Off-road vozidla Can-Am v Česku zachraňují životy již 30 let

Kvalitní technika je pro záchranné složky nepostradatelná. Díky ní dokážou pracovníci horské služby, hasiči a policisté zachraňovat lidské životy a chránit majetek i v těch nejkomplikovanějších podmínkách – v bahně, drsném horském terénu, hlubokém sněhu i na strmých sjezdovkách. Proto složky integrovaného záchranného systému stále častěji využívají všestranná terénní vozidla Can-Am ATV nebo SSV, nabízející špičkový výkon, technickou propracovanost, technologické inovace i stoprocentní spolehlivost.

Nejčastěji používanou čtyřkolkou je dvousedadlový Outlander Max 1000 XT-P, výkonný a rychlý stroj, pro nějž je i prudká sjezdovka hračkou. Pro rychlou pomoc při úrazech na sjezdovkách nebo na vzdálenějších úsecích běžeckých tratí je vhodný zejména pro horské záchranáře, kterým pomáhá i při všedních činnostech.

Šestikolka Outlander Max 6X6 nachází své využití například při požárech v lesích, kdy je třeba dopravit do místa zásahu velké množství materiálu. Pevný podvozek poskytuje naprostou stabilitu, rozměrná korba s nosností až 750 kg nabízí prostor pro přepravu těžkých nákladů. Nepostradatelná ovšem může být také při transportu pacienta ze špatně dostupných horských míst, osvědčila se i při stahování dřeva v těžko dostupných kopcovitých terénech.

Hasičům se osvědčil Can-Am SSV Traxter HD10. Toto vozidlo uveze šestičlennou posádku a prostornou korbu na hasební zařízení či nosítka pro pacienta.

Výhodou všech výše uvedených strojů je jejich celoroční využití, a to díky sněžným pásům s jednoduchou montáží.

„Obdivuji všechny záchranáře – hasiče, členy horské služby i policisty za jejich nebojácnost a obětavost. Neumím si ani představit, do jak náročných situací se dostávají a co všechno musí zvládnout. Jsem hrdá, že jim naše terénní vozidla již 30 let pomáhají jejich práci alespoň částečně usnadnit,“ komentuje výročí Hana Barnetová, jednatelka společnosti BCE, s.r.o.

Je třeba se také zmínit, že terénní čtyřkolky Can-Am SSV se zúčastňují různých závodů. V roce 2021 Českou republiku reprezentovaly v nejtěžším mezinárodním terénním závodu Rallye Dakar hned dva speciály Can-Am SSV (Maverick X3) ze stáje Buggyra Racing Team. A s jedním z nich získal pětinásobný vítěz Rallye Dakar Josef Macháček svého šestého „beduína“.

Společnost BRP vždy byla a je světovým lídrem na poli inovací, vývoje a využití nových technologií. Ve společném úsilí o snížení emisí proto nezůstává pozadu a vytyčila si za cíl představit každý rok alespoň jeden model s elektrickým pohonem.