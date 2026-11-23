Garáž bez zdlouhavého povolování
Chcete vlastní garáž, ale odrazuje vás vyřizování na stavebním úřadě? Od 1. prosince 2026 se pravidla mění. Garáže do 60 m² mohou nově spadat mezi drobné stavby, pro které není nutné stavební povolení ani ohlášení. Pro majitele rodinných domů je to příležitost pořídit si garáž s výrazně menší administrativou.
A co je potřeba dodržet? U garáže u rodinného domu nebo rekreačního objektu jde především o běžné parametry umístění: plochu do 60 m², výšku do 5 metrů a odstup alespoň 2 metry od hranice pozemku. Pozemek musí zároveň zachovat dostatečnou plochu pro vsakování dešťové vody a stavba odpovídat územnímu plánu a dalším požadavkům. Pokud tyto podmínky splníte, odpadá stavební povolení i ohlášení.
XTENDA: moderní zateplená garáž až pro dvě auta
Praktickým řešením je montovaná garáž XTENDA. Díky pevné ocelové konstrukci a zateplenému provedení chrání automobil před nepřízní počasí a nabízí prostor také pro uskladnění věcí. Rozměry, podobu garáže i typ vrat si přizpůsobíte svým potřebám.
Proč zvolit XTENDA?
· Až pro dvě auta – varianty podle prostoru a způsobu využití.
· Zateplená konstrukce – komfortnější prostředí pro auto i uložené vybavení.
· Montáž zpravidla během dvou dnů – u menších variant může být ještě rychlejší.
· Dodání přibližně za 5–8 týdnů – při včasném objednání může být garáž připravena před jarem.
· Zaměření zdarma a pětiletá záruka – služby přímo od výrobce.
Česká výroba, jeden partner od návrhu po montáž
Garáže XTENDA vznikají ve vlastním výrobním závodě českého výrobce AL Pergoly. Jedna firma zajišťuje návrh, zaměření, výrobu i montáž. Nemusíte proto jednotlivé kroky koordinovat mezi různými dodavateli.
Navrhněte si vlastní garáž. Předběžnou cenu zjistíte hned
Nemusíte čekat na ceník ani hádat, kolik vaše garáž bude stát. V online konfigurátoru XTENDA si sami vyberete rozměry, provedení a příslušenství a okamžitě uvidíte předběžnou cenu.
Odešlete svou konfiguraci jako poptávku. Obchodník AL Pergoly vás následně kontaktuje a připraví individuální cenovou nabídku podle konkrétních požadavků.
Od prosince bude cesta k vlastní garáži jednodušší. Začněte návrhem XTENDA ještě dnes a zjistěte, jak může vypadat právě u vašeho domu.