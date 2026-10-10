Omluva Ing. Vladimíru Pikorovi, Ph.D.
Komerční sdělení
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Olovo ve vodě? Jak mít kohoutkovou vodu dlouhodobě pod kontrolou
Nadlimitní koncentrace olova ve vodě zasáhly Odolenu Vodu a dalších 11 obcí v okolí. Situace připomněla, jak rychle se může změnit něco, co považujeme za samozřejmost: pitná voda z kohoutku. Vedle...
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Saunový svět, který byl vybudován v areálu Vodního ráje, je hlavním impulzem pro celoroční návštěvnost jihlavského koupaliště. Nabízí pět různých saun, parní kabinu, velkou panoramatickou...
Za léčbou jezdí Klára do Prahy. Co by lidem s rakovinou usnadnilo život?
Moderní léčba umožňuje lidem s nádorovým onemocněním žít déle. Vedle samotné léčby je pro ně důležité také to, aby se včas dostali ke specialistům, jednotlivá vyšetření na sebe navazovala a za péčí...
Nový autobusák nabídne příjemnější prostředí i parkování
Nová nástupiště kladenského „autobusáku“ už slouží cestujícím. Nástupní ostrůvky jsou osazeny digitálními označníky, čtyřmi zastávkovými přístřešky, lavičkami i desítkou stromů. Práce pokračují ve...
Omluva Ing. Vladimíru Pikorovi, Ph.D.
„Omlouvám se Vladimíru Pikorovi za neoprávněný zásah do soukromí tím, že jsem uveřejnila informaci o jeho zdravotním stavu a uvedla, že jsem věřila, že s jeho vyléčením pomine nejen porucha ale i...
Omluva Ing. Vladimíru Pikorovi, Ph.D.
„Omlouvám se Vladimíru Pikorovi za neoprávněný zásah do soukromí tím, že jsem uveřejnila informaci o jeho zdravotním stavu a uvedla, že jsem věřila, že s jeho vyléčením pomine nejen porucha ale i...
Adaptic Butterfly Noir vítězem srovnání zdravotních židlí
Výběr kancelářské židle už dávno není jen otázkou pohodlného sedáku a nastavitelné výšky. Pokud u pracovního stolu trávíte několik hodin denně, záleží na tom, jakou oporu židle poskytuje, zda ji lze...
Startují Puky pomáhají. Hvězdní hokejisté opět ambasadory
I velké hokejové příběhy často začínají na malých stadionech. Rodí se tam přátelství, radost z každého gólu i pocit, že člověk někam patří. Sport totiž není jen o výsledcích v tabulkách. Hvězdní...
SON ČR podalo trestní oznámení na největšího pronajímatele v Česku
Důvodem je účtování nákladů na výměnu vodoměrů nájemcům.
Přitápění klimatizací: Kolik lze na podzim ušetřit místo plynu?
Ráno je sychravo, přes den se převlékáte do kraťasů a večer je chladno. Zapínat plynový kotel a roztápět celý dům se zbytečně prodraží a klasický elektrický přímotop spálí majlant. Řešení přitom...
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Vybrat správný žebřík se může zdát jako maličkost. Když však stojíte před nabídkou různých modelů, výšek a nosností, najednou není úplně jasné, který bude pro vás nejlepší.
V Hranicích u Aše plynaři úspěšně distribuují obnovitelný vodík
Poprvé v ČR proudí veřejnou distribuční sítí obnovitelný vodík. Největší český distributor plynu GasNet spustil v Hranicích u Aše distribuci směsi zemního plynu a vodíku. Kromě znatelného snížení...
Banka poslala klientovi deset milionů dvakrát, říká Štěpánka Mimrová
I takové jsou reality, říká Štěpánka Mimrová Privátní realitní makléřka. Za 30let v obchodě a realitách jsem zažila opravdu různé situace. Rozvody, dědictví, spory mezi spoluvlastníky, špatně...
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AI zná celý internet, ale vás ne. To mění digitální dvojče organizace
Zaměstnanci českých firem používají umělou inteligenci každý den. Fungování firem se ale příliš nemění. AI totiž nezná jejich procesy, pravidla ani souvislosti. Odpovědí je koncept, o kterém uslyšíte...
Museli odejít: výstava připomíná vysídlení Němců z Opavska
Konec války přinesl osvobození, ale pro tisíce obyvatel Opavska také ztrátu domova. Poválečné vysídlení znamenalo největší obměnu obyvatelstva v osmisetleté historii města. Jeho osud připomene od...
Životní pojištění má chránit příjem. Máte ho nastavené správně?
Životní pojištění má chránit rodinný rozpočet, když člověk, na jehož příjmu domácnost stojí, kvůli nemoci, invaliditě nebo úrazu nemůže vydělávat. Podle průzkumu Ministerstva financí by přitom jen...