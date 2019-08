Obujte se do toho! Vyrazte za zážitkem ze svého 1. běžeckého závodu

Můžete běhat kvůli lepší postavě. Kvůli duševnímu detoxu. Kvůli setkávání s přáteli. Nebo kvůli přípravě na svůj první závod. Důležité je zkrátka začít.

Obáváte se prvních běžeckých kroků? Přidejte se k nějaké tréninkové skupině, která vás bude motivovat a podporovat na cestě za vaším cílem. Navíc získáte nové přátelé, díky nimž se budete na trénink těšit, i když se vám zrovna nebude chtít běhat. V Praze se můžete zdarma připojit například k adidas Runners Prague, kteří pořádají také speciální tréninky pro ženy a začátečníky.

„Speciálně pro ženy organizujeme každé úterý trénink nazvaný Girls Only Run. Holkám se při něm věnují profesionální trenéři, kteří jim pomáhají s prvními běžeckými kroky, ale i s přípravou na první závody. Nikdo se nemusí bát přijít, jsme tu i pro úplné začátečnice,“ říká Adéla Blahovcová, kapitánka adidas Runners Prague.

Připravte se na svůj den

Tréninky Girls Only Run aktuálně směřují ke dni D, který mají běžkyně po celém Česku vyznačený v diářích s datem 7. září, kdy se koná adidas Běh pro ženy. Úžasný pětikilometrový závod je součástí populárního seriálu RunCzech. Na co se při něm můžete těšit? Na nádhernou trať v centru Prahy se startem a cílem na náměstí Republiky, na úžasnou atmosféru a podporu od tisícovek fanoušků stojících podél trati. Nezapomenutelný bude moment, kdy budete dobíhat do cíle za potlesku diváků, s úsměvem na rtech a často také ve stínu historických budov, které obarví do oranžova zapadající slunce. To je výjimečný zážitek!

Pro začátečnice je adidas Běh pro ženy skvělým vstupem do závodního světa. Pětikilometrovou vzdálenost lze totiž absolvovat i bez dlouhodobé přípravy. „Časový limit je navíc velice tolerantní, a tak je možná i kombinace běhu a chůze. Pokud se ale chcete připravit opravdu kvalitně, doporučujeme naše Girls Only Run tréninky kombinovat s jógou či funkčními tréninky, které v kalendáři adidas Runners Prague také máme. I ty jsou samozřejmě pro účastníky zdarma,“ dodává Adéla Blahovcová s tím, že přihlásit se na tréninky je velmi jednoduché: stačí si stáhnout mobilní aplikaci Runtastic, připojit se v ní ke komunitě adidas Runners Prague a následně se přihlašovat na její události. Bližší informace naleznete ve Facebook skupině adidas Runners Prague.

Speciální tréninky pro ženy připravil také RunCzech. Hledejte je v událostech na Facebooku pod názvem Women’s Running Crew. Poslední takový trénink se uskuteční 28. srpna. Zúčastní se ho mimo jiné i moderátorka a modelka Lucie Křížková. Nachystáno pro vás bude i občerstvení, a tak neváhejte a přijďte vyladit formu.

Nejlepší boty na běhání ve městě

Zážitek ze závodu podpoří i správné boty. Vyberte si takové, které vás poženou vpřed a poskytnou vám maximální komfort. „Hobby běžkyním bych z novinek na trhu doporučila adidas UltraBOOST 19. Na jejich vývoji se podíleli městští běžci z Berlína, New Yorku či Tokia, takže jsou uzpůsobené běhu v ulicích a mají přesně takové parametry, jaké budete potřebovat. Dají vám podporu i stabilitu a dovedou vás do cíle,“ radí Adéla. „Zkušenější běžkyně pak samozřejmě budou volit nějaké rychlé tempové nebo závodní boty,“ dodává.

I pro zkušenější běžkyně totiž může být pětikilometrová vzdálenost velkou výzvou. Jen málo běžců si uvědomuje, že trénink na rychlou pětku může být daleko náročnější i bolestivější než příprava na pomalý půlmaraton.

Z přípravy na svůj první závod i z prvního proběhnutí cílem si pak odnesete víc než jen cílovou medaili. Zůstanou vám zážitky, radost z běhu a přátelé, se kterými si budete potkávat na trénincích i dál.