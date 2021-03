Online teambuilding: Bezpečná zábava pro celé týmy

Až 38 % firem nechává své pracovníky na home office a po pracovní době spolu kolegové nemohou zajít ani na pivo. Řešením je online teambuilding.



Bezpečně aktivovat kolektiv

Ještě v nedávné minulosti bylo jedním z vrcholů budování vztahů ve firmě pořádání večírků. Sofistikovanější volbou, jak posílit kolektiv i vzájemnou spolupráci, jsou strategické hry, týmové soutěže a „olympiády“. Aktivity, kde mohou vyniknout všichni bez ohledu na jejich pracovní pozici. Výhodou těchto strategických her a olympiád je, že se nyní dají zorganizovat a zažít také online, což řeší palčivý problém současnosti – bezpečnost.

Online teambuilding nezná hranice

A jak takový online teambuilding funguje? Představte si, že se spojíte se svými kolegy na některé z běžně dostupných online platforem. Sedíte v pohodlí domova, domácí občerstvení po ruce, plníte společně s kolegy úkoly a soutěžíte. To celé pod vedením game mastera, který zajistí plynulý průběh.

„Aktuálně se firmám jiné řešení nenabízí, ale věříme, že se online teambuilding stane vítanou alternativou k tradičním společným firemním zábavám i v době, kdy se lidé budou opět bez hrozby rizika stýkat,“ říká David Havel, obchodní ředitel MindMaze, společnosti zabývající se únikovými hrami a pořádáním online teambuildingů. Potenciál tohoto řešení je nasnadě. Online teambuilding není omezený hranicemi. Je schopen propojit lidi z celého světa a umožnit setkání lidí i ze zahraničních poboček nadnárodní firmy. V českém prostředí ho lze již nyní bez problému připravit pro české a anglické týmy současně.

Vyhrajte olympiádu. Z vašeho gauče

„První online hru jsme zorganizovali pro našeho stálého klienta, který se nám ozval pár týdnů po prvním lockdownu. Naším úkolem bylo zajistit pro 50 hráčů, často i hovořících různými jazyky, online zábavu, která by nahradila běžný teambuilding. Byla to výzva, ale odladili jsme detaily a vytvořili všestranně zábavnou hru se snadným online přístupem a s využitím všeobecně dostupné platformy, jako je Zoom, Google Meet nebo MS Teams,“ doplňuje David Havel. Pozitivní recenze prvních hráčů a nová zkušenost je nasměrovaly k vývoji dalších her, takže si nyní prostřednictvím jejich zážitkové agentury můžete online zahrát na online detektivy ve hře Hack a v počtu 5 až 100 hráčů pátrat po hackerech, které je nutné v časovém limitu zastavit. Alternativou k oblíbeným hospodským kvízům je online kancelářská olympiáda, kde plníte rozmanité úkoly a neopustíte přitom vlastní obývák. Jste s kolegy fanoušky virtuálních her? Pak jsou pro vás jasnou volbou online verze únikovek, kdy si s pomocí avatara můžete zahrát populární únikovky Enigmu a Alchymistovu komnatu.

Co k tomu potřebujete?

Organizace je podstatně jednodušší, než dostat své kolegy (klidně i ze zahraničí) fyzicky v jeden čas na jedno místo. Každému z účastníků stačí počítač, dobré připojení a základní počítačová znalost. Doba, kterou chcete s kolegy teambuildgem strávit, může být jedna nebo třeba pět hodin. Stejně jako u offline zábavy zvolíte ideální činnost pro váš tým. Pak už zbývá jen plně se oddat hře a užít si zábavu, na kterou nemají současné restrikce vůbec žádný vliv.