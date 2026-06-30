Odborný léčebný ústav Nemocnice Dačice

Nakonec jsme v rámci transformace získali souhlasné stanovisko k provozování 25 lůžek odborného rehabilitačního ústavu, 8 lůžek sociálně-zdravotních, a to od 1.1.2026, a nadále poskytujeme na 25 lůžkách péči dlouhodobou. Postupně jsme uzavřeli smlouvy s většinou zdravotních pojišťoven s výjimkou OZP (207), která nám následnou rehabilitační péči zamítla.
Z pohledu rehabilitace jsme propojili ambulantní a lůžkové pracoviště, a to jak pro fyzioterapeuty, tak pro pacienty. Ti mají možnost využít vybavení a služeb vodoléčby i fyzikální terapie. Současně jsme vybavili s přispěním Nadačního fondu nemocnice Dačice lůžkovou rehabilitaci novými lehátky, za což mnohokrát děkujeme. Dále jsme pořídili nové rotopedy a recumbenty, vytvořili novou cvičebnu pro pasivní terapii s motodlahami a individuální LTV pro fyzioterapeuty. Největší novinkou je ovšem výcviková plošina THERA Trainer senso, která umožňuje kognitivně stabilizační trénink a slouží ambulantním i lůžkovým pacientům. Plošina je propojena s velkou obrazovkou, na které běží vybraný terapeutický program, který zábavnou formou nutí pacienty k propojení mozkové a svalové činnosti. Programy se nastavují individuálně dle možností a schopností každého pacienta. Cílem postupných změn je nejen spokojenost pacientů, ale i zefektivnění a ulehčení práce zdravotnického personálu.