Od uhlí k plynu. GasNet spolupracuje na transformaci teplárenství

Řešením má být přechod z uhlí na zemní plyn. Zatím využívá zemní plyn jen čtvrtina českých tepláren.

Tuzemské teplárenské společnosti zásobují teplem více než čtyři miliony lidí. Jako hlavní zdroj využívají uhlí, v jehož důsledku aktuálně produkují asi čtvrtinu všech emisí CO 2 na českém území. To je potřeba změnit. V návaznosti na dlouhodobou snahu o snižování vypouštění škodlivých plynů do ovzduší a nově také na klimaticko-energetický legislativní balíček Evropské komise s názvem „Fit for 55“ se odklon tuzemských tepláren od používání uhlí stane ještě aktuálnějším.

„Podle návrhu tohoto legislativního balíčku by v zemích Evropské unie mělo dojít do roku 2030 k poklesu emisí skleníkových plynů o 55 procent ve srovnání s rokem 1990. Aby to teplárny splnily, musí okamžitě začít hledat ekologičtější alternativy svých zdrojů. Dostupným a rychlým řešením je přechod na zemní plyn,“ uvádí vedoucí oddělení Business Development skupiny GasNet Filip Dostál.

Zemní plyn je aktuálně při výrobě tepla využíván pouze v jedné čtvrtině případů. Předpokládá se, že jeho podíl by se měl v několika příštích letech nejméně zdvojnásobit.

Na tento vývoj se pečlivě připravuje také skupina GasNet, provozovatel největší plynárenské distribuční soustavy v České republice, která přináší několik pádných argumentů jasně hovořících pro transformaci teplárenství.

„Jsme plynaři a přechod tepláren na zemní plyn plně podporujeme i proto, že přináší teplárnám mnoho výhod. V prvé řadě je to jeho reálná dostupnost pro většinu teplárenských provozů. Úroveň plynofikace v Česku patří k nejvyšším v Evropě. Pro provozovatele tepláren je velmi důležitý i fakt, že plynárenská síť je téměř ve všech městech s více než 2000 obyvateli. Celá soustava byla navíc historicky vybudována s předpokladem vyšších odběrů, než máme v současnosti,“ říká Filip Dostál.

Spolupráce plynařů i teplárenských sdružení

Nezbytnou součástí úspěšného přechodu na zemní plyn je úzká a efektivní spolupráce všech zainteresovaných subjektů. V loňském roce bylo proto podepsáno Memorandum o spolupráci při dekarbonizaci teplárenství mezi Teplárenským sdružením České republiky a Českým plynárenským svazem, mezi jehož členy patří i skupina GasNet.

Jedním z prvním konkrétních kroků bylo vytvoření webu plynoveteplarny.cz, který je určen zástupcům tepláren a obsahuje všechny potřebné informace o plánovaných krocích.

„Děláme vše proto, abychom zástupcům tepláren dali ucelený obrázek o fungování tuzemského trhu se zemním plynem a vysvětlili jim všechny souvislosti a výhody využití tohoto paliva. Aktivně s nimi komunikujeme a v této chvíli už skutečně není na co čekat. Pokud teplárna o přechodu přemýšlí, je potřeba jednat rychle, protože realizace větších projektů může trvat i několik let,“ dodává Filip Dostál s tím, že v GasNetu vytvořili speciální tým odborníků, kteří jsou všem zájemcům připraveni okamžitě pomoci. A to od poradenství až po samotnou realizaci.