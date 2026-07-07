Olympiáda parašutismu v Česku. Za Mondialem 2028 stojí JUMP-TANDEM

Firma, kterou veřejnost zná především díky tandemovým seskokům, patří zároveň mezi nejvýznamnější organizátory mezinárodních parašutistických soutěží v Česku. Za sebou má mistrovství světa, Evropy i světové poháry a během let si v mezinárodní parašutistické komunitě vybudovala silné jméno. Právě dlouhodobé zkušenosti a vybudovaná důvěra stály také za úspěšnou kandidaturou na pořádání Mondialu 2028.
O tom, co Mondial 2028 přinese veřejnosti i samotnému parašutismu, ale také proč jsou podle něj při tandemových seskocích důležité profesionalita, bezpečnost a zkušenosti, jsme si povídali s Martinem Dlouhým, dlouholetým parašutistou a zakladatelem společnosti JUMP-TANDEM.
Proč je Mondial 2028 výjimečný
„Zjednodušeně řečeno jde o mistrovství světa, které na jednom místě spojuje všechny hlavní parašutistické disciplíny. I proto se mu říká olympiáda parašutismu,“ vysvětluje Martin Dlouhý.
Parašutismus přitom není jeden sport, ale pestrý soubor disciplín – od seskoků ve formacích přes přesnost přistání až po moderní disciplíny, jako jsou wingsuit nebo canopy piloting.
Podle Dlouhého je získání Mondialu výsledkem dlouhodobé práce, zkušeností a důvěry, kterou si společnost JUMP-TANDEM během let vybudovala v mezinárodní parašutistické komunitě. „Rozhodla kombinace zkušeností a reputace. Jako jediní v Česku jsme pořádali mistrovství světa, Evropy i světové poháry. V mezinárodní komunitě má Prostějov vedle Skydive Dubai nebo Skydive Arizona velmi silné jméno.“
Poslední skutečný Mondial proběhl v roce 2012 v Dubaji a podobný formát se od té doby nepodařilo plnohodnotně zopakovat. I proto je získání pořadatelství pro JUMP-TANDEM i český parašutismus mimořádnou událostí.
Důvěra, kterou si JUMP-TANDEM vybudoval ve světě
„Musíte přesvědčit svět, že to zvládnete. Rozhodují zkušenosti, zázemí, bezpečnost, tým i logistika. A především dlouhodobě budovaná důvěra,“ dodává Martin Dlouhý.
V Prostějově se podle odhadů může během šampionátu pohybovat kolem tisícovky závodníků. Spolu s trenéry, rozhodčími a dalšími členy týmů půjde o několik tisíc účastníků z celého světa. Přestože JUMP-TANDEM organizuje vrcholné sportovní akce, většina lidí společnost zná především díky tandemovým seskokům pro veřejnost. Právě propojení vrcholového sportu a každodenní práce s klienty považuje Martin Dlouhý za jednu z klíčových hodnot společnosti.
„Pro nás je důležité, aby člověk neodcházel jen se silným zážitkem a vzpomínkou, ale především s pocitem, že byl po celou dobu v dobrých rukou.“
Jak poznat kvalitního provozovatele
Podle Dlouhého si lidé často spojují parašutismus především s adrenalinem. Ve skutečnosti je ale jeho základem profesionalita a důsledný přístup k bezpečnosti.
„Profesionální parašutismus není jen adrenalin, ale především 100% starost o bezpečnost. Stejné principy platí pro světový šampionát i pro tandemový seskok – preciznost, disciplína a bezpečnost.“
Důraz na bezpečnost a zkušenosti je podle Dlouhého zásadní i pro běžné zákazníky. Na trhu je dnes velké množství nabídek, ve kterých se laik jen obtížně orientuje. Do rozhodování navíc vstupují rezervační systémy různých zážitkových agentur, u nichž zákazník často neví, kdo bude skutečným provozovatelem samotného seskoku.
JUMP-TANDEM je přímý provozovatel se všemi potřebnými certifikacemi. Právě proto Dlouhý doporučuje vybírat mezi přímými provozovateli a nerozhodovat se pouze podle ceny. U některých nabídek bez vlastního zázemí může být složitější ověřit úroveň provozu, dostupnost termínů nebo konkrétní podmínky služby. Zákazníci se mohou setkat také s různými doplatky nebo odlišnými parametry seskoku oproti původní nabídce.
A jak poznat kvalitního provozovatele, pokud chcete někomu udělat radost tandemovým seskokem? Jedním z důležitých ukazatelů bývá stabilní zázemí a pravidelný provoz na vlastním letišti. JUMP-TANDEM je v českém prostředí výjimkou – jako největší provozovatel parašutismu pravidelně působí na dvou letištích.
„Lidé často rozhodují podle ceny. Ale u tandemového seskoku doporučuji vybírat pouze přímého provozovatele, který pravidelně skáče na jednom až dvou letištích. Vyhnul bych se agenturám nebo provozovatelům bez vlastního stabilního zázemí, kteří působí na mnoha místech.“
Co lidi přivádí zpět do vzduchu
Velkou roli podle Martina Dlouhého hraje také samotný prožitek z prvního seskoku. Právě ten podle něj často rozhoduje o tom, že se lidé k parašutismu vracejí.
„Největší strach bývá ještě v letadle. Ve chvíli, kdy člověk vyskočí, ale často přijde úplně jiný pocit – svoboda, klid a zážitek, který se jen těžko popisuje. To je něco, co si člověk musí zažít sám.“
„Právě proto se k parašutismu spousta lidí vrací. Nejen kvůli samotnému zážitku, ale kvůli pocitu, který si z něj odnesou.“
Společnost JUMP-TANDEM, která je zároveň největší parašutistickou školou v České republice, podle Martina Dlouhého dlouhodobě usiluje o to, aby si lidé vedle samotného seskoku odnášeli také pozitivní zkušenost a důvěru v prostředí, do kterého vstoupili.
Od světových soutěží k tisícům osobních zážitků
JUMP-TANDEM dnes létá v Prostějově i Příbrami a za dobu svého fungování realizoval desetitisíce tandemových seskoků. Pro Martina Dlouhého ale parašutismus nepředstavuje jen profesní cestu – je dlouhodobě součástí jeho života.
„Jsou firmy, které se na tandemy dívají hlavně jako na službu. Já jsem JUMP-TANDEM zakládal v roce 1991 jako srdcovou záležitost. Už předtím jsem skákal závodně i za československou reprezentaci, parašutismus je můj život – a stejně k němu přistupujeme i v JUMP-TANDEM. Ke každému člověku, který se rozhodne skočit, přistupujeme se stejnou zodpovědností, s jakou organizujeme světový závod.“
Mondial 2028 tak podle organizátorů nebude jen sportovní událostí, ale také příležitostí ukázat veřejnosti, že parašutismus není extrémní zážitek pro hrstku odvážlivců, ale profesionální sport postavený na zkušenostech, bezpečnosti a důvěře – tedy hodnotách, na kterých JUMP-TANDEM staví už více než třicet let.