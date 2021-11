Opravdový advent zažijete v jižních Čechách na každém kroku

České Budějovice: slavnostní atmosféra má jedinečné kouzlo

Podle liturgického kalendáře začíná letošní rok advent 28. listopadu. Už nyní se můžete těšit na rozmanité akce, které jako každý rok pořádá Jihočeský kraj. Předvánoční jihočeský kulturní kalendář tentokrát odstartovaly České Budějovice tradičními trhy na náměstí Přemysla Otakara II., které se mohu pyšnit prvním místem v anketě o nejhezčí trhy u nás.

České Budějovice

Bohatý program je sestavený tak, aby zaujal a nadchnul všechny generace, a to od nejmenších dětí až po naše babičky a dědečky. Velkým lákadlem nejsou v Českých Budějovicích jen trhy a stromeček, ale také unikátní ledové kluziště u Samsonovy kašny.

České Budějovice

Kam se v jižních Čechách před Vánoci podívat?

Velmi pestrý kulturní program si připravil také Český Krumlov. Zde se můžete těšit na mikulášskou nadílku, Ježíškovu poštu, andělský průvod městem i vánoční pohádky. Dechberoucím završením je Živý Betlém, který ztvárňuje biblický příběh za působivého hudebního doprovodu.

Určitě si nenechte ujít Andělský průvod městem, kdy se na několik desítek minut Český Krumlov promění v město plné překrásných andělů. Těšit se můžete navíc na setkání s režisérem filmu Anděl Páně 2 Jiřím Strachem.

Udělejte si čas a naplánujte si, kam v předvánoční čas zavítáte. Vybírat můžete z opravdu nabitého programu, který pro vás jihočeská města připravila s pečlivostí. Vždy si však zkontrolujte na webových stránkách pořadatelů, zda akce nejsou ovlivněny aktuálním vývojem pandemie.

Písek

Tábor

Milovníci koncertů si přijdou na své

Vánoční čas není jen o rozsvícení vánočních stromečků a trzích, ze kterých se line vůně skořice, svařáků a punčů. Hudba je nedílnou součástí adventního období. Města v jižních Čechách si proto připravila celou řadu koncertů, na kterých zazní klasické vánoční písně.

V Dačicích vystoupí se svou kapelou Noid Bárta, v Hluboké nad Vltavou se předvede ženský pěvecký sbor Záviš a v Českých Budějovicích se můžete zaposlouchat do koncertu opery Jihočeského divadla.

Jihočeská města myslí především na děti

I když jsou kulturní akce vymyšleny tak, aby si každá generace našla to svoje, všechna města v jižních Čechách obracejí svou pozornost hlavně na děti. Pro ty jsou nachystány akce, které je zabaví bez ohledu na to, kolik je jim let. A nadšeni budou i rodiče.

ZOO Hluboká

Kromě Mikulášských nadílek mohou děti vidět na vlastní oči stovky andělů v průvodech, ale také čertů. Hluboká nad Vltavou láká na akci Čerti v ZOO, kde budou děti po boku čertů plnit všelijaké úkoly. Zámek Vimperk si připravil pekelnou prohlídku a pozadu nezůstalo ani město Tábor s akcí Čertoviny.

Kompletní seznam adventních akcí naleznete zde.