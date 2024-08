Odvaha a zdravé sebevědomí jsou klíčem úspěšné ženy

Na pozici ředitelky Kongresového centra Praha (KCP) jste nastupovala v roce 2020, kdy svět čelil pandemii, navíc jako první žena ve vedení KCP v jeho čtyřicetileté historii. Jak jste to zvládla?

Přiznávám, bylo to náročné. Vinou pandemie se ze dne na den zrušily všechny kongresy, hotel nefungoval a my jsme ve spolupráci s hlavním městem proměnili KCP v metropolitní očkovací centrum, které Praha potřebovala. Ale nebyl to jen covid. Na jaře roku 2022 jsme doslova přes noc přetvořili prostory na asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny. Díky fantastické spolupráci celého týmu jsme náročné roky zvládli a teď se můžeme zase naplno věnovat tomu, co umíme nejlépe – pořádání konferencí, kongresů, koncertů... Podobně těžké situace mě profesně nesmírně posouvají a zocelují, ale jsem ráda, že teď už se mohu soustředit hlavně na obchodní rozvoj „Kongresáku“.

Praha byla loni šestou nejatraktivnější kongresovou destinací světa a patří mezi TOP 5 v Evropě. Co to znamená?

Obrovský úspěch! Praze ocenění přináší prestiž, více bonitních a kultivovaných turistů, protože na kongresy přijíždějí ti nejlepší vědci, lékaři a byznysmeni se zájmem o kulturu, historii, kteří zde utrácejí a podporují udržitelný turismus. Osobně mám radost, že naše dlouhodobé snahy a investice do kongresového průmyslu nesou ovoce. Jsme prémiovou značkou a daří se nám. Dva roky po sobě máme rekordní tržby, vyšší než před covidem. Hostíme nejprestižnější mezinárodní akce, jako např. české předsednictví v Radě EU, největší světový silniční kongres anebo Dance World Cup, při kterém nedávno 9 000 tanečníků z celého světa doslova roztančilo Prahu.

K tanci máte blízko i vy. Je to pro vás způsob relaxace?

Tanec je mojí vášní, dávám při něm průchod své ženskosti. Je fyzicky náročný, ale zároveň si u něj skvěle odpočinu. V polovině pracovního týdne si pravidelně najdu čas na trénink, který mě nesmírně nabije a pomůže zvládnout zbytek náročného pracovního týdne. Tanec bych všem čtenářkám i čtenářům rozhodně doporučila.

Pro ženy ve vedoucích pozicích bývá skloubení pracovního a rodinného života těžší. Jak se to daří vám?

Moje rodina pro mě vždycky byla nejdůležitější. Mám tři syny a 29 let i skvělého manžela, díky kterému se mi daří skloubit kariéru i rodinný život. Máme rozdělené činnosti, od domácích prací až po rodičovskou, kterou si jednou užil i manžel. Bohužel to dnes ještě není úplně standardní, o to víc jsem za svého muže vděčná. Vzájemně se doplňujeme a fungujeme jako sehraný tým.

Setkala jste se v průběhu své kariéry se znevýhodněním, nebo naopak zvýhodněním kvůli tomu, že jste žena?

Vyloženě se znevýhodněním určitě ne. Měla jsem štěstí, že mě podporovali i muži. Ale přiznávám, že pro ženu není vždy lehké přijít na jednání plné mužů, ředitelů významných firem. Časem jsem se ale naučila právě v těchto situacích využívat i svou ženskost.

Máte nějakou radu pro ženy, které usilují o vedoucí pozice, v nichž dominují převážně muži?

Ženy se často bojí. Ráda bych je však povzbudila, aby našly odvahu a chopily se příležitostí, které jim přicházejí do cesty. Není to snadné a chce to přípravu. Na začátku je potřeba najít svoji sebehodnotu, zmapovat své silné stránky a získat zdravé sebevědomí. Pokud chcete kariérně růst, nebojte se odrazit. Uvidíte, že poletíte vzhůru.

Co vás na KCP nejvíc baví a na co se těšíte?

Jako extrovert oceňuji hlavně práci se zajímavými a inspirativními lidmi, i proto si užívám všechny kulturní a společenské akce. A že jich v KCP máme! Také jsem neustále okouzlená architekturou a interiérem naší budovy. Je krásné být v práci obklopená špičkovým designem. Baví mě i různorodost a variabilita, jež má práce nabízí. A na co se těším? Už dlouho se těším na revitalizaci naší severní terasy, kterou ocení i spousta Pražanů. A úplně nejvíc na novou multifunkční halu, kterou snad brzy začneme stavět, protože ji my v KCP i Praha pro další růst potřebujeme.