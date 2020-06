Od září 2020 do května 2021 s koncerty Janáčkovy filharmonie Ostrava

Spolu s ním přicházejí další dvě klíčové osobnosti, které budou mít zásadní vliv na umělecký profil orchestru – hlavní hostující dirigent Petr Popelka a rezidenční sólista Lukáš Vondráček. Ze světoznámých umělců do Ostravy zavítají např. Danjulo Ishizaka, Nikolai Lugansky, Christian Arming, Leticia Moreno, Elina Vähäla, Grigorij Sokolov či Piotr Anderszewski. Posluchači se mohou těšit na unikátní projekty ve spolupráci s Cirkem La Putyka, tribute kapelou Queenie či skupinou Tata Bojs.

„Našim cílem vždy bylo poskytovat obyvatelům našeho města zážitky na té nejvyšší úrovni. K tomu se upíná naše úsilí, v tomto ohledu musíme zůstat zcela zásadoví. S myšlenkou na naše posluchače a zároveň s vědomím potřeby neustále posunovat naši uměleckou úroveň jsme představili program 67. koncertní sezóny,” vzkazuje v úvodu Jan Žemla, ředitel JFO.

Detailní informace o programu jednotlivých koncertů, sólistech, dirigentech, vstupenkách, slevách a mnoho dalšího najdete na webových stránkách www.jfo.cz, sociálních sítích a také ve výpravném tištěném katalogu 67. koncertní sezóny Janáčkovy filharmonie (v elektronické podobě k nahlédnutí zde). Ten vznikl ve spolupráci se známou českou fotografkou Ditou Pepe. Níže nabízíme chronologický výčet toho nejzajímavějšího, nač se můžete v sezóně 2020/2021 těšit.

Vizuálně atraktivní katalog Janáčkovy filharmonie, který vznikl ve spolupráci s uznávanou českou fotografkou Ditou Pepe, nabízí čtenářům veškeré potřebné informace o koncertech, o skladbách i interpretech, kteří přijali pozvánku k vystoupení v Ostravě.

Září 2020

Na zahajovacím koncertě, který se uskuteční10. září v Domě kultury města Ostravy, se poprvé představí rezidenční sólista Lukáš Vondráček, vítěz prestižní bruselské soutěže královny Alžběty z roku 2016. Posluchačům odkryje záludnosti mimořádně náročného Klavírního koncertu Antonína Dvořáka, který má tento fantastický interpret v repertoáru už od dětských let a řadí ho ke svým oblíbeným.



Z Opavy do celého světa, do nejvýznamnějších koncertních sálů, pod taktovky nejslavnějších dirigentů, taková je kariéra fenomenálního klavíristy Lukáše Vondráčka. S JFO hrál poprvé v deseti letech a nyní zahájí její 67. sezónu.

„Hledáme a zveme špičkové umělce. A pokud je jeden takříkajíc „náš“, proč toho nevyužít? Co se mi na Lukášově hře líbí? Má všechno: techniku, muzikalitu. Čím se však výrazně odlišuje, je práce se zvukem a transparentností, jaké je schopen dosáhnout,“ doplňuje ředitel JFO Jan Žemla.



Říjen 2020

O tom, jakou váhu má symfonický cyklus označený písmenem B, svědčí fakt, že právě v něm se ostravské veřejnosti poprvé 1. října představí Vassily Sinaisky v nové roli šéfdirigenta. „Nabídku jsem s potěšením přijal, neboť jsem doposud při práci s ostravským orchestrem zažil jen ty nejpozitivnější okamžiky. Je to vzrušující období, Janáčkova filharmonie vyhlíží otevření nového koncertního sálu a já jsem velmi rád, že se mohu k orchestru připojit právě v této kapitole její hudební historie,“ říká Sinaisky.

Pro ty, kterým klasická hudba ještě úplně nepřirostla k srdci, je tu v říjnu crossoverový koncert JFO s populární a originální skupinou Tata Bojs v Gongu (20. října).

Listopad 2020

Vybrat z pestré listopadové nabídky JFO šesti koncertů jeden jediný je velice složité, protože všechny již na první pohled slibují mimořádné hudební zážitky. Od toho prvního, jemuž budou vládnout bicí díky OK Percussion Duu, přes Verdiho Requiem pod taktovkou Vassilyho Sinaiského, návrat ruského klavírního virtuosa Nikolaie Luganského až po druhou produkci rezidenčního sólisty Lukáše Vondráčka. „Poslední listopadový večer je vyhrazen pro jeho recitál s mimořádně zajímavým repertoárem, v němž bude moci využít svých mimořádných dispozic – zazní nádherná Schubertova Impromptu, technicky mimořádně náročná Zrcadla Maurice Ravela a Prokofjevova Klavírní sonáta č. 2,“ doplňuje informaci Jan Žemla, ředitel JFO.

