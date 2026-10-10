Omluva Ing. Vladimíru Pikorovi, Ph.D.

Komerční sdělení

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

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„Omlouvám se Vladimíru Pikorovi za neoprávněný zásah do soukromí tím, že jsem uveřejnila informaci o jeho zdravotním stavu a uvedla, že jsem věřila, že s jeho vyléčením pomine nejen porucha ale i násilí, protože to s poruchou souvisí, že jsem musela podstoupit dekontaminační proces, a že kdybych to neudělala, byl by nůž v ruce, že jsem od něj dostala párkrát pěstí a mladší děti od něj dostávaly na zadek stylem, který připomínal porouchaný stroj, co se nemůže zastavit, a že když se ale vrátil domů, změnil se ve zlého agresivního Hyda, a že jeho psychický tlak se stupňoval a k němu se začal přidávat i ten fyzický, čímž jsem zasáhla do jeho práva na ochranu dobrého jména, lidské důstojnosti, osobní cti a vážnosti ve společnosti.“

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Omluva Ing. Vladimíru Pikorovi, Ph.D.

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„Omlouvám se Vladimíru Pikorovi za neoprávněný zásah do soukromí tím, že jsem uveřejnila informaci o jeho zdravotním stavu a uvedla, že jsem věřila, že s jeho vyléčením pomine nejen porucha ale i...

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