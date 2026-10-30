Obraz Toyen bude hitem podzimní aukce

Komerční sdělení

Toyen | foto: Toyen

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„Obvykle se celková vyvolávací cena při našich aukcích pohybuje okolo100 až 120 milionů, teď to bude dvojnásobek,“ říká Martin Kodl.

Připravujete už svou devadesátou šestou aukci. Jak se vám vůbec teď daří na trhu s uměním?

MARTIN KODL JE MAJITELEM NEJVĚTŠÍ AUKČNÍ SÍNĚ V ČESKU.

Když se mám ohlédnout za posledními měsíci, rokem, dojde zase na soutěž. Nemám ji rád, ba co víc, do našeho oboru nepatří. To, co děláme, je především o kvalitě. Ale co naplat, všichni dnes pracují s čísly. A v českých tabulkách jsme na prvním místě, protože obě naše poslední aukce – loňská podzimní a letošní květnová – dosáhly mimořádných výsledků. A mimochodem, nesly se především ve znamení Josefa Čapka. To mne těší, jeho dílu se dlouhodobě věnujeme. Už na podzim se jeho práce vydražily za rekordní sumy a na jaře pak vše překonal Piják s 34 miliony.

V poslední době ve vaší galerii rezonovala třeba také jména Theodora Pištěka a Emila Filly. Stoupají i ceny jejich děl?

Jarní aukci jsme uspořádali k poctě panu Pištěkovi, který – snad to mohu tvrdit – byl náš přítel a můj mentor. Do aukce jsme získali přitom jeho Autoportrét uokna I., vydražen byl za 13 milionům. Krásné číslo… Prostě jaro se vydařilo. Teď se blíží podzimní aukce a já, byť jsem v odhadech opatrný, si dovolím být optimistou. Po delší době budeme mít celkovou vyvolávací cenu vyšší, než je obvyklý standard. Ten se pohybuje okolo 100 až 120 milionů, teď to bude dvojnásobek.

Hudebník | foto: Emil Filla

Jinými slovy – sešlo se více výjimečných obrazů?

Máme několik skutečně výjimečných děl. Druhá okolnost, která ovlivňuje tuto aukci, je pak výstava Emila Filly. Po celé léto byla otevřena v naší galerii, nebyla primárně prodejní, ale stala se – jak to přesně vyhodnotil profesor Zemina – spíše neobyčejným kulturním zážitkem. Expozici navštívilo množství lidí, naše kapacity byly na doraz. Zároveň byl zveřejněn i soupis díla Emila Filly, na němž se pracovalo více než 60 let. To je zásadní událost pro celý český trh s uměním. Můj velký dík patří našim kurátorům, kteří výstavu připravili, pracovali na katalogu. Zájem o Fillova díla stoupá, což potvrzuje i větší kolekce jeho obrazů v naší podzimní aukci.

Conflans St. Honorine | foto: Josef Šíma

Duby u cesty | foto: Václav Špála

Bárky | foto: Jan Zrzavý

Na výstavě nechyběl ani Fillův obraz Zlaté rybičky u okna, které jste vystavoval už před 25 lety a o němž říkáte, že vás velmi ovlivnil. Jaké to bylo se s ním zase potkat?

Mám pocit, že o prázdninách jsem si vůbec neodpočinul. I když jsme byli na dovolené, těšil jsem se, až budu zase v galerii mezi obrazy, u Rybiček. Výstavu jsem mnohokrát procházel, nejraději sám, večer a také samozřejmě vzpomínal. Jen pro názornost: když jsme chystali první Fillovu výstavu, pojistná cena byla okolo 30 milionů, teď se to číslo blížilo miliardě. Až se mi podlomila kolena. Emil Filla je autor, kterého jsem se od začátku své kariéry snažil vrátit tam, kam společensky, ekonomicky i kulturně patří, tedy na špici českého výtvarného umění. A ta dvě pojišťovací čísla dokazují, že se nám to alespoň trochu povedlo.

Uvidíme Rybičky také při aukci?

Snažil jsem se je do aukce získat, byla by to opravdu výjimečná událost, ale nepovedlo. Zůstávají u původních majitelů.

Na podzim budete ale dražit významné dílo Toyen. Její příběh se trochu podobá tomu Fillovu, ne?

Zatímco o Fillovi si troufnu říct, že jsme mu pomohli se stát světovým, Toyen do jisté míry světová vždy byla, protože žila a pracovala v Paříži. Ale byla tam tak nějak ztracená, přehlížená, její díla se prodávala za málo peněz. Zlom přišel po roce 2000, kdy se první její práce přehouply na českém trhu přes milion a nám se pak podařilo prodat v roce 2002 obraz Růžový spektr za 3,7 milionu. V této cenové hladině se drželo posléze několik obrazů, než přišel další zlom se Šerem v pralese, kdy z vyvolávací ceny okolo 10 milionů se při naší aukci v roce 2017 dostali dražitelé až na 36 milionů. A protože se tento významný prodej pak ještě několikrát potvrdil, nejenom v Česku, ale též v zahraničí, a zvláště pak ve Francii se už její práce začaly nabízet za podstatně vyšší ceny. Náš přínos tedy spatřuji v tom, že jsme Toyen posunuli na vyšší úroveň. Dnes se obchoduje na řadě míst na svět a mně dělá radost, že největším prodejcem jejích obrazů je Galerie KODL.

Jaký obraz Toyen tedy budete dražit při podzimní aukci?

Patří k těm nejvzácnějším. Jeho estimate, tedy doporučená kalkulace, bude 80 až 120 milionů korun. Jedná se o vzácné dílo, které bylo několik desítek let v soukromé sbírce.

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