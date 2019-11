Očkování a preventivní prohlídky nás mohou ochránit před vážnou nemocí

„Naše zdravotní pojišťovna se dlouhodobě snaží podporovat očkování u svých klientů osvětou i poskytováním nadstandardního příspěvku v rámci preventivních programů. ČPZP rovněž realizuje specializované programy zaměřené na závažná onemocnění a prevenci vzniku civilizačních chorob. Například jsme v minulých letech rozesílali dopisy v rámci projektu adresného zvaní na preventivní prohlídky,“ uvádí tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě využilo za půl roku 25 tisíc pojištěnců

Svým pojištěncům ČPZP poskytuje příspěvek na jakékoli očkování, kde děti mohou čerpat až 1500 Kč a dospělí až 1000 Kč. Výhodou tohoto příspěvku je, že ho lze využít na libovolné očkování, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. „Preventivní program Očkování patří standardně mezi nejvíce využívaný našimi klienty. Například jen o příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě požádalo za 1. pololetí letošního roku 25 174 pojištěnců,“ uvádí mluvčí Mazurová.

Kdy mám jít na prohlídku? Esemeska připomene, že už je čas

ČPZP jako jediná zdravotní pojišťovna svým klientům připomene, že nastal čas zajít na pravidelnou preventivní prohlídku. Tím, že pošle esemesku do mobilu. „SMS zprávy s upozorněním na blížící se termín a typ preventivní prohlídky jsou zasílány zcela zdarma, pro naše pojištěnce nepředstavují žádné další náklady. Službu Prevenci v mobilu může využívat každý klient, který požádá o zasílání preventivních SMS a sdělí své platné mobilní číslo, a to buď na kterékoli naší pobočce, nebo prostřednictvím Infocentra. Pokud by tato služba někomu nevyhovovala, je samozřejmě možné ji deaktivovat,“ vysvětluje tisková mluvčí ČPZP s tím, že klienti ČPZP jsou zváni na prohlídky u praktického lékaře, ženy ke gynekologovi a muži nad 50 let na vyšetření prostaty.

Bojíme se slyšet, že máme vážnou nemoc

Mnoho lidí neabsolvuje preventivní prohlídky, protože si na ně neudělá čas. Přitom si neuvědomují, že v případě vzniku některého ze závažných onemocnění budou nuceni svému zdraví věnovat mnohem více času. Dalším faktorem neochoty se podrobit preventivním vyšetřením je strach, kdy z obavy před informací o závažném onemocnění lidé raději k lékaři nejdou. Chodit k lékaři se obávají zejména muži.

Co zahrnuje preventivní prohlídka u praktického lékaře?

Preventivní prohlídka u praktického lékaře by se měla stát nedílnou součástí péče o zdraví. Zahrnuje kontrolu očkování proti tetanu, vyšetření interního charakteru, vyšetření zraku, sluchu, změření krevního tlaku a zjištění hmotnosti, onkologickou prevenci, včetně vyšetření kůže a laboratorního vyšetření moče. Dospělý člověk by měl absolvovat preventivní prohlídky u svého praktického lékaře ve dvouletém intervalu. Hradí je zdravotní pojišťovna, stejně jako další odborná vyšetření, na která v případě potíží lékař pacienta vyšle.

Na prevenci ke gynekologovi i stomatologovi

Preventivní prohlídka je také u gynekologa a stomatologa. Na gynekologickou preventivní prohlídku má jít žena jedenkrát za rok. Na prohlídku ke stomatologovi bychom měli jít z preventivních důvodů dvakrát za rok.

Včasné odhalení zvyšuje šance na uzdravení

Na preventivní lékařské prohlídky pravidelně dochází přibližně jen každý pátý pojištěnec. Lidé by přitom měli k lékaři přijít, i když nepociťují žádné zdravotní problémy. Včasné odhalení příznaků závažného onemocnění totiž značně zvyšuje šance na úplné vyléčení, nehledě na nižší náklady léčby v počátečním stadiu onemocnění i nižší míru prožité psychické zátěže pacienta.