Ochranné a bezpečnostní bariéry společnosti STRIX Chomutov, a.s.

Stavební společnost STRIX Chomutov a.s., která je součástí ostatních složek Integrovaného záchranného systému (IZS), je zaměřena primárně na oblasti speciálního stavitelství a geotechnických či důlních sanací. V rámci svých aktivit, od roku 2009 však působí také na poli výzkumu a vývoje v oblasti geotechniky. Od té doby má za sebou celou řadu dokončených grantových projektů, jejichž výsledky byly úspěšně převedeny do běžné praxe.

S využitím poznatků z geotechniky a dalších příbuzných oborů rozšířila společnost od roku 2016 své aktivity i na výzkum a vývoj technických prostředků v oblasti ochrany a bezpečnosti.

Mobilní ochranná a balistická bariéra BALBAR

V rámci výzkumného projektu podpořeného Ministerstvem průmyslu a obchodu, společně s partnery Fakultou stavební ČVUT v Praze a firmou PREFA Kompozity a.s., vyvinula „Mobilní ochrannou a balistickou bariéru – BALBAR“. Jedná se o zcela unikátní mobilní vícestupňový ochranný systém určený zejména pro složky IZS ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zasahujících jednotek, osob nebo majetku v různých rizikových situacích.

Bariéru BABAR lze použít v případech likvidace požáru s nebezpečím výbuchu např. hořící vozidlo, sklad s chemikáliemi, plyny, výbušninami, tlakovými láhvemi k vytvoření bezpečného perimetru a zázemí pro blízké monitorování požáru pomocí detekčních čidel či termokamery, pro evakuaci osob, ochranu před zášlehem plamene, fragmentací, tlakovou a rázovou vlnou. Při nálezu munice, NVS či podezřelého předmětu k vytvoření bezpečného zázemí pro zasahující složky, ke zkrácení vzdálenosti bezpečnostní uzávěry při jejich likvidaci, k ochraně evakuovaných osob. Při zásahu proti ozbrojenému útočníkovi (AMOK) k zajištění ochrany zasahujících jednotek a okolního prostoru. Při různých demonstracích k přehrazení ulice, vytvoření koridoru k usměrnění davu, k ochraně zasahujících jednotek před útoky demonstrantů, házením kamení, světlic, zápalných předmětů apod. Bariéru BALBAR lze také použít k vytvoření bezpečného prostoru či zázemí např. při “průmyslových” odstřelech nebo trhacích pracích v kamenolomu nebo v zastavěné části města při odstřelu budovy apod.

Základní přednosti bariéry BALBAR:

jednoduchý transport, snadná manipulace, kompaktní rozměry



rychlá aktivace systému bariéry



možnost nasazení v uzavřených prostorech a vyšších patrech budov



možnost propojení většího množství modulů bariéry při zachování ochranných parametrů



kompatibilita s prostředky jednotek IZS (cisterny, hadice, láhve se vzduchem)



možnost instalace „na dálku“ při použití lan či pyrotechnického robota



Základní modulové řešení bariéry BALBAR je sestaveno ze tří víceúčelových prvků:



Kompozitní GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) desky s balistickou odolností – tvoří základní balistickou ochranu bariéry



Pneumatická nosná konstrukce – základní nosný prvek systému sloužící k upevnění desek a vodního vaku



Vodní vak – plní úlohu zátěže a sekundární balistické ochrany. Při výbuchu vodní zátěž absorbuje účinky tlakové a rázové vlny, v případě průniku projektilu či střepiny skrz desku je vodní sloupec spolehlivě zastaví

V průběhu vývoje prošla bariéra BALBAR celou řadou testů zaměřených zejména na:

Balistickou odolnost při použití různého střeliva do krátkých i dlouhých ručních zbraní



Balistickou odolnost proti fragmentaci vzniklé při výbuchu munice např. ručních a minometných granátů



Balistickou odolnost proti improvizovaným výbušným systémům

Odolnost proti rázové vlně, zášlehu plamene a nárazu letící tlakové láhve při jejím náhlém výbuchu



Odolnost proti rázové vlně a zášlehu plamene vyvolané explozí trhaviny



Odolnost proti zášlehu plamene při explozi vysoce hořlavých látek

Způsoby možného použití bariéry v různých reálných situacích byly prakticky vyzkoušeny a ověřeny příslušníky stanice HZS Praha – Petřiny a následně byl tento prostředek schválen pro použití při zásazích. Po ukončení vývoje byly první tři kusy bariéry předány do používání stanici HZS Praha – Petřiny. K prvnímu nasazení bariéry v reálné situaci došlo v březnu roku 2020 při nálezu granátu na Praze-Smíchov.

Kompozitní GFRP desky s balistickou odolností lze v různých případech a situacích použít samostatně nebo v kombinaci s jinými prvky, nosnými či opěrnými konstrukcemi. Možné příklady využití:

Zodolnění konstrukčních prvků v architektuře, např. plášťů různých staveb



Skryté či transparentní zodolnění vnitřních prostor stavebních objektů postavených zejména z „lehkých“ materiálů – sádrokarton, dřevostaveb, sklo, plech apod.



