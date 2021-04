Omládněte s živým kolagenem nové generace aneb prevence není luxus

„Prvním signálem úbytku kolagenu je právě unavená a ochablá pleť bez energie, kruhy pod očima, rychlejší tvorba nových vrásek a další navazující problémy. Je stále těžší v této těžké době zvládat rodinu, výchovu dětí, často i náročnou práci, přemáhat únavu a sledovat na svém těle i první projevy stárnutí – to zákonitě vede ke stresu. Ten urychluje stárnutí, které u žen často vede k předčasné menopauze, navíc nepříznivě působí na odbourávání a kvalitu tělesného kolagenu,“ vysvětluje jednu z příčin stárnutí Eva Sojková (*1954), zakladatelka poradenského kolagenového centra Wellness klubu Nezestárni.cz, která se dlouhá léta zabývá účinky různých druhů kolagenů.

Kolagen je nejdůležitější bílkovina života, která drží naše tělo pohromadě. A tak jak květina potřebuje ke svému životu vodu, naše tělo potřebuje ke svému životu kolagen. Ale není kolagen jako kolagen.



Ptáte se, jaký si vybrat kolagen?

Na trhu s kosmetikou a doplňky stravy se vyskytuje kolagen v nejrůznějších podobách. Nejznámější jsou hydrolyzované kolageny. V poslední době se do popředí zájmu předních odborníků dostává nový pojem – kolagen hydrát – živý kolagen nové generace s přirozeně obsaženými peptidy a elastinem, který dokáže obohatit mezibuněčnou tkáň ve všech vrstvách pokožky o cenné aminokyseliny. Vznikl po čtrnáctiletém výzkumu a zpracovává se speciální autorskou technologií Inventia Triple Helix Formula.

A právě v této technologii se skrývá tajemství mladistvé pleti, pružného a pevného těla, ohebných kloubů a krásných vlasů a nehtů. Biologicky aktivní hydrát kolagenu má vědecky potvrzené účinky na rychlost obnovy a kvalitu tvorby vlastního kolagenu v tkáních. Někteří odborníci ho pro jeho omlazující a regenerační účinky nazývají bílkovinou mládí pro třetí tisíciletí.

„Živý kolagen nové generace v podobě hydrátu přináší překvapivé výsledky nejen v oblasti krásy, ale i regenerace,“ říká na základě osobní zkušenosti v exkluzivním rozhovoru pro LUXURY významný plastický chirurg a celoživotní sportovec doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. https://nezestarni.cz/kolagen-a-media/jan-mestak-zivy-kolagen-nove-generace-opravdu-funguje-nebo-je-to-jen-lacina-reklama-luxury-business-jaro-leto-2019.html, kterému kolagen v kapslích pomohl v 70 letech při regeneraci těžkého zánětu pojivové tkáně Achillovy šlachy a výsledky doložil snímky a závěry lékařské zprávy.

MINUTOVÁ ANTI-AGE PÉČE s živým kolagenem nebyla nikdy tak jednoduchá a účinná. Pokud nechcete nechat svoji krásu ani tělo vlivem stresu předčasně uvadnout, vsaďte na jistotu – dopřejte si živý kolagen. Navíc vdechnete i pleti uvězněné pod rouškou nebo respirátorem blahodárnou hydrataci, zklidnění a omlazení.

Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inventia® FACE https://nezestarni.cz/obchod/zivy-kolagen/prirodni-kolagen-inventia-face-na-oblicej-triple-helix-formula-zivy-kolagen-minutova-anti-age-pece.html na obličej s přirozeně obsažnými peptidy a elastinem má gelovou konzistenci. Nanáší se na vlhkou pleť před použitím vlastní kosmetiky, tak se nemusíte vzdát své oblíbené kosmetické značky. Účinně doplňuje kolagen do těla a dlouhodobě oddaluje přirozené procesy stárnutí. Působí jako ochranný štít, který bojuje proti vráskám, úbytku kolagenu a ztrátě pevnosti a hydratace. Stimuluje tělo k produkci vlastního kolagenu, tělo ho přijímá jako látku sobě vlastní a nastartuje omlazující a regenerační procesy.