Prosinec 2020

Za koncert měsíce lze pak určitě považovat ten, na němž si 3. prosince Barbora Seidlová společně s orchestrem a dirigentem Risto Joostem posvítí na Beethovenovu slavnou „Osudovou“. Tento velikán mezi skladateli je totiž letošním „jubilantem“. Právě v prosinci uplyne od jeho narození 250 let. A zmíněný koncert je jedním z příspěvků JFO k celosvětovým oslavám.

Orchestr Janáčkovy filharmonie se těší nejen na koncerty nadcházející sezóny, ale i na nový koncertní sál, který by se měl v Ostravě brzy začít stavět. Foto: Dita Pepe

Leden 2021

Do roku 2021 vstoupí ostravský orchestr 13. ledna slavnostním Novoročním koncertem ve vídeňském stylu. Dalším pozoruhodným koncertem jistě bude ten, který 21. ledna oddiriguje Christian Arming. V roce 1996, kdy mu bylo pouhých 25 let, se stal šéfdirigentem JFO a v této funkci působil až do roku 2002. Do Ostravy se tento rakouský rodák a vynikající dirigent od té doby stále rád vrací.



Únor 2021

Měsíc únor se v JFO ponese ve znamení klavíru. Jako první jej rozezní rezidenční sólista sezóny Lukáš Vondráček (11. února), který zahraje Brahmsův Klavírní koncert č. 2. „Za celou svou dramaturgickou kariéru jsem tento koncert ještě nikomu nesvěřil. Nikdy. Patří k mým nejoblíbenějším a nějak jsem nenašel pianistu, který by se na to hodil. Až teď Lukáš,“ říká ředitel JFO Jan Žemla.

O čtyři dny později (15. února) se sálem Domu kultury města Ostravy ponesou tóny zásadního opusu klavírní literatury - Bachova Dobře temperovaného klavíru v interpretaci polského virtuosa Piotra Anderszewského.

A 25. února k pianu usedne opět zástupce české klavírní školy, frenštátský rodák a vítěz jedné z nejprestižnějších světových soutěží Young Concert Artists Competition v New Yorku z roku 1999 - Martin Kasík, který uvede Schumannův koncert.

Březen 2021

Jedinečné projekty a špičkoví interpreti – to jsou prvky charakteristické pro březen v JFO. Jedinečný zážitek slibuje především recitál Grigorije Sokolova (25. března). „Sokolov? Pro mě osobně žijící pianista číslo jedna, po všech stránkách mimořádná osobnost. Je malý zázrak, že do Ostravy přijede,“ těmito nadšenými slovy přibližuje ředitel JFO Jan Žemla fenomenálního ruského klavíristu.

„Grigorij Sokolov je snad jediný klavírista, kvůli kterému bych byl ochoten jet třeba přes celou Evropu, jen abych ho slyšel. Dlouho jsem o něj pro Ostravu usiloval,“ těší se na výjimečnou produkci Jan Žemla. Foto: Vico Chamla

Zapomenout ovšem nesmíme ani na poslední dva březnové dny a Bohemian Symphony – projekt JFO s tribute kapelou Queenie v Gongu. „Zde jsem si uvědomil, že populární hudba takových kvalit je srovnatelná s klasikou a její interpretace se svým způsobem neliší od provedení třeba Beethovenovy symfonie. Navíc kapela Queen je pro mě vlastně první hudba, kterou jsem vědomě či cíleně poslouchal,“ doplňuje Jan Žemla.



Duben 2021

Dubnový program ostravského orchestru vyvrcholí Beethovenovým trojkoncertem se sólovými party v podání Lobkowicz tria a Sukovým Zráním ve čtvrtek 29. dubna. Za dirigentským pultem stane hlavní hostující dirigent sezóny Petr Popelka. „První větší české angažmá absolvoval právě u nás a na tom chceme stavět a představit Petra Popelku u nás výrazněji. Osobně v něm vidím velký potenciál. Jsem si jist, že se brzy zařadí po bok předních dirigentů mladé generace. Chceme být orchestr, který ho takříkajíc objevil,“ říká Jan Žemla, ředitel JFO.

Hlavním hostujícím dirigentem JFO se v sezóně 2020/21 se stane Petr Popelka, který zmíněnou sezónu zahájí ve funkci šéfdirigenta Norského rozhlasového orchestru. Foto: Dita Pepe

Květen 2021

Závěrečný symfonický koncert s finskou houslistkou Elinou Vähälä a její interpretací strhujícího Coriglianiho houslového koncertu The Red Violin, který vznikl z filmové hudby ke známému snímku Krvavé housle, je připraven na 13. května.



Ještě předtím 4. a 5. května v Gongu však ostravská filharmonie vstoupí na neprobádanou půdu ve společném projektu nazvaném Up End Down Symphony se souborem Cirk La putyka. Diváky čeká novocirkusová báseň o lidech a andělech s unikátním orchestrálním doprovodem. „Cirk La Putyka se nyní těší značné popularitě, zaslouženě. A já jsem zvědavý, jak zafunguje spojení s námi,“ říká Jan Žemla, ředitel JFO

Informace o nejaktuálnějším dění v Janáčkově filharmonii hledejte na Facebooku JFO.