Zodolnění konstrukčních částí různých strojů a zařízení



Konstrukce vnitřního nebo vnějšího, dočasného či trvalého zodolnění vozidla proti útoku zvenku



Konstrukce k zodolnění přepravního prostoru vozidla určeného pro přepravu výbušných předmětů k zajištění bezpečnosti osádky vozidla



Konstrukce snadno instalovatelných mobilních modulárních bariérových řešení pro rychlou ochranu osob a objektů



Balisticky odolné prvky pro prostředky osobní ochrany

V současnosti jsou k dispozici 3 verze balisticky odolných desek testovaných dle STANAG 2920 a ČSN EN 1522/1523. Vzájemným vrstvením desek na sebe lze jejich balistickou odolnost zvyšovat.

Více na https://www.strixchomutov.cz/vyzkum/mobilni-bariera a https://www.balbar.eu/

Ochranná a bezpečnostní bariéra PROBAR

V rámci vnitrofiremního vývoje byla vyvinuta „Ochranná a bezpečnostní bariéra – PROBAR“. Jedná se o systém určený zejména k zabránění nežádoucího úmyslného ale i náhodného průniku vozidel do vymezených prostorů a prostranství, např. pěší zóny, náměstí, chodníky apod. Systém PROBAR lze široce použít i jako ochranu před možným teroristickým útokem, prováděným pomocí vozidel, a to včetně ochrany osob, budov a jiných možných cílů.

Bariéra PROBAR byla vyvíjena v úzké součinnosti s ČVUT v Praze Fakultou stavební, kde byly prováděny veškeré numerické výpočty, matematické modelování a laboratorní testování funkčnosti nově navrženého unikátního systému pohlcování energie.

Konstrukční řešení bariéry PROBAR tvoří tři základní prvky:

Ocelové sloupky

Ocelová lana

Systém pohlcování energie integrovaný do vnitřku jednotlivých sloupků

Ocelové sloupky jsou duté profily s otvory pro protažení lan a prostorem pro instalaci systému pohlcování energie. Celý systém v rámci jedné instalace může obsahovat až tři typy sloupků – koncové, průběžné, napojovací. Součástí sloupku je ocelová patka s otvory pro kotevní prvky, která slouží k jeho upevnění do připraveného podloží. Standardní osová vzdálenost sloupků je 3,5 m s možností zmenšení rozestupů dle potřeby a požadavku zákazníka.

Dvě horizontálně uspořádána ocelová lana jsou provlečena otvory jednotlivých sloupků ve výšce 550 a 800 mm nad úrovní terénu. Uspořádání lan ve dvou různých výškách tvoří základní ochranou funkci bariéry k zachycení průniku nežádoucího vozidla.

Nově vyvinutý systém pohlcování energie je sestaven z jednotlivých brzdných segmentů, které jsou integrovány do vnitřních prostor jednotlivých sloupků. Při aktivaci tento systém funguje jako dynamická brzda s postupným nárůstem brzdné síly. Výhodu systému pohlcování energie je možnost regulace jeho brzdného účinku, a to buď nastavením úrovně brzdné síly každého segmentu nebo zvýšením či snížením počtu jednotlivých brzdných segmentů.

Základní přednosti bariéry PROBAR:

Rychlá a jednoduchá instalace do připraveného podloží

Možnost nastavení a regulace brzdné síly systému pohlcování energie

Zapojení všech tuhostí sloupků a lan do systému tlumení nárazu

Možnost estetického přizpůsobení danému prostředí

Dle potřeby možnost demontáže části bariéry při zachování plné funkčnosti zbytku bariéry

Možnost vytvoření různých geometrických řešení (např. vytvoření pravého úhlu) při zachování plné funkčnosti bariéry

Plná funkčnost systému již při délce bariéry cca 10 metrů

Způsoby kotvení bariéry do podloží vždy vychází z geotechnické charakteristiky a struktury podloží v konkrétním místě instalace bariéry. Možnosti kotvení do podloží:

Kotvení pomocí injekčních kotevních zavrtávacích tyčí (zakládání na mikropilotách)

Ukotvení na podélný betonový nebo železobetonový základ

Ukotvení na roznášecí ocelovou desku

Za účinné podpory Ústeckého kraje a ve spolupráci s ČVUT v Praze Fakultou dopravní Ústavem soudního znalectví v dopravě byla funkčnost bariéry PROBAR ověřena nárazovými zkouškami realizovanými podle standardu PAS 68:2013.



Tato zkouška se provádí tak, že testovací vozidlo narazí předepsanou rychlostí kolmo na překážku daných specifikací, čímž dojde k ověření jejích vlastností vůči nárazu. Testování systému PROBAR bylo provedeno vozidlem o hmotnosti 3,5 tuny jedoucího rychlostí 48 km/h, když byly provedeny dva nárazy – jeden do sloupku a druhý do lan mezi sloupky. V obou případech bylo vozidlo bezpečně zastaveno a na základě výsledků testů bylo vydáno Osvědčení o provedení zkoušky. Hodnocení bariéry PROBAR dle klasifikace normy PAS 68:2013 při nárazu do sloupku je V/3500(N1)/48/90:1,4/0 a při nárazu do lan mezi sloupky je V/3500(N1)/48/90:1,9/0.



K dispozici je rovněž řešení systému PROBAR, které odolá nárazu vozidla hmotnosti 7,5 t jedoucího rychlostí až 50 km/h.

Více na https://www.strixchomutov.cz/vyzkum/system-probar