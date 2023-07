Od kvásku ke kódu: na změnu kariéry není nikdy pozdě

Začít od nuly nemusí být vždy snadné, obzvlášť pokud potřebujete jistotu a stabilitu pro svou rodinu. Možná budete muset zatnout zuby, ale vyplatí se to.

Stále nevěříte, že na to máte? Když to dokázala spousta odvážlivců před vámi, proč by to nemohlo vyjít i vám.

Petr chtěl především svobodu a možnost být kreativní

Petr Stoklas neměl jasnou představu o své kariéře. V zahraničí pracoval jako pekař nebo skladník. Odjakživa chtěl mít možnost pracovat z domova i z kanceláře a tvořit kreativní věci. Pochopil, že programování mu toto umožní, a to jen s notebookem v ruce. Také se mu líbila velká rozmanitost pracovních možností. V České republice našel jen několik nabídek studia programování a mezi nimi Coding Bootcamp Praha. Jak sám říká, ten měl skvělé recenze a výhodné školné. „Samotný bootcamp byl zábavný. Stresoval jsem se jen tím, abych si co nejdříve našel práci. Dostal jsem šanci a využil ji,“ říká absolvent Coding Bootcamp Praha, nyní spokojený React vývojář pro JLL.

Od logistiky a nákupu až po vývoj bankovních aplikací

Zatímco byl celý svět ochromen pandemií, Tomáš Kravčík se ji rozhodl využít jako příležitost pro změnu. Motivován naplňující kariérou se chopil příležitosti, kterou mu nabídl bootcamp, díky němuž nakonec získal práci v České spořitelně. „Tvrdě pracujte a posouvejte se dál, protože bootcamp je jen začátek. Musíte se stále učit a přizpůsobovat,“ podělil se o svou zkušenost další z absolventů. Nyní Tomáš jako návrhář procesů v bance pracuje na zlepšování funkčnosti a uživatelského komfortu interních aplikací. Při zamyšlení nad svou cestou radí budoucím studentům bootcampu, aby přijímali výzvy a přistupovali ke své práci poctivě a zodpovědně.

Proč jste se rozhodl/a pro bootcamp? Video rozhovory se studenty Coding Bootcamp Praha

Vzdělávání brala Tâm jako práci na plný úvazek

Tâm Lê se po čase na pozici asistentky generálního ředitele rozhodla pro radikální změnu. „Chtěla jsem si najít práci, kde budu pracovat s lidmi, ale zároveň budu mít čas pracovat sama na sobě,“ vzpomíná absolventka Coding Bootcamp Praha. Začala si sama vyhledávat kurzy programování a díky tomu objevila právě tento druh intenzivního bootcampu. Od začátku brala kurz velmi vážně a všechen svůj čas investovala do studia. „Bylo to velmi intenzivní. Tím myslím, že jsem musela vstřebat spoustu informací ve velmi krátkém čase. Tři měsíce mi utekly jako voda,“ hodnotí Tâm zpětně své zkušenosti z kurzu. Přibližně měsíc po dokončení studia si našla svou první práci v IT jako frontend developer a nyní pracuje v Emplifi (bývalé Social Bakers).

„Sledujeme, kolik studentů po úspěšném absolvování našeho programu dokáže sehnat práci v IT do šesti měsíců od konce kurzu. Náš průměr, ze všech v tuhle chvíli 20 dokončených běhů, je 92 %,“ komentuje úspěšnost svých studentů Jana Večerková, zakladatelka a ředitelka intenzivních kurzů programování Coding Bootcamp Praha.

Týmová práce studentů Coding Bootcamp Praha

Poptávaní jsou dnes datoví odborníci. Na českém trhu práce jich chybí až 10 000

Odvětví data science se stává stále důležitější součástí mnoha společností od finančnictví, telekomunikaci až po e-commerce. Po datových odbornících je vysoká poptávka nejen v Česku, ale i po celém světě, což na domácím trhu nedostatek odborníků dále zvyšuje. V reakci na rostoucí poptávku otevřeli CBP ve spolupráci s EY nový kurz Data Science Bootcamp. „Je v naší DNA podílet se na vzdělávacích iniciativách i v oblastech, kde je největší celospolečenská potřeba a zájem. I proto se těšíme, že studentům pomůžeme získat znalosti právě v oblasti datové vědy,“ doplnil Michal Ambler ze společnosti EY.

Týmová práce studentů Coding Bootcamp Praha

„Vyznat se dnes v galimatyáši různých pojmů a metod je obtížné a často demotivující. V tomto pomůžeme studentům Data Science Bootcampu vyznat se a osvojit si přední technologie dnes používané pro zpracování a vytěžování dat vytvářených moderními institucemi,“ popisuje Bohuslav Dvorský, mentor v Data Science Bootcampu, který má za sebou více než 10 let zkušeností s vývojem datově intenzivních enterprise aplikací v Komerční bance a rovněž působí jako doktorand na katedře Biomedicínské informatiky ČVUT.

Motivaci máte, ale poslední překážkou je vysoké školné?

U renomovaných programů je dnes samozřejmostí, že vám kariéru pomohou rozjet. V praxi to funguje tak, že nejenže garantují uplatnění na trhu práce, ale umožní vám i předem zaplatit jen nízkou částku školného, kterou si zajistíte místo v konkrétním kurzu. Zbytek školného se rozdělí do několika měsíčních splátek, které začnete splácet až po ukončení kurzu. Stejně tak to nabízí i Coding Bootcamp Praha. „Věříme, že finanční situace by neměla být překážkou při získávání nových dovedností. Proto jsme se rozhodli nabídnout našim studentům možnost odkladu školného, což jim umožňuje odsunout platbu většiny školného až na dobu po absolvování bootcampu. Věříme, že tato možnost pomůže začínajícím webařům a datařům dosáhnout svého cíle bez obav, jestli na to mají,“ komentuje Večerková. Oba jejich bootcampy, Web Development i Data Science, lze navíc studovat nejen osobně, ale i online. A pokud studenti úspěšně absolvují program pro webaře a nesehnali by práci v oboru, školné je jim vráceno.

Konec s výmluvami typu „nemám peníze“ nebo „je to příliš daleko“! Je čas vyrazit za svými kariérními sny.

Prezentace finálních projektů studentů Coding Bootcamp Praha na veřejnosti přístupné akci Demo Day

O Coding Bootcamp Praha

Coding Bootcamp Praha vybavuje studenty schopnostmi a dovednostmi, které jsou zapotřebí pro budoucí povolání v IT sféře – programování, vývoj webů a data science. Své studenty učí, jak kreativně řešit problémy reálného světa, mají možnost osvojit si osvědčené postupy a vytvořit si kompletní portfolio, které budou moci prezentovat svým budoucím zaměstnavatelům. Bootcamp je oceněn prestižní americkou univerzitou MIT a Evropskou komisí za vysokou úspěšnost absolventů a jejich schopnost nalézt uplatnění v budoucí kariéře. Funguje nepřetržitě od září 2016 a mentoři vzdělali a pomohli najít uplatnění více než 350 novým programátorům.