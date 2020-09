Ordinace bez virů a bakterií. Český výrobce nabízí speciální svítidla

Pomoct můžou takzvaná germicidní svítidla, která za použití ultrafialového záření bez chemie zničí viry (včetně koronaviru), bakterie, plísně i kvasinky.

Tuto technologii je možné jednoduše využít doma, v ordinaci, ve školách, ve firmách, na sportovištích. Velkou výhodou je, že čistí jak vzduch, tak zároveň i povrchy. Na těch se viry a bakterie drží, je nutné na to myslet hlavně tam, kde se během dne vystřídá více lidí. Jako příjemný bonus ještě ultrafialové záření pohlcuje pachy. Běžně dostupné je díky společnosti Elektro-Lumen z Hranic na Přerovsku, která vyvinula speciální řadu těchto svítidel.

„Germicidní svítidla využívají UVC záření, které narušuje DNA mikroorganismů. Ty se proti němu nemůžou stát odolnými. Toto záření je dlouhodobě známé a běžně se využívá v laboratořích či na operačních sálech. Například plzeňské vodovody a kanalizace s ním čistí vodu,“ přibližuje obchodní ředitel Elektro-Lumen Martin Stržínek. Dosud se tato technologie příliš nerozšiřovala, ale teď v souvislosti s Covidem-19 stoupla poptávka.

Použití germicidních svítitel má svá pravidla. Při jejich zapnutí nesmí být v prostoru žádní lidé ani zvířata. UV záření by jim totiž mohlo poranit oči či popálit kůži. Nesvědčí ani rostlinám. „Není to ale tak, že by už malá dávka záření člověku ublížila. Když někdo omylem vejde do místnosti, kde je svítidlo zapnuté, jen se rozhlédne a odejde, nic se mu nestane. UVC světlo navíc neprochází neprůhlednými materiály ani průhlednými plasty, a dokonce ani sklem, takže se dá jednoduše oddělit bezpečná zóna,“ ubezpečuje obchodní ředitel.

Elektro-Lumen nabízí tři typy germicidních svítidel: zářič na zeď, přenosné svítidlo a aktivní proudič vzduchu. Díky tomu si může zákazník vybrat, který z produktů je pro něj nejlepší.

„Pro běžné použití v místnosti je vhodný zářič na zeď. Ten se zapne ve chvíli, kdy v místnosti nikdo není, většinou má nastavený časovač. Rozsvítí se třeba, když lékař odejde z ordinace nebo když je potřeba ve firmě po poradě vydezinfikovat konferenční místnost,“ zmiňuje některé možnosti Martin Stržínek.

Druhým typem je mobilní svítidlo složené z pěti trubic. Díky kolečkám ho lze převážet, což je výhodné ve větších prostorách, například v nemocnicích, školách nebo na sportovištích. „Jednoduše ho člověk přiveze do místnosti, třeba do šatny, kde se převlékal sportovní tým, a zapne. Nechá deset minut působit, převeze do jiné místnosti a zapne znovu. Takto ho může denně používat a vyčistit vždy jen tu místnost, kterou právě chce,“ popisuje obchodní ředitel.

Mobilní germicidní svítidlo takto může postupně čistit školní třídy, pokoje v nemocnicích či pečovatelských domech, také je vhodné pro nárazové použití v domácnosti. Například zlikviduje plíseň na zdi, což se může hodit po povodních, ale i ve vlhkých sklepech. Využívají ho také firmy pro dezinfekci míst, kde se často scházejí lidé, třeba jídelny nebo kuřárny.

Pro pravidelné použití ve větších prostorech je nejvhodnější třetí typ germicidních svítidel, a to aktivní proudič vzduchu. „Ventilátor nasaje vzduch do tubusu, ve kterém září trubice. Ty zlikvidují všechny mikroorganismy a vženou vzduch zpět do prostoru. Celý objem vzduchu se protočí několikrát, podle velkosti místnosti,“ upřesňuje Martin Stržínek a dodává, že tento typ je nejvhodnější do velkých průmyslových areálů. Vzduchotechnika je tam schopná takto pročistit komplet celou firmu.

Která z možností je pro zákazníka nejvhodnější, mu poradí přímo zástupci Elektro-Lumen. „Nejprve náš pracovník zájemci celou technologii podrobně představí, není to tak, že by si člověk koupil světlo a nechal ho jen tak někde svítit. Prodiskutujeme s ním, kde má použití této technologie smysl, vypočítáme mu, jaký typ světla potřebuje, a důkladně ho proškolíme v bezpečnosti,“ říká obchodní ředitel.

Nástup nového typu koronaviru navíc vedl k tomu, že firmy začaly věnovat víc času inovacím v oblasti UVC záření. Díky tomu se tato technologie nyní výrazně posouvá vpřed. Například se místo rtuťových zdrojů u zářičů začíná stále víc využívat LED technologie, zatím je ale cena takových světel příliš vysoká.

„Také se testuje záření v jiné vlnové délce, aby se místnosti mohly dezinfikovat i za přítomnosti lidí. Na to je ale třeba klinická studie,“ nastínil budoucnost obchodní ředitel.