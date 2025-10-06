Olomouc – kongresová destinace na dosah ruky

Ať už plánujete jednodenní obchodní schůzku nebo velké firemní setkání, v Olomouci najdete vše, co k úspěšnému obchodnímu meetingu potřebujete.
Odpovídá: Ing Lucie Bartovská, vedoucí oddělení cestovního ruchu a informačního centra Magistrátu města Olomouce.
Olomouc je díky skvělé infrastruktuře skutečně na dosah ruky, jak se k vám lidé mohou dostat?
Olomouc je svou polohou velmi praktickým městem pro pracovní a obchodní schůzky, ale také pro pořádání velkých konferencí či veletrhů. Dalo by se říci, že je průsečíkem hlavních center střední Evropy, protože do Prahy, Vídně, Bratislavy či Krakova je to z ní prakticky stejně daleko. Autem se do Olomouce dostanete pohodlně po dálnici z Ostravy, Brna i Prahy. A stejně tak snadná je i cesta vlakem, protože Olomoucí procházejí všechny hlavní železniční tratě.
V čem spočívá jedinečné kouzlo Olomouce pro kongresovou turistiku?
Těch výhod je bezesporu více. Olomouc je skvěle dostupná jak pro tuzemské, tak pro zahraniční obchodní partnery. Zároveň je druhou největší památkovou rezervací v české republice, takže se můžete těšit na pracovní schůzky a jednání v nádherných kulisách barokních památek. Z hotelů nabízejících velké konferenční prostory to je obvykle jen pár kroků do historického centra či do parků, které jsou kouzelné v každém ročním období.
Proč by si firmy měly na své akce vybrat právě Olomouc?
Především proto, že Olomouc je kombinací profesionálního zázemí, snadné dostupnosti a krásného prostředí, kde na vás dýchá historie na každém kroku. Konferenční prostory s moderním vybavením nabízí speciální kongresová a školicí centra, hotely a také olomoucká univerzita. Zázemí zde naleznou organizátoři velkých mezinárodních setkání i menších odborných seminářů či obchodních jednání. A naplánovat si můžete i pracovní brunch nebo oběd v některé z restaurací v centru, ze kterých máte obvykle krásný výhled na olomoucké památky. Ať už přijedete do Olomouce na jednodenní obchodní schůzku nebo zde plánujete velké firemní setkání, najdete tady vše, co k úspěšnému obchodnímu meetingu potřebujete.
Jak bysta popsala atmosféru města? Jací jsou zdejší lidé?
Olomouc je pro mě velmi energickým městem, které umí překvapit živou kulturní scénou, kvalitní gastronomií a také širokým spektrem doprovodných aktivit, které oceníte při oficiálních obchodních setkáních i při neformálním networkingu. Turisté se shodují na tom, že Olomoučané jsou velmi vstřícní lidé, kteří rádi pomohou a poradí ať už tím, že vás nasměrují správnou cestou, anebo vám rádi dají tip na nějakou fajn restauraci. Osobně si troufám říci, že pokud se rozhodnete zvolit Olomouc jako místo pro vaši konferenci, kongres či pracovní schůzku, můžete se těšit na povedené obchodní setkání spojené s naprosto jedinečným osobním zážitkem z města, na který jen tak nezapomenete a určitě se sem budete chtít znovu vrátit. Třeba na dovolenou s rodinou.