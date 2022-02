Od bio sirupů k historické kyselce

Společnost Kitl vznikla v roce 2007. Založil ji Jan Vokurka a začal – nejprve sám jen s jednou brigádnicí – vyrábět v Jablonci nad Nisou v bývalém objektu zkrachovalých prádelen, který koupil, sirupy. Měly úspěch, a tak se podnikání rychle rozšiřovalo. Dnes firma dává práci asi padesáti lidem a loni měla obrat 83 milionů korun. Mezi její výrobky patří kromě sirupů také různé alkoholické bylinné drinky, přípravky na podporu imunity, masti a další produkty, většinou v bio kvalitě.

Zakladatel a dnešní jednatel a jediný vlastník firmy Jan Vokurka si do názvu začínajícího podniku vypůjčil pozměněné jméno doktora Jana Josefa Antonína Eleazara Kittela, slavného lékaře a léčitele z pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Působil tady v 18. století a stal se legendou, která žije v povědomí místních dodnes. Jan Vokurka vysvětluje: „O doktoru Kittelovi máme mnoho informací včetně receptů, nejsme ale jeho potomci ani dědicové. Doktor Kittel je naší inspirací, léčitelskou i duchovní. Proto, z úcty k němu, jsme si zvolili podobné jméno.“

Brownfield jako nejlepší místo

Vhodné prostory, do kterých by se mohli přestěhovat, hledal Jan Vokurka v okolí Jablonce a Liberce čtyři roky. Od začátku byl na čelné příčce seznamu zvažovaných nemovitostí areál bývalého podniku Vratislavické kyselky. Byl to vlastně klasický brownfield, kde se už od roku 2004 nic nevyrábělo. Nicméně šlo o bývalý nápojářský provoz, kde bylo uspořádání takové, jaké by se firmě Kitl podnikající ve stejném oboru hodilo. Vzhledem k tehdy probíhajícím soudním sporům ale nebylo možné se k němu dostat. To se podařilo až před třemi lety.

„Když jsme areál přebírali, byl pustý a prázdný, co bylo možné odnést, dávno zmizelo, co rozbít, bylo rozbité, včetně oken. Jediné, co zůstalo, bylo asi 50 tisíc starých nepoužitelných skleněných lahví od minerálky a plné podlahy etiket a víček,“ popisuje nový majitel původní stav objektu. Nakonec mohly zůstat jen základy a obvodové zdi, všechno ostatní bylo třeba udělat nově.

Firma odhadla náklady na 28 milionů korun a požádala o dotaci z programu Nemovitosti v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Schválená dotace nakonec činila 12 milionů. Vzhledem k tomu, že se celkové náklady ve finále vyšplhaly na 40 milionů, zbytek pokryla společnost částečně úvěrem, částečně vlastními zdroji.

„Osobně si myslím, že dotace v případě nemovitostí a záchrany brownfieldů mají velký smysl. V České republice je spousta nevyužitých hal a tento dotační titul je vrací zpátky do života,“ hodnotí Jan Vokurka program, který jim pomohl využít bývalý objekt Vratislavické kyselky. Dotace podle něho umožňuje lepší plánování a také rychlejší postup – mimo jiné proto, že se před schválením dotace musíte zavázat ke splnění do určitého data. „Pokud bychom dotaci neměli, museli bychom postupovat po etapách,“ dodává Jan Vokurka.

Vrty znovu oživnou

Tím ale změny v areálu bývalé Vratislavické kyselky zdaleka nekončí. Na pozemku, který nový majitel získal společně s objekty, se nacházejí dva vrty, z nichž vyvěrala slavná vratislavická kyselka. Tyto vrty ale patřily státu, a bylo tudíž nutné je nejprve „zprivatizovat“. Tento proces trval víc než tři roky. Teď už jsou zprovozněné, dostaly i nová jména, nicméně cesta k tomu, aby bylo možné stáčet minerálku do lahví a zase ji prodávat, je ještě dlouhá. Váže se k tomu řada technologických omezení a legislativních opatření, vyřešit se musí i některé obchodní záležitosti. Podle Jana Vokurky to potrvá ještě pár let. Zatím se dělají různé zkoušky a analýzy.

Výrobní hala je zatím vybavená starými stroji, které byly převezené z Jablonce a slouží k výrobě sirupů. Firma Kitl ale požádala ještě o druhou evropskou dotaci z OP PIK, tentokrát z programu Technologie. Pomůže jim zakoupit vhodné technologie právě pro stáčení minerální vody. Investice na realizaci tohoto druhého kroku bude odhadem 48 milionů korun, čerstvě schválených je dotačních 21 milionů.

Oživení areálu vítá starosta městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou Lukáš Pohanka. Říká, že předtím, než areál firma Kitl koupila, byly tam pořád problémy. „Často sem jezdili strážníci městské policie, protože ten opuštěný objekt navštěvovali bezdomovci… Jsme velmi rádi, že pan Vokurka objekt koupil, je odhodlaný ho opravit do původní krásy, a navíc tady zase produkovat vratislavickou kyselku, kterou si pamatuji ze svého dětství,“ říká starosta.

Když mluví o návratu areálu k „původní kráse“, má Lukáš Pohanka na mysli nejen již opravenou výrobní halu starou 40 let, ale také druhý objekt, který je součástí areálu. Jde o lázeňskou budovu z roku 1893, vlastně zámeček, který je dnes v tak zoufalém stavu, že do něj nelze vkročit. „Chceme ho také rekonstruovat. Nejde sice o historicky chráněnou budovu, ale pro mnoho obyvatel našeho kraje má velký emocionální význam. A na tuhle rekonstrukci se těším, bude to krásná záležitost,“ říká k tomu Jan Vokurka.