Obří laser a lis otevírají Besta Trade dveře k novým nápadům

V hale Besta Trade nyní pracuje nový vláknový laser s výkonem 12 kW a stolem dlouhým osm metrů. Vedle něj stojí stejně dlouhý ohraňovací lis. Tahle dvojka umí proměnit plochý plech ve skoro cokoliv – rychle, čistě a přesně.

Stačí pár minut a z tabule oceli vzniknou díly na fasádu, bočnice návěsu nebo celá stěna modulárního domu. Hliník se mění v lehké kazety, ocel ve stylové kryty strojů a nerez i měď v ozdobné prvky, které upoutají každého designéra. Zemědělec si nechá vyříznout rám přívěsu, stavitel nosnou konstrukci balkonu a architekt perforovanou stěnu, která hází na chodník hravé stíny.

Laser řeže ocel do tloušťky zhruba dvaceti milimetrů, hliník do patnácti a měď do deseti. Díly jsou hladké, bez otřepů, takže navazující svařování je rychlé a bez broušení. Lis je během chvíle ohne do přesného úhlu – ať jde o jemnou lištu na fasádu nebo nosník dlouhý jako autobus.

Osmimetrová délka je klíčová. Díly, které by jinak vznikaly ze tří kratších kusů, se tu dělají najednou. Odpadá skládání a riziko křivosti, šetří se šrouby i čas. Výsledek je pevnější a vypadá lépe.

Celý proces je digitální: z 3D návrhu se vyexportují 2D výkresy a ty pak putují přímo do laseru bez ručního přepisování, takže se minimalizují chyby.

Plechy se na počítači rozloží tak, aby výpalky co nejlépe vyplnily tabuli a zbylo minimum odpadu; zbylé kousky se využijí na drobné díly. Ve finále tak výroba šetří peníze i životní prostředí.

Na stejném místě je svařovna a montážní linka; lakování zajišťují u osvědčených externích partnerů. Konstruktér vezme váš náčrtek, připraví výkres a dohlédne, aby všechno sedělo. Potřebujete na díle závitové čepy? Nastřelí je přímo do plechu, žádné vrtání navíc.

Rychlost ocení i ti, kdo vyvíjejí nový výrobek. Prototyp, který dřív zabral týdny, je hotový během jednoho dne – a když konstruktér objeví lepší tvar, stačí pár kliků a laser řeže znovu. Díky tomu lze nápady testovat hned a šetřit náklady, místo aby ležely měsíce v šuplíku.

A tak se možnosti rozbíhají: pergola s jemnou perforací, která promění letní slunce v obrazec na zemi. Rám inovativního zemědělského stroje, který ušetří tunu váhy. Když to jde nakreslit, tady to dokážou vyřezat, ohnout a smontovat.

Ať už jste malá dílna s originálním nápadem nebo velká firma s dlouhým výrobním programem, Besta Trade vám může být partnerem. Přijďte se přesvědčit, jak vypadá kovová kreativita v praxi – a vezměte si s sebou pár skic. O zbytek se postará paprsek laseru, síla lisu a parta lidí, pro které je práce s kovem radostí.