Tento čistý, 100% přírodní, hypoalergenní, biologicky aktivní kolagen je vhodný k ošetření všech typů pleti – mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrataci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje vrásky a dlouhodobě předchází vzniku nových. Je určený k omlazení a zpevnění kontur obličeje, krku, podbradku a dekoltu, na ochabující oční víčka a jemnou kůži kolem očí a úst. V nabídce 50, 100 a 200 ml. Velmi jednoduše se dá zažehlovat i galvanickou žehličkou na vrásky, podbradek a celulitidu Nu Skin ageLOC Galvanic SPA

Maximální procesy omlazení a regenerace můžete podpořit i vnitřním používáním doplňků stravy – kolagenovými kapslemi řady INVITA. https://nezestarni.cz/eshop/potravinove-doplnky.html Zpracovávají se z čistého hydrátu kolagenu lyofilizací na sypký prášek, který tvoří základní a velmi účinnou látku kolagenových doplňků stravy s vysokou vstřebatelností mikropeptidů.

INVITA SKIN BEAUTY plus CoQ10 – nově téměř o 100 % více lyofilizovaného hydrátu kolagenu a koenzym Q10 pro udržení krásné a pevné pokožky, pojivových tkání, pružného těla, ohebných kloubů a zdravých vlasů a nehtů. Dodává buňkám, které mají za úkol tvořit a regenerovat tělesný kolagen, nejdůležitější peptidy, volné aminokyseliny a hydroxylové aminokyseliny.



INVITA ACTIVE – biologicky aktivní kolagenová podpora pro namáhané, zatěžované nebo unavené klouby, vazy a šlachy. Kolagen typu II je obohacený o žraločí chrupavku, chondroitin, glukosamin, kyselinu boswellovou a kyselinu hyaluronovou. Biologicky aktivní látky obsažené v INVITĚ jsou přítomné v kloubních chrupavkách i součástí kloubní synoviální tekutiny.

Při péči o dobrou kolagenovou kondici nejen v době koronaviru nezapomeňte na pohyb a nepodceňte dostatečný přísun vitaminu C, který podporuje syntézu kolagenu. Pokud ho nemáte dostatek ve stravě, vyzkoušejte čistý, biologicky aktivní, levotočivý vitamin C PLUS, který byl speciálně navržený k synergickému používání s kolagenem a k posílení imunity.

Už víte, že STRES závratnou rychlostí odbourává tělesný kolagen a oslabuje imunitu. Pomozte svému tělu i duši, nesledujte celý den negativní zprávy, raději si pusťte hezký film nebo svoji oblíbenou hudbu, zatancujte si při tom, zavolejte svým známým, určitě je to potěší. Také často větrejte, nebojte se jít na čerstvý vzduchu, načerpejte energii ze sluníčka i tak potřebný sluneční vitamin D – teď víc, než kdy jindy platí, že kam nechodí slunce, chodí lékař. Nezavírejte se doma a nevěřte tomu, že nejbližší pomocná ruka na překonání stresu, strachu, úzkosti nebo deprese je jídlo. Omezte nadměrnou konzumaci „tří bílých jedů“ – bílé mouky, soli a cukru. Cukr oslabuje imunitní systém a likviduje vitamin C, což vede s úbytkem kolagenu k předčasnému stárnutí. Naopak kvalitní bílkoviny imunitu posilují. Za pár dní uvidíte, že se budete cítit mnohem lépe. Hlavně myslete pozitivně a nedopusťte, aby se koronavirus „zabydlel“ ve vaší hlavě, i když jste negativní.



Originální produkty s živým kolagenem i žehličku na vrásky si můžete objednat v e-shopu dovozce na www.nezestarni.cz | 775 373 379