Očkování nás zachránilo už několikrát, připomínají osobnosti

Populární moderátor Libor Bouček připomíná, že vakcíny u nás vymýtily řadu nebezpečných nemocí. „Proti covidu očkuje celý svět a troufám si tvrdit, že v boji s nemocí, která zdravotně, společensky i ekonomicky huntuje naši zem, neexistuje účinnější zbraň. Spalničky, záškrt, zarděnky, černý kašel. Tyhle čtyři nemoci v minulém století u nás zastavila vakcinace. Tato očkování byla povinná. Tohle není. A proto se dá odmítnout. Ale odmítnutí znamená zůstat dál mezi ohroženými i ohrožujícími,“ uvedl na svém instagramovém účtu moderátor.

Nechat se naočkovat je podle něj totiž to nejmenší, co může udělat pro ochranu svých blízkých. „Co ve mně tenhle postoj ještě víc posílilo? Neumím si představit, že bych nevyužitím téhle možnosti nakazil ty dva nejcennější, co mám doma. Tak vzhůru k žihadlu. A za rok klidně znovu. Je to to nejmenší. Vnímám to jako jedinou cestu,“ argumentuje Libor Bouček.

Novinář a moderátor zaměřený na herní průmysl Mikoláš Tuček má s covidem-19 vlastní zkušenost, proto ochranu před onemocněním vítá. „Vím, že je mnoho lidí, co jsou proti tomu, ale já jinou variantu nevidím. Objevíte-li pivo, kterým se z toho půjde dát propít, nebo hru, jejíž hraní vás ochrání před kovidem, dejte mi vědět. Já o takovém řešení nevím,“ napsal na svém instagramovém účtu.

„Očkování považuju za jeden z nejúžasnějších vynálezů lidstva a výpisem nemocí, kterých jsme se díky tomu zbavili, bych vás jenom nudil. Specifické výtky byly k tomu, že vakcína byla vyvinuta příliš rychle. Ano, byla – nikdy v historii lidstva nebyla soustředěna taková síla (mozků i peněz) jedním směrem, vakcína navíc vcelku pochopitelně předbíhala ve frontě na testování. V mém okolí se šli očkovat všichni, jak jen to bylo možné. Tak se, prosím, pokud můžete, běžte očkovat také,“ vyvrací jednu z nejčastějších obav ohledně vakcín Mikoláš Tuček.

Odpovědi na dotazy ohledně očkování najdete na stránce ceskoockuje.cz, kterou doporučuje blogerka a propagátorka zdravého jídla Adéla Doležalová: „Nevím, jak vy, ale já se hrozně těším, až se vrátíme zase do normálu a konečně uděláme tu pomyslnou tečku za pandemií. Pokud máte ohledně vakcín jakékoliv pochybnosti nebo otázky, moc doporučuju webové stránky ceskoockuje.cz, kde najdete pravdivé a relevantní informace.“

Očkování je zkrátka cestou k běžnému životu, tvrdí rovněž herec a moderátor Aleš Háma. „Osobně to považuji za jediné možné řešení, jak dostat do normálu zdravotnictví, kulturu, průmysl, školství a vůbec běžný život každého z nás. To je můj názor. Prostě selským rozumem spatřuji vyšší výhodnost v očkování, než bez něj,” uzavírá.