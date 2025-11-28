Od návrhu přes vývoj a výrobu až po instalaci a servis

„Naše světla svítí ve více než sedmi stech městech a obcích po celé republice. Přes tisíc dvě stě zakázek,“ říká Miroslav Kalina, majitel společnosti MK Mont Illuminations z Klášterce nad Ohří, tradičního českého výrobce světelné výzdoby.

Výzdoba měst a obcí

Výzdoba měst a obcí | foto: Archiv Miroslava Kaliny

Realizace Karlovy Vary
Od návrhu přes vývoj a výrobu až po instalaci a servis
Realizace Chomutov
Realizace Carlsbad Plaza
11 fotografií

Vaše firma už třicet tři let rozsvěcuje česká města i komerční budovy. Patříte ke špičce v oboru, jaké ale byly vaše začátky?

Začínal jsem s podnikáním v roce 1992 jako elektrikář po uzavření státního podniku, kde jsem pracoval. Objížděl jsem s plošinou a brašnou nářadí obce a městečka. Byl to opravdu start od nuly. První velký průlom přišel v roce 1998, kdy jsme poprvé vánočně ozdobili Staroměstské a Václavské náměstí v Praze. Byla to obrovská šance ukázat, co umíme. Postupně jsme se propracovali až k tomu, že děláme kompletní realizaci – od návrhu přes vývoj a výrobu až po instalaci a servis. Dnes máme moderní výrobní závod v Klášterci nad Ohří, kde celoročně pracuje třicet šikovných kmenových zaměstnanců, a o sezóně se rozrůstáme o několik desítek zkušených montážníků.

Kolik zakázek jste letos realizovali a kdo jsou vaši zákazníci?

Přes tisíc dvě stě zakázek. Naše světla svítí ve více než sedmi stech městech a obcích po celé republice. Mezi stálé zákazníky patří centrum Prahy, kde zdobíme už téměř třicet let, také Karlovy Vary, Most, Chomutov, Olomouc a další. Spolupracujeme s obcemi a městy, obchodními centry, hotely, firmami, ale i drobnými zákazníky, kteří chtějí dekorace na dům nebo zahradu. Letos jsme navíc opakovaně vyhráli pětiletý tendr na výzdobu Prahy, což je pro nás obrovský závazek i pocta.

Jaké jsou letošní trendy? Připravili jste pro letošní předvánoční čas nějaký nový světelný efekt?

Trendy se každoročně mění, ale základ zůstává stejný – tradiční vánoční motivy, jako jsou vločky, andělé, hvězdy nebo zvonečky. Z barev pak kombinace červené, zelené, bílé a zlaté se stříbrnou. Nechceme dělat z Vánoc něco jiného, než jsou. Oblíbený u zákazníků je světelný efekt „Romantic“, kde střídající se intenzita světla připomíná padající sníh. Máme také systém Aurora s tisíci LED světly ve tvaru kuliček reagujícími na okolní zvuky. A jsem hrdý na naše Synchrone řetězy ovládané GPS satelitem, které dokážou v jeden moment rozsvítit stejnou barvu v New Yorku i Praze.

Liší se požadavky na světelnou výzdobu měst a soukromých komerčních subjektů?

Ano, jde o naprosto rozdílný segment. Některá města drží jeden styl i několik let, obchodní centra naopak chtějí každý rok něco nového a jedinečného, aby se lišily od konkurence. Není to jen o tom rozvěsit světýlka a dekorace, ale aby byla výzdoba esteticky příjemná, musíte při navrhování vzít v potaz vše – od suterénu až po střechu. Města preferují tradici a dlouhodobost, obchodní domy chtějí efekt a originalitu.

Na zastávce Viktoria Žižkov v Praze jste instalovali osvětlení podle kreseb dětí z mateřských škol. Jak jste na tento nápad přišli?

Spolupracujeme s radními Prahy 3, kteří chtěli do výzdoby městské části zapojit místní děti ze školek. Děti namalovaly své představy Vánoc a my jsme podle jejich návrhů vytvořili unikátní a identické LED vánoční dekorace. Reakce byly tak pozitivní, že jsme se rozhodli jít dál. Spustili jsme celostátní soutěž kukadla.cz pro všechny předškolní děti od tří do sedmi let z mateřských škol a měst, a vítězné návrhy proměníme ve skutečné originální LED dekorace, které budou svítit v ulicích. Chceme dát prostor dětské fantazii a ukázat, že Vánoce vypadají nejkrásněji očima těch nejmenších. Pro děti je úžasné vidět svůj obrázek jako světelnou dekoraci v plné velikosti.

Kde jinak získáváte inspirace pro návrhy a vzhled světelných dekorací?

Inspiraci bereme všude kolem sebe, sledujeme světové trendy, inovace v technologiích, ale hlavně posloucháme naše zákazníky a snažíme se pochopit, co od výzdoby očekávají. Projekty jako kukadla.cz nám ukazují, že největší inspirace přichází často odtamtud, odkud to nečekáte – z dětské kreativity a fantazie bez hranic. Jsem rád, že díky naším šikovným zaměstnancům a strojnímu vybavení jsme schopni realizovat i takovéto projekty, kdy každá ozdoba je originální. Není to o objemu tržeb, ale o kvalitě a schopnosti vytvořit něco jedinečného. Těšíme se na díla dětí ze soutěže kukadla.cz, která budeme přetvářet ve světelné dekorace. Nebude to lehké, ale věříme, že kráčíme správným směrem a město nazdobené dětskými motivy bude mít tu správnou veselou vánoční atmosféru.

Vánoce máte spojené s pracovním stresem, těšíte se vůbec na svátky?

Určitě ano! Poslední dva měsíce roku jsou extrémně hektické – musíme nainstalovat výzdobu ve všech smluvených městech, letos navíc stavíme dvě nové skladové haly. Po Novém roce to začíná znovu – výzdoba se musí odinstalovat, zkontrolovat, opravit. Ale na Vánoce se moc těším, hlavně na setkání s rodinou a přáteli. Se ženou, na níž v době sezóny leží největší porce práce a zodpovědnosti, máme naplánovanou dovolenou a budeme mít čas na náš společný koníček – golf. Doma jsme dříve mívali skromnou výzdobu, jen několik světýlek na balkoně a živý stromek (směje se). Ale situace se změnila s příchodem vnoučat. Nyní zdobíme před naším domem velký strom, který přináší radost celé ulici.

Bohumil Brejžek

