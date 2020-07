Oči při nákupech nahradí telefon. Nevidomým pomůže umělá inteligence

Prvním digitálním pomocníkem je Shelf Inspector, který nevidomým nebo špatně vidícím zákazníkům dokáže říct, jaké zboží před nimi leží v regálu obchodu a kolik stojí. Druhým je Cash Reader a jak napovídá název aplikace, umí rozpoznat hodnoty bankovek. Stačí namířit na jakoukoli část bankovky a není k tomu ani potřeba připojení k internetu. Scanování bankovek nejen zrychlí nakupování, ale také ulehčuje přijímání hotovosti a je to tedy i snazší cesta k podnikání a samostatnosti.

Větší nezávislost pro nevidomé a slabozraké

To, co aplikace umí, nepůsobí nijak překvapivě. Ještě před dvěma roky ale u nás nic takového neexistovalo. Slepí a slabozrací byli odkázáni na nepraktickou plastovou šablonu, která hodnotu bankovek pozná podle rozměrů. Víceméně náhodou to zjistil programátor mobilních aplikací Tomáš Jelínek. „Můj kolega mě seznámil se svým kamarádem, který je nevidomý. Vysvětlil mi, jakým způsobem ovládá telefon, a mimo jiné si postěžoval, že mu chybí čtečka bankovek. Přišlo mi neuvěřitelné, že na českém trhu žádná není, a tak jsme se do toho pustili.“ Výsledkem je Cash Reader, který už dávno nečte jen české bankovky. Dokáže rozpoznávat 90 měn světa. „Chceme pokračovat, dokud nedosáhneme našeho cíle identifikovat každou bankovku na světě,“ dodává Tomáš. Cash Reader může jen v České republice využít na 62 tisíc lidí, kteří mají podle ČSÚ těžké zrakové omezení. Navíc je užitečný i pro ty, kteří mají z jiného důvodu omezenou jemnou motoriku.

Další aplikací, která citelně zvyšuje kvalitu života nevidomých, je Shelf Inspector od českého startupu DataSentics. „Naše webová aplikace pomáhá lidem se zrakovým postižením získat větší nezávislost při nakupování. S využitím neuronových sítí přečte cenu a název produktu z fotografie regálu v obchodě. Snadno se používá, protože jediným zařízením, které zrakově postižený člověk potřebuje, je jeho smartphone,“ popisuje Aneta Albrechtová z DataSentics. Špatně vidící zákazníci tak nemusí žádat nikoho o pomoc a ti se zbytky zraku se obejdou bez použití silné lupy u každé věci, kterou chtějí vložit do košíku. Řešení přináší i větší svobodu. Zrakově postiženým ulehčuje návštěvu obchodů, ve kterých to ještě neznají. Shelf Inspector využívá strojového učení a na trh má vstoupit v září.

České aplikace pro celý svět

Obě aplikace pocházejí od českých startupů a to, jak užitečné mohou být, dokládá vítězství v mezinárodním AI Accessibility Hackathonu, který pořádalo Sdružení VIA s podporou Microsoftu. „České firmy uspěly v konkurenci jedenácti projektů například z Řecka, Rumunska nebo Ukrajiny,“ vypočítává Dalibor Kačmář, který je v Microsoftu odpovědný za vytváření technologické vize společnosti na českém a slovenském trhu. „Aplikace Cash Reader a Shelf Inspector vybrala za vítěze hackathonu porota nejen kvůli inovačnímu přístupu, ale i proto, jak obrovský může být jejich pozitivní dosah.“ Podle WHO je na světě 253 miliónů zrakově postižených lidí, z toho 39 miliónů je nevidomých. Tento počet bude navíc kvůli stárnutí populace narůstat.