Online pohotovost Plzeňské kraje funguje zdarma pro dospělé i děti

Komerční sdělení
Online pohotovost Plzeňské kraje funguje zdarma pro dospělé i děti

Online pohotovost Plzeňské kraje funguje zdarma pro dospělé i děti | foto: Plzeňský kraj

Online pohotovost Plzeňské kraje funguje zdarma pro dospělé i děti
Online pohotovost Plzeňské kraje funguje zdarma pro dospělé i děti
Online pohotovost Plzeňské kraje funguje zdarma pro dospělé i děti
Online pohotovost Plzeňské kraje funguje zdarma pro dospělé i děti
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Komerční sdělení

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Online pohotovost je nová zdravotní služba, která umožňuje občanům Plzeňského kraje spojit se s lékařem na dálku 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Je určena pro situace, kdy člověk potřebuje rychlou odbornou radu, ale není si jistý, zda je nutné jet na pohotovost, nebo čekat na svého praktického lékaře. Jak funguje v praxi? Kdy volat online pohotovost a kdy záchrannou službu? Přinášíme poznatky pediatričky MUDr. Markéty Štanclové, která je jedním ze sloužících lékařů Online pohotovosti Plzeňského kraje.

Jste pediatrička. Poraďte tedy rodičům malých dětí, kdy je dobré využít online pohotovost a kdy naopak už je potřeba volat záchrannou službu?

Je vhodná hlavně v situacích, kdy si rodiče nejsou jistí závažností zdravotního stavu dítěte. Typicky se jedná o nově vzniklou horečku, vyrážku, zánět spojivek, kašel, bolest v krku nebo zažívací obtíže, jako je zvracení či průjem. Častým důvodem konzultace jsou dotazy na správné dávkování léků na teplotu nebo doporučení, jak dítěti doma ulevit od obtíží. Výhodou je možnost zaslání fotografií, například vyrážky nebo kožního nálezu, které pomohou lépe posoudit situaci. Rodiče se tak mohou během chvíle ujistit, zda je bezpečné pokračovat v domácí léčbě, nebo je nutné osobní vyšetření. Pokud se u dítěte ale objeví porucha vědomí, křeče, výrazné dechové obtíže, dítě nereaguje obvyklým způsobem nebo je jeho celkový stav vážný, není prostor pro online konzultaci a je nutné neprodleně vyhledat lékařské ošetření.

Rodičům asi online pohotovost pomáhá nejvíce v době, kdy nemohou kontaktovat svého lékaře.

Právě v tom podle mě spočívá největší přínos online pohotovosti. Rodiče bývají často nejistí, zejména pokud vzniknou obtíže ve večerních hodinách, o víkendu nebo během dovolené, kdy není jejich praktický dětský lékař dostupný. Naším úkolem není pouze odpovědět na konkrétní dotaz, ale především zhodnotit závažnost celkového stavu dítěte. Ve většině případů dokážeme doporučit nejvhodnější postup. Důležité je, že se rodiče nemusejí rozhodovat sami. Mají možnost během krátké doby konzultovat situaci přímo s pediatrem, což jim přinese nejen odbornou radu, ale také potřebný klid a jistotu.

S jakými zdravotními obtížemi se lidé obracejí nejčastěji? Liší se nějak potíže dospělých a dětských pacientů?

V dětské online pohotovosti se nejčastěji setkáváme s běžnými akutními onemocněními, která jsou u dětí velmi častá. Patří mezi ně horečky, virové infekce dýchacích cest, kašel, bolesti v krku, záněty spojivek nebo různé kožní projevy, především vyrážky a dětské exantémy. V dospělé online pohotovosti mám od kolegů informace, že převládají horečnaté stavy, bolest v krku, virózy, bolest hlavy, nevolnost a různé typy vyrážek po bodnutí hmyzem.

Vybavíte si konkrétní případ, kdy online konzultace pomohla pacientovi rychle vyřešit zdravotní problém?

Služba zatím funguje krátce, takže mám za sebou omezený počet konzultací. Nejvíce si ale vybavuji jednu, která se týkala malého dítěte, u něhož došlo ke krátkodobé poruše vědomí. Rodič nás kontaktoval, protože si nebyl jistý, jak závažná situace je a jak má dále postupovat. Už během úvodního rozhovoru bylo jasné, že se nejedná o stav vhodný k řešení pouze na dálku. Doporučili jsme proto okamžité vyšetření na dětské pohotovosti.

Hlavní přínos online pohotovosti?

Rychlá dostupnost lékaře z pohodlí domova, na dovolené nebo kdekoliv, kde jej lidé potřebují. Pacient získá odborné doporučení, jak postupovat dál, a v mnoha případech se vyhne zbytečné cestě na pohotovost nebo do nemocnice.

Jak celý proces funguje?

Celý proces je velmi jednoduchý. Pacient vstoupí přes webové stránky pohotovostpk.cz, kde se zaregistruje do služby, vyplní dotazník popisující své obtíže a následně se spojí s lékařem prostřednictvím zabezpečeného chatu, videohovoru nebo telefonního hovoru podle své preference. Součástí anamnestického dotazníku je v první části jasné odklonění potenciálně závažných případů tak, aby nedocházelo k prodlení zdravotní péče v urgentních situacích.

Jak lékař vyhodnocuje zdravotní stav?

Lékař si nejprve projde informace z dotazníku, během konzultace se doptá na další důležité okolnosti a společně s pacientem vyhodnotí jeho zdravotní stav. Na základě toho doporučí další postup – od domácí léčby přes návštěvu praktického lékaře až po okamžité odeslání k osobnímu vyšetření nebo přivolání zdravotnické záchranné služby.

Mnoho lidí si dnes pod online službou představí chatbot nebo umělou inteligenci…

To je velmi častý mýtus. Online pohotovost ale není chatbot ani automatizovaná poradna. Po celou dobu pacient komunikuje s kvalifikovaným atestovaným lékařem. Technologie zde pouze zprostředkovává spojení mezi pacientem a lékařem. Rozhodnutí vždy dělá člověk – zkušený lékař, který klade doplňující otázky, hodnotí příznaky, může si nechat ukázat postižené místo prostřednictvím kamery nebo zaslaných fotografií a na základě svých odborných znalostí doporučí další postup. Na dálku lze bezpečně vyhodnotit velké množství běžných akutních obtíží. Pokud lékař zjistí, že je potřeba fyzické vyšetření, pacienta okamžitě nasměruje na zdravotnické pracoviště.

Pro koho je tedy služba určena?

Určena je pro všechny obyvatele Plzeňského kraje. Využívat ji mohou dospělí, rodiče s dětmi i senioři. Velkým přínosem je například pro rodiče malých dětí, kteří si večer nebo o víkendu nejsou jistí závažností zdravotních obtíží, nebo pro seniory a osoby se sníženou mobilitou, kterým může ušetřit zbytečné cestování. Služba však neslouží k zastupování praktických lékařů při vystavování eReceptů na chronicky užívanou medikaci. To bychom rádi zdůraznili, protože někteří lidé toto od služby očekávají.

Témata: Plzeňský kraj

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