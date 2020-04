Oddlužení v době koronaviru

Kdo o insolvenčním řízení rozhoduje?

Ministerstvo spravedlnosti v posledních dnech eviduje velké množství dotazů, přičemž nemálo z nich se týká také úpravy měsíční splátky nebo úplného přerušení insolvenčního řízení, ve kterém je úpadek dlužníka řešený oddlužením pomocí splátkového kalendáře. Tady je ale důležité podotknout, že Ministerstvo spravedlnosti České republiky nemá v této záležitosti rozhodovací pravomoc.[1] Věcná příslušnost je stanovena v insolvenčním zákoně, konkrétně se jedná o § 7a zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, kdy písm. a) stanoví, že v insolvenčním řízení rozhodují jako soudy prvního stupně krajské soudy. Pro insolvenční řízení je potom podle § 7b insolvenčního zákona příslušný soud, v jehož obvodu se obecný soud dlužníka nachází.

Má vliv oddlužovací novela z roku 2019?

Ani insolvenční soud však nemá pravomoc do insolvenčního řízení příliš zasahovat. Pro oddlužení, ve kterých byl úpadek prohlášen po datu 1. 6. 2019, kdy nabyla účinnosti tzv. oddlužovací novela, ale existují širší možnosti reagující na aktuální situaci dlužníků. Bez ohledu na to, jestli bylo oddlužení povoleno před, nebo až po tomto datu, je potřeba případnou žádost dostatečně odůvodnit a k těmto důvodům samozřejmě také doložit potřebné podklady.

Vyhlášení úpadku před novelou

V případě, že k vyhlášení úpadku došlo ještě před oddlužovací novelou, tedy nejpozději ke dni 31. 5. 2019, pak může soud rozhodnout o změně výše splátek, ale to pouze v případě, že se podstatně změní okolnosti, které rozhodují o výši a trvání stanovených měsíčních splátek.

Dlužník musí soudu navrhnout výši splátek, které je schopný s ohledem na své příjmy i výdaje splácet, a také musí soudu tento návrh patřičně zdůvodnit. Soud není návrhem dlužníka vázaný, může dokonce rozhodnout nad jeho poměry. Návrh dlužníka také musí splňovat základní podmínku, a to že míra uspokojení při takto upravených splátkách musí činit aspoň 50 %.

Vyhlášení úpadku po novele

Pokud však dojde k vyhlášení úpadku až po 1. 6. 2020, pak je možné, aby dlužník (podle § 398 odst. 5 insolvenčního zákona) požádal o jinou výši měsíčních splátek pro změnu poměrů, a to kdykoliv v průběhu oddlužení až po jeho schválení. Ani v tomto případě není soud dlužníkovým návrhem vázaný a rozhodne pouze ve dvou případech:

pokud dosavadní výše zřejmě ohrožuje plnění splátkového kalendáře,

pokud míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů bude vyšší i při jiné výši měsíčních splátek.

Novinkou, kterou oddlužovací novela přinesla, je podle insolvenčního zákona možnost přerušení nebo prodloužení průběhu oddlužení. Insolvenční soud může přerušit průběh oddlužení až na jeden rok. Učiní tak ale pouze z důležitých důvodů, a to na návrh dlužníka, případně insolvenčního správce. Pokud podle názoru insolvenčního soudu důležité důvody odpadnou, pak je podle § 412b odst. 3 insolvenčního zákona soud oprávněný k tomu rozhodnout o pokračování oddlužení i bez návrhu. Průběh oddlužení není možné přerušit opakovaně.

Insolvenční správce

Nouzový stav se nedotkl pouze dlužníků, ale také samotných insolvenčních správců. Vzhledem k vydaným opatřením, která se snaží o zamezení dalšího šíření koronaviru, vydalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky sdělení, že neshledává naplnění materiálního znaku přestupku v případě, kdy po dobu vyhlášení nouzového stavu insolvenční správce neuskutečňuje svou činnost v úředních hodinách provozovny. Insolvenční správce ale musí být k dispozici jiným způsobem.[2]

Závěr

Závěrem je dobré zmínit, že se Ministerstvo spravedlnosti České republiky na nastalou situaci snaží reagovat. Připravuje se novela insolvenčního zákona, která by měla pomoci jak právnickým osobám, a to například odložení povinnosti statutárních orgánů podat na společnost insolvenční návrh, tak i osobám fyzickým. Lidem, kteří přijdou o příjmy, by připravovaná novela měla umožnit úpravu lhůt a podmínek pro požádání o oddlužení. Ministerstvo spravedlnosti také pracuje se zavedením mimořádného moratoria.

Na koho se můžu obrátit?

Při žádosti o vstup do insolvenčního řízení je především důležité vybrat si spolehlivého a prověřeného sepisovatele insolvenčního návrhu, který odborně posoudí vaši situaci. V případě potřeby se můžete obracet na advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS, která poskytuje odborné služby nejen pro fyzické osoby, ale také pro obchodní společnosti, věřitele a v neposlední řadě i pro samotné dlužníky. Vzhledem k současné situaci provádí veškeré nabízené služby prostřednictvím komunikace na dálku, ať už online (e-mail), telefonicky nebo písemně.

[1] Stanovisko Ministerstva spravedlnosti, „Změny splátkového kalendáře v nouzovém stavu“, dostupné na:https://insolvence.justice.cz/zmeny-splatkoveho-kalendare-v-nouzovem-stavu/

[2] Informace Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k výkonu činnosti insolvenčních správců s ohledem na vyhlášený nouzový stav ze dne 13. 3. 2020, č.j. MSP-11/2020-OINS-ORIO/11, dostupné na:https://insolvence.justice.cz/informace-ministerstva-spravedlnosti-ve-vztahu-k-vykonu-cinnosti-insolvencnich-spravcu-s-ohledem-na-vyhlaseny-nouzovy-stav/