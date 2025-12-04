Online podvody se vyvíjejí. Visa a KB radí, jak zůstat o krok napřed

Online prostředí se mění rychleji, než většina lidí stíhá reagovat. Podvodníci využívají generativní AI k tvorbě falešných příspěvků, reklam i „endorsementů“ celebrit a matoucích investičních nabídek. Nejnovější průzkum Visa ukazuje, že právě tato vlna deepfake a AI podvodů zásadně zvyšuje zranitelnost českých uživatelů: ti, kteří si spletou obsah generovaný umělou inteligencí se skutečností, mají téměř pětkrát vyšší pravděpodobnost, že se stanou obětí podvodu (61 % vs. 12 %).
Miliardové škody a dopad na chování lidí
Podle Visa dosahují roční škody způsobené online podvody v české ekonomice až 7,2 miliardy korun. Téměř polovina poškozených přišla o více než 5 910 Kč a přibližně každý sedmý uvádí, že poslední podvod negativně zasáhl jeho každodenní život.
Dopady však nejsou jen finanční. 2,2 milionu Čechů po zacílení podvodem omezilo nebo úplně přestalo nakupovat online. Více než třetina lidí, kteří byli terčem útoku, je dnes při nákupu výrazně opatrnější, což dopadá především na menší a méně známé e-shopy.
Češi pod tlakem podvodníků. KB potvrzuje výrazný nárůst útoků
Rostoucí hrozbu dokládají i data Komerční banky z letošního jara: útoků tzv. „e-šmejdů“ meziročně přibývá, banky registrují nárůst falešných investičních nabídek, phishingu i podvodných nákupů. Podle KB se s pokusem o kyberpodvod setkalo 9 z 10 Čechů a přibližně třetina lidí stále podceňuje riziko, protože podvodné taktiky vypadají stále profesionálněji. Díky pokročilému monitoringu však roste i počet včas odhalených podvodných transakcí.
„Denně monitorujeme stovky tisíc platebních transakcí. To, že se nám daří ve velkém rozsahu zastavovat útoky podvodníků, je výsledkem našeho komplexního přístupu. Kyberbezpečnost pro nás není jen o technologiích – klademe důraz i na prevenci, vzdělávání, rychlou reakci na nové triky podvodníků a máme sehraný tým specialistů, který s klienty tvoří pevnou obrannou linii,“ řekla Jitka Haubová, členka představenstva a výkonná ředitelka pro provoz Komerční banky.
AI jako nástroj ochrany — i útoku
Podvodníci využívají AI k napodobování hlasu, manipulaci videí a vytváření falešných reklam, které působí důvěryhodněji než kdy dřív. Visa proto dlouhodobě investuje do vlastních AI systémů, které dokážou zachytit podezřelé chování v reálném čase. Jen za posledních pět let investovala do bezpečnostních technologií 12 miliard dolarů a díky algoritmům analyzuje každý den miliony transakcí, aby zastavila podvod ještě předtím, než se dotkne spotřebitele.
„Umělá inteligence mění způsob, jak žijeme a pracujeme — od online nakupování po to, jak hledáme informace. Zároveň však přináší nová rizika: podvodníci ji využívají k tomu, aby lidi oklamali a zneužili — zejména na sociálních sítích. Důsledky jsou reálné: ztracené peníze, čas i důvěra. S blížícími se slevovými nákupy Visa nasazuje chytré AI nástroje, které zastaví podvody ještě předtím, než se k lidem dostanou. Spolupracujeme také s bankami, obchodníky a platformami, aby lidé dokázali rozpoznat AI podvod a pochopili, jak funguje — čím více budou informovaní, tím hůř se podvodníkům bude dařit,“ vysvětluje country manager Visa pro Českou republiku Petr Polák.
Potřeba společné odpovědnosti
Visa zdůrazňuje, že účinný boj proti podvodům je možný jen tehdy, když budou spolupracovat platformy, banky, obchodníci i samotní uživatelé. Sociální sítě musí lépe kontrolovat reklamy a omezovat falešné profily, firmy by měly transparentně vysvětlovat rizika a lidé by měli osvojit jednoduché návyky – od ověřování zdroje až po opatrnost při sdílení.
Společnost proto spustila kampaň „Zastav se. Zpochybni. Ověř.“, která pomocí AI-generovaných vizuálů upozorňuje na to, jak snadné je dnes uživatele oklamat. Cílem je posílit digitální gramotnost a nastavit zdravou míru skepticismu při každé online interakci.
5 pravidel, jak se nestát obětí kyberpodvodníků podle KB
- Na každém písmenku záleží
Podvodníci často využívají velmi podobné adresy k těm skutečným – např. drobná změna jednoho znaku nebo koncovky. Při pochybnostech na odkaz nikdy neklikejte a raději navštivte oficiální web instituce napřímo.
- Pozor na jazyk
Podvodné zprávy často obsahují zvláštní slovosled nebo neobvyklé výrazy. Všímejte si i drobných jazykových nuancí – může jít o známku automatického překladu nebo o odesílatele ze zahraničí.
- Nenaleťte urgenci
Výzvy jako „jednejte do 24 hodin“, „váš účet bude zablokován“ nebo „potvrďte platbu ihned, jinak ztratíte přístup“ jsou důvodem k ostražitosti. Podvodníci spoléhají na vyvolání paniky, která vede k unáhlenému rozhodnutí.
- Prověřujte (ne)výhodné nabídky
Zní to až příliš dobře na to, aby to byla pravda? Pak se pravděpodobně jedná o podvod. Výhry v soutěžích, do kterých jste se nikdy nezapojili, extrémní slevy nebo nabídky mimořádných investičních příležitostí patří mezi klasické trumfy online podvodníků.
- Strhněte masku
Podvodníci se nezastaví ani před zneužitím identity vašich blízkých. Vždy si proto ověřte jinou cestou, např. telefonátem nebo osobně, že je žádost o půjčku nebo zaslání jakýchkoli osobních údajů nezištná.
O výzkumu
Výzkum pro společnost Visa realizovala agentura Opinium v období srpen–září 2025. Průzkum zahrnoval 9 500 dospělých (18+) reprezentativních pro každý z 11 evropských trhů: Spojené království, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Česko.