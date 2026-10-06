Olovo ve vodě? Jak mít kohoutkovou vodu dlouhodobě pod kontrolou

Nadlimitní koncentrace olova byly 24. září zjištěny ve vodovodní síti zásobující Hoštice, Klíčany, Postřižín, Větrušice, Husinec, Máslovice, Řež, Vodochody, Klecany, Odolenu Vodu, Sedlec a Zdiby. Hygienický limit pro olovo v pitné vodě je 10 mikrogramů na litr (µg/l), přičemž při problematických odběrech byly naměřeny i hodnoty 24,4 a 29,5 µg/l.
Následoval intenzivní monitoring, kontroly a proplachování distribuční sítě. Pozdější rozbory přímo na vodojemu Odolena Voda již opakovaně ukázaly koncentrace olova pod hygienickým limitem, v některých částech distribuční sítě však byly nadlimitní hodnoty nadále zaznamenány. Událost tak znovu otevřela otázku, jak mít kvalitu vody pod kontrolou nejen během mimořádné situace, ale dlouhodobě.
Balená voda pomůže. Co ale další týdny a měsíce?
Cisterny a balená voda představují v mimořádné situaci nezbytnou pomoc. Z dlouhodobého hlediska však znamenají další náklady, nošení a skladování lahví, dopravu i velké množství plastových obalů.
Česká společnost Filbec Filtration se dlouhodobě zabývá vývojem technologií pro filtraci kohoutkové vody. Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci vyvinula nanouhlíkové filtry, jejichž účinnost ověřují nezávislé akreditované laboratoře. Princip je jednoduchý: odstranit z vody látky, které v ní nechceme, a přitom zachovat přirozeně obsažené minerály.
Pro lokality, kde je potřeba řešit také zvýšený výskyt těžkých kovů, je určen filbec® iA. Kombinuje nanouhlíkovou filtraci s inteligentní absorpční technologií a odstraňuje olovo i další těžké kovy. Filtrace zároveň pomáhá odstraňovat pesticidní látky, zbytky léčiv včetně antibiotik a hormonů, mikroplasty, chlor a další nežádoucí látky. Přirozeně obsažené minerály, například vápník a hořčík, přitom ve vodě zůstávají. Nejde tak pouze o reakci na jeden konkrétní problém, ale o způsob, jak mít kvalitu vody dlouhodobě pod kontrolou přímo v místě, kde ji používáme.
Filtrace přímo pod dřezem
Pro domácnost je řešení jednoduché. Filtrační sada filbec® iA se instaluje přímo pod kuchyňský dřez, nepotřebuje elektřinu a vodu filtruje v reálném čase při každém otočení kohoutku. Není nutné čekat na přefiltrování vody v konvici ani doma skladovat kartony PET lahví. Filtrace se stává součástí vodovodního systému – skrytá pod dřezem a připravená pokaždé, když je voda potřeba.
Výdejníky pro školy na měsíc zdarma
Kvalitní voda je zásadní také ve školách a školkách, kde se během dne pohybují desítky či stovky dětí. Filbec proto školám v oblasti zasažené problémy s olovem nabízí výdejník filtrované vody na jeden měsíc zdarma, bez povinnosti následného odkupu. Výdejníky využívají stejné filtrační řešení a umožňují zajistit filtrovanou vodu přímo v budově bez nutnosti hromadit PET lahve.
Dnes olovo. Co příště?
Situace na Odolenovodsku ukázala, že kvalita vody není samozřejmost, nad kterou má smysl přemýšlet až ve chvíli, kdy přijde mimořádné upozornění. Filtrace přímo v místě spotřeby přidává další stupeň kontroly těsně předtím, než voda nateče do sklenice, konvice nebo hrnce.
Pro domácnosti je jednou z možností filtr filbec® iA instalovaný pod dřezem, pro školy, školky, firmy či další instituce výdejníky s filtračním systémem. Balená voda pomáhá zvládnout mimořádnou situaci. Filbec pomáhá mít kohoutkovou vodu dlouhodobě pod kontrolou.
Více informací na www.filbec.cz, e-mailu info@filbec.cz nebo telefonu +420 773 781 952.