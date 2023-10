Od snu o zvětšení prsou po závody v gymnastice

Milé čtenářky,

pojďte se s námi podívat na proměnu jednoho krásného dekoltu, za kterým stojí renomovaný plastický chirurg MUDr. Ján Pilka z kliniky Aesthevita.

Nejdříve si řekneme něco málo o panu doktorovi a pak jsme pro vás exkluzivně vyzpovídali modelku a influencerku Dominiku Rozmajzlovou, která na klinice před necelým rokem podstoupila zvětšení prsou implantáty, program JOY.

Pan doktor Ján Pilka je majitelem a vedoucím lékařem krásné kliniky Aesthevita sídlící v Holešovicích. Klinika nabízí široké spektrum výkonů plastické a estetické chirurgie.

Během své 12leté praxe mu pod rukami „prošlo“ více než 15 000 spokojených klientek a klientů ze všech koutů světa.

Specializuje se na augmentaci prsou (ať už za pomoci implantátů nebo vlastního tuku), liposukci anebo třeba čistě mužskou záležitost zvanou penoplastika (zvětšení a zbytnění penisu).

Průběžně navštěvuje kongresy po celém světě, aby se ve své práci neustále zdokonaloval a tím mohl nabídnout svým klientům to nejlepší za pomoci nejnovějších technik a přístrojů.

MUDr. Jan Pilka z Aesthevity - z plastiky prsou strach nemějte

O svém povolání říká: „Rád dělám lidi šťastnější. Dělá mi radost, když jsou sami se sebou spokojenější. Mám rád všechny operace, které umožňují výrazné zlepšení a díky tomu i velkou spokojenost pacienta.“

Dominika Rozmajzlová, 25 let, absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze.

Domča v říjnu 2022 podstoupila augmentaci poprsí na klinice Aesthevita, implantáty má o velikosti 380 ml, vysoký profil, program JOY.

Dominiko, nejdříve taková ta klasická otázka, proč a jak dlouho jsi přemýšlela o operaci?

O operaci jsem přemýšlela snad už od puberty, když ostatním holkám rostla prsa a já je marně naháněla push-up podprsenkami. Neměla jsem co dát do výstřihu, do plavek, kluci na to samozřejmě měli narážky.

A co byl ten poslední impuls do toho jít teď a nepočkat třeba až po dětech?

Protože jsem si říkala, že vlastně ani nevím, kdy děti budu mít, a čekala jsem dost dlouho. Chci se ve svém těle cítit hezky už teď, když jsem mladá a můžu si to užít. Zároveň vědecké články a zkušenosti ostatních žen dokazovaly, že mít plastickou operaci před dětmi neznamená nutnou reoperaci.

Proč jsi se rozhodla pro pana doktora Pilku? Byla jsi i u jiných lékařů na konzultaci?

Pan doktor Pilka mi byl doporučen několika slečnami, byla jsem u něj na konzultaci a přišel mi moc milý, profesionální a cítila jsem se dobře. Věřila jsem mu. Zároveň jsem viděla na živo jím dříve dělané plastiky a četla samé dobré recenze. Do teď jsem na žádnou špatnou nenarazila, na rozdíl od spousty jiných známých plastických chirurgů. Na jinou konzultaci jsem nešla, měla jsem jasno.

Měla jsi na výběr více typů implantátů, proč jsi zvolila právě program JOY? V čem je jiný než ostatní implantáty?

Samozřejmě jsem měla na výběr více typů i značek. Program JOY mi přišel zajímavý díky novým technologiím, zárukám i výhodám, které přináší. Navíc implantát jako takový je velmi měkký (jde dokonce v ruce i překroutit) a dodává na přirozeném vzhledu. A v neposlední řadě je bezpečný z hlediska zdravotních rizik spojených s implantáty.

Teď, když už jsem po operaci, můžu jen potvrdit, že na pohmat připomíná klasická prsa, i se tak chová a všichni mi přirozenost chválí.

Víme také, že jsi podstoupila 3D vizualizaci poprsí, před samotnou operací? Bylo to pro tebe v něčem přínosné? Doporučila bys to i ostatním ženám?

Dodalo mi to důvěru v to, že jsem se rozhodla správně. Dokázala jsem si představit, jak tento typ a velikost implantátu bude vypadat na mém těle, a také jsem se začala na operaci ještě víc těšit. Určitě bych to doporučila!

Teď se malinko vrátím k tvému osobnímu životu. Změnila ti augmentace v něčem život? Vnímání sama sebe?

Změnila mi doslova život. Konečně ráda nakupuji šaty a trička s výstřihem nebo střihy, které se nosí bez podprsenky. Nestydím se za svůj hrudník v plavkách. Je to vlastně ironie, znám spousty holek, na kterých se mi malá prsa moc líbí, ale sama jsem se prostě necítila. Může to být spojené i s tím, že jsem dělala sportovní gymnastiku a mám poměrně široká ramena a mohutný hrudník. Celkově mi teď postava přijde souměrnější, cítím se sebevědoměji a mám své tělo ráda, ačkoliv mám teď i pár kilo navíc.

Vzhledem k tomu, že jsi i velmi aktivní sportovkyně, trénuješ a sama děláš gymnastiku. Neomezují tě ta prsa?

Zpočátku mi vadil běh, byl mi nepříjemný pocit, že se mi pod kůží implantáty „posouvají“ ačkoli to vlastně není pravda. Zároveň jsem ze cvičení a posilování měla velký respekt. Bála jsem se, aby se s prsy nic nestalo. Nyní jsem ani ne rok po operaci a jsem v plném tréninku, 8 měsíců po operaci jsem dokonce už absolvovala závody v gymnastice a proběhlo to bez komplikací.

A poslední otázka, když bychom se teď vrátili o rok zpět, udělala bys stejné rozhodnutí jako tenkrát, augmentaci podstoupit?

Rozhodně ano! :)

Domčo, moc ti děkujeme za rozhovor a panu doktorovi přejeme tisíce dalších spokojených klientek.