Okuste nevšední zážitek plný čokolády a zábavy pro celou rodinu

Chocotopia zve do světa čokoládové fantazie

Jedli jste někdy čokoládu a přemýšleli jste nad tím, jak se vůbec dostala k vám do rukou? Co vše obnášelo ji vyrobit? Pokud vás zajímá, jak vypadá proces od pěstování až po samotnou výrobu jedné tabulky čokolády, nesmíte propásnout exkurzi do čokoládového světa.

Belgicko-česká továrna na čokoládu Chocotopia sídlící v Průhonicích u Prahy zve všechny zvědavce a milovníky čokolády do zážitkového centra. Nahlédněte pod pokličku jedné nevšední rodiny, která se již přes 15 let věnuje výrobě kvalitní belgické čokolády.

Prozkoumejte historii i novodobou výrobu čokolády

V továrně se propojuje starobylý a moderní svět. Jako švihnutím kouzelného proutku se přenesete do dávné historie a zjistíte, jak se čokoláda vyráběla dříve. Uvidíte pohádkovou imitaci prvního parního stroje, který vyráběl i čokoládu.

Můžete navštívit také kakaovou plantáž v dalekém Mexiku, kde se do dnešního dne kakao pěstuje a rozváží do celého světa.

Chocotopia má pod palcem opravdu celý proces, od zasazení kakaového bobu, jeho péči přes sklizeň, transport, výrobu až po zabalení. Proces výroby nadchne každého, malé dítě, rodiče i prarodiče. Do čokoládové továrny se chodí bavit celé rodiny a rády se sem vracejí také školky i školy.

Proč je čokoláda v Chocotopii jedinečná? Úspěch tkví v kakaových bobech

Čokoláda, kterou Chocotopia vyrábí, je jedinečná v mnoha ohledech. Nejenže se vám již při prvním kousnutí zatají dech, ale také ucítíte v každém jednom kousku jemné kakaovo-oříškové aroma. Úspěch kvalitní belgické čokolády tkví v pěstování kakaových bobů.

Chocotopia pěstuje na vlastních plantážích v Ticulu v Mexiku speciální odrůdu, díky níž je vyrobená čokoláda opravdu výjimečná. Druh kakaových bobů Criollo tvoří jen 3 % celosvětové produkce kakaa. Proč? Sice se v bobech ukrývá výtečná chuť, ale druh je na pěstování mnohem náročnější než nejrozšířenější odrůda s názvem Forastero.

V Chocotopii se však náročného pěstování nebojí. Naopak přednost je dána výjimečně jemné a dokonalé chuti. A právě proto je čokoláda belgicko-české továrny tak oblíbená a lahodná. Umění výroby čokolády se zde neustále zdokonaluje, o čemž svědčí získání patentu na vlastní čokoládu bez přidaného cukru. Čokoláda „Sweet fiber“ je slazena jen vlákninou z čekanky a kukuřice a ochutnat ji můžete právě v továrně.

Na workshopu v sobě každý najde skrytého čokolatiéra

Popusťte uzdu své fantazii a staňte se na chvíli čokolatiérem na zábavném i naučném workshopu. Co budete potřebovat? Vlastní kreativitu a dvě ruce. Co získáte? Proniknete do tajů výroby čokolády a vlastníma rukama si vyrobíte čoko tabulku, čokoládové lízátko, pralinku, nebo dokonce i čokoládové lanýže.

Pro ty z vás, kdo chtějí získat kompletní nezapomenutelný čokoládový zážitek, je připravena večerní čoko-škola, z níž nebudete chtít odejít. Věřte, že po absolvování zábavných kurzů se na žádnou čokoládu již nebudete nikdy dívat stejnýma očima.

Dortová bitva? Proč ne!

Každý z nás si určitě alespoň jednou v životě přál zahrát si dortovou bitvu a rozmazat dort někomu po obličeji přesně tak, jak to občas vídáme ve filmech a němých groteskách. Hodit po někom dort je nejen zábava, ale také si procvičíte vaši mušku.

Připraveno je pro vás šest dortíků, se kterými si vyhraje opravdu každý bez ohledu na věk nebo společenské postavení. Do dortové bitvy se s nadšením zapojila v Chocotopii dokonce i známá americká zpěvačka Katy Perry, která továrnu v Průhonicích navštívila se svým manželem Orlandem Bloomem. Neváhejte ani vteřinu, popadněte svůj dort a palte.