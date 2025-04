Od odpadu k hodnotě - Ekologicky a sociálně odpovědná společnost

Recyklace plastů jako cesta k udržitelnosti

Recyklační chráněná s.r.o. působí v oblasti recyklace plastů, konkrétně LDPE materiálů, které se často používají například ve formě obalových fólií. Tento druh odpadu bývá komplikovaný na likvidaci, protože končí buď na skládkách, nebo ve spalovnách. Česká společnost však tento plastový odpad znovu využívá jako cennou surovinu. Ing. Andrea Zázvorková, jednatelka společnosti, nám řekla více: „Jsme součástí skupiny MATEO PACKING s.r.o. (proklik), významného českého výrobce obalových materiálů, který nabízí inovativní řešení pro recyklaci LDPE (nízkohustotního polyethylenu).

Zpracování probíhá s důrazem na maximální efektivitu a udržitelnost. Díky moderním technologiím jsme schopni zpracovat 95 % až 100 % odpadního materiálu a proměnit ho na kvalitní produkty, jako jsou odpadní pytle a další recyklovatelné plastové výrobky.

Z plastového odpadu vznikají nové využitelné produkty – odpadní pytle

Jedním z hlavních produktů společnosti jsou odpadní pytle, které nacházejí široké uplatnění v domácnostech i firmách. Pytle vyrobené z recyklovaných materiálů plní svou funkci stejně dobře jako výrobky z nových materiálů.

Motto „Než aby to leželo ladem, vyrobíme z toho pytle skladem“ dokonale vystihuje firemní filozofii. Firma se snaží společně s mateřskou společností zde proměnit to, co by jinak bylo odpadem, na praktické a užitečné produkty, které mohou sloužit znovu.

Chráněné pracoviště: Práce pro zdravotně znevýhodněné

Recyklační chráněná s.r.o. je také chráněným pracovištěm, což znamená, že zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním. „Vytváříme pracovní příležitosti a poskytujeme podporu, aby mohl každý rozvíjet svůj potenciál. Tento sociální přesah je důležitou součástí naší mise – ukazujeme, že podnikání může být nejen ziskové, ale také prospěšné pro širší společnost. Zároveň bych ráda přispěla ke změně v náhledu na to, jak může fungovat chráněné pracoviště,“ vysvětluje Ing. Andrea Zázvorková a dodává: „Každý náš zaměstnanec má v naší firmě své plnohodnotné místo. Našim zaměstnancům poskytujeme i profesní poradenství, např. pomoc s vyřízením vlastního podnikání, získání dotací, hledání vhodnějšího zaměstnání atd... Naše message není zaměstnat každého, ale najít každému vhodné uplatnění, i když to není třeba u nás. Ráda bych poukázala na skutečnost, že osobou se zdravotním postižením se může stát každý z nás a zrovna na našem pracovišti mají zaměstnanci invaliditu právě na nemoci, které mohou potkat kohokoliv a netýkají se ani intelektu nebo fyzického postižení.“

Podporujte české výrobce a ekologii

Nakupovat výrobky od českých firem není jen otázkou podpory domácí ekonomiky, ale zde také cesty k udržitelnější budoucnosti. Když si pořídíte produkty takovéto firmy, podpoříte tím nejen českého výrobce, ale přispějete také ke snížení ekologické zátěže, kterou představuje plastový odpad.

Buďte součástí změny

Vědomá volba produktů z recyklovaných materiálů je jedním z jednoduchých kroků, jak přispět k ochraně životního prostředí. Když se rozhodneme nakupovat produkty, které byly vyrobeny z recyklovaných materiálů, podpoříme tím celý cyklus, který přeměňuje odpad na nový, užitečný produkt.

Významným článkem v řetězci udržitelného hospodaření s odpady jsou firmy, které aktivně využívají recyklované materiály, jako jsou odpadní pytle, fólie a další obalové produkty. Tyto firmy se nejen podílejí na snižování množství odpadu, který by jinak skončil na skládkách, ale také přispívají k cirkulární ekonomice, kde se zdroje opětovně vracejí do oběhu. Tím, že preferují recyklované materiály, pomáhají šetřit suroviny a energie, které by byly jinak vynaloženy na výrobu nových plastů. Zároveň tak podporují poptávku po produktech z recyklátu, což motivuje další firmy k větší recyklaci a efektivnějšímu využívání odpadů. „Spolupracujeme s řadou firem a odpadářských společností, od kterých odebíráme odpadní fólie a zároveň jim dodáváme recyklované pytle. V současné době zamýšlíme rozšíření produktového portfolia, týkající se recyklovaných produktů a výrobků z odpadu. V této souvislosti nabízíme spolupráci společnostem, které tyto produkty vyrábějí. Pokud hledáte spolehlivého a flexibilního obchodního partnera, jsme tu pro vás,“ dodává Ing. Andrea Zázvorková.