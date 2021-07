Óčko hudební kempy

Přihlaste své děti na ÓČKO hudební kemp. Týdenní příměstský kemp ve studiu ÓČKA se koná od 12. do 16. 7. 2021. Děti poznají své oblíbené interprety, nakouknou do zákulisí a zkusí si, jak funguje hudební televize a co vše obnáší role moderátora, ale i hudebníka, a k tomu odejdou s vlastním songem.