňme Archdaily, Archello, Homedesign. Navíc se může i nově pochlubit Cenou architektů za rok 2019 v soutěži Realitní projekt roku. Díky jedinečné dispozici místa nehrozí, že dnes výjimečný projekt do budoucna zhyzdí divoká okolní výstavba. Okolní Brdské lesy žádným novostavbám ustupovat nebudou. Více informací o projektu na: www.ZaVetrnikem.cz

První etapu projektu zdobila předsazená ocelová konstrukce s dřevěnou výplní.