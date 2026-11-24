Vybrat si střední školu znamená rozhodnout nejen o příštích několika letech, ale často i o profesním směřování. V jižních Čechách patří mezi nejvýraznější odborné školy VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice, která vznikla spojením tradiční průmyslovky a školy řemesel a služeb. Díky tomu nabízí pestrou škálu cest – od tříletých oborů s výučním listem přes čtyřleté maturitní obory a nástavbu až po vyšší odborné studium s titulem DiS.
Od robotiky a designu po řemesla a služby
Široký záběr školy ocení ti, kteří už mají jasnou představu o oboru, i ti, kdo teprve hledají, co jim sedí. Mezi maturitními obory figuruje Strojírenství (s volbou zaměření na počítačovou grafiku a CNC techniku, robotiku nebo řízení kvality), Obalová technika, Mechanik seřizovač nebo ekonomicko-technické Lyceum 2.0 s rozšířenou výukou cizích jazyků.
Na své si přijdou i zájemci o praxi a řemesla. Tříleté učební obory pokrývají technické a stavební profese – například automechanika, elektrikáře, nástrojaře, obráběče kovů, zámečníka či zedníka – i oblast služeb, kam patří kuchař–číšník, kadeřník, aranžér nebo výrobce textilií. Absolventi výučních listů mohou navázat dvouletým maturitním oborem Podnikání, maturanti pak mohou pokračovat na vyšší odborné škole zaměřené na řízení kvality.
Praxe na moderní technice a zázemí pro přespolní
Silnou stránkou školy je propojení teorie s reálným provozem a spolupráce s regionálními i nadregionálními firmami, kde mohou studenti získat praxi, odborné stáže v rámci programu Erasmus+ i firemní stipendia. Výuka probíhá na třech strakonických pracovištích (Želivského, Zvolenská a Tovární), kde studenti pracují s moderní technikou včetně CNC strojů, robotiky či 3D technologií.
Praktické je i zázemí pro dojíždějící: přímo u školy funguje domov mládeže a školní jídelna, které snižují náklady na studium mimo domov. Velkým plusem je také prostupnost mezi obory, pokud žák v průběhu prvních měsíců zjistí, že mu více vyhovuje jiný typ výuky.
Kdy se přijít podívat?
Nejbližší příležitostí, jak si prohlédnout učebny, dílny i zázemí na vlastní oči a promluvit si s pedagogy, je den otevřených dveří v sobotu 12. prosince 2026 (od 9:00 do 13:00) na všech třech pracovištích. Uchazeči o maturitní obory si zde mohou v budově SPŠ na ulici Želivského vyzkoušet i přijímací zkoušky nanečisto z matematiky a českého jazyka.
Další termín dne otevřených dveří je naplánován na středu 13. ledna 2027 (odpolední čas, vhodný i pro pracující rodiče). Aktuální informace k prohlídkám, přijímacímu řízení i jarním přípravným kurzům najdou zájemci na webu školy ssst.cz.