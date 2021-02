Ochutnejte sirup z lístků růží. Je bez konzervantů a mimořádný

Na pultech se objeví pouze v omezeném množství jako limitovaná edice. A kromě ojedinělé chuti nabídne doslova koncentrovanou „přírodu“ v lahvi.

Sirup byl vůbec poprvé v České republice vyroben s použitím unikátní metody přírodní konzervace. Ojedinělou technologii vyvinula společnost Kitl ve spolupráci s odborníky z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze a Výzkumného ústavu potravinářského v Praze. Snahou týmu je vytvořit a uvést do praxe pokrokovou technologii výroby bez použití konzervantů. Prvním počinem v tomto úsilí je na trh právě přicházející sirup Kitl Syrob Růžový květ.

K zakonzervování sirupu byla použita silice z růžových lístků, a tak je zcela přírodní, bez jediné umělé přísady. Tento způsob konzervace zrealizoval jako unikátní vědecký projekt tým odborníků v čele s renomovaným botanikem doc. Ing. Romanem Pavelou, Ph. D. Tuto pokrokovou technologii, tzv. pavelaci, vyzkoušeli vědci v České republice vůbec poprvé.



„Jedná se o zcela novou, unikátní technologii výroby, která využívá místo tradičních, rizikových konzervantů, přírodní biologicky aktivní látky z růže stolisté,“ vysvětluje docent Roman Pavela a popisuje další výhody růžových silic: „Tyto terpenické látky mají významné antioxidační účinky s pozitivním dopadem na náš imunitní systém a zároveň vytvářejí v sirupu takové prostředí, které brání rozvoji škodlivých kontaminantů, jako jsou povrchové plísně a sirup znehodnocující bakterie,“ upozorňuje docent Pavela.

Nový Kitl Syrob Růžový květ vyrobí společnost Kitl v limitovaném množství. „Díky úzké spolupráci s týmem odborníků se nám podařilo vyrobit sirup, který je zcela přírodní. Je to poprvé, co jsme vyzkoušeli tuto novou technologii konzervace, a rádi bychom ji v budoucnu využili i při výrobě jiných sirupů. Samozřejmě tam, kde to bude možné, protože o tom rozhoduje řada faktorů a především skutečnost, z čeho je sirup vyráběn. Ne každá rostlinná silice má stejné schopnosti jako silice z růží,“ vysvětluje Jan Vokurka, jednatel společnosti Kitl. V použití technologie spatřuje především další posun ve výrobě sirupů. „Chceme vyrábět co nejlepší sirupy a použití této technologie konzervace nás zase posouvá o kousek dál. Navíc je v souladu s naší filozofií vyrábět produkty co nejvíce blízké přírodě,“ dodává Jan Vokurka.

Kitl Syrob růžový květ je jedenáctým sirupem, který regionální výrobce uvádí na trh. Jablonecká společnost Kitl se specializuje se na výrobu bylinných či ovocných sirupů s důrazem na využívání surovin z biologického a k přírodě šetrného hospodářství. Inspiraci k přípravě receptur čerpá z dobových regionálních pramenů a inspiruje se při jejich přípravě historií prověřenými recepty.



Kitl s.r.o. je držitelem certifikátu Regionální produkt Jizerských hor, vítězem několika ročníků soutěže Výrobek Libereckého kraje, k cenným uznáním práce společnosti pak patří například titul Firma roku Libereckého kraje a 3. místo v celostátní soutěži Firma roku v roce 2013, vítězství v prestižní americké soutěži The Mazer Cup International Competition 2015 či opakované ocenění na veletrhu Země živitelka, kdy poslední si Kitl s.r.o. přivezl v roce 2019, a to hlavní cenu Zlatý klas za limitovanou letní edici Kitl Syrob Okurka BIO.