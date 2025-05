Oblíbený Monínec jde Nahoru: Léto 2025 přináší novinky i zážitky

Cesta je cíl – a my jdeme Nahoru. | foto: Trigema a.s.

I když léto přeje odhazování svršků, my jsme tento rok oblékli nový kabát a váš oblíbený areál Monínec se stal součástí značky Nahoru. Vyhledávaný resort je tak nyní místem, které krok za krokem měníme v multifunkční destinaci plnou různorodých aktivit, špičkových technologií a kvalitního zázemí, kde si na své přijdou milovníci romantiky, adrenalinu i odpočinku s rodinou.

Letní sezóna odstartována

Už teď se můžete těšit na již otevřený aktivity park, který přináší širokou škálu zábavy pro děti i dospělé. Vyhraje u vás lanový park, tubingová dráha, bungee trampolíny, nebo lukostřelba? Nebo byste si raději užili aktivně a bez námahy okolní krajinu? Pak určitě oceníte také půjčovnu elektrokol a koloběžek, na kterých hravě prozkoumáte okolí.

Bikepark od června, bobová dráha od července

Na své si v resortu přijdou i bikeři, a to jak ti zkušení, tak úplní začátečníci – bikepark se pro ně znovu otevírá v červnu a nabídne rozmanité traily, upravené zázemí i krásné výhledy.

Největší letošní letní novinkou je však moderní bobová dráha, která se rozjede v červenci a rozšíří nabídku resortu o další zážitky plné adrenalinu. Rychlá, zábavná a zároveň bezpečná jízda s výhledem do krajiny se stane doslova nezapomenutelnou, a to jak pro děti, tak i dospělé.

Nový název, nová energie, stejné místo v srdci přírody

Nahoru Resort Monínec není jen nový název – je to nový směr. V zimě moderní technologie a skvělé lyžování, v létě pestrá nabídka sportovních aktivit pro děti i dospělé, to vše navíc v náruči přírody. Po celý rok nabízí Nahoru Resort Monínec pohodlné ubytování v hotelu Monínec, který prošel plánovanou rekonstrukcí a nyní nabízí klimatizované pokoje, dále v dependanci Nová Javorka a v apartmánech s krásným výhledem do krajiny. Součástí nabídky je také wellness pro chvíle odpočinku a regenerace. Cíl je jasný: nabídnout ten nejlepší možný zážitek v každém ročním období. A léto 2025 to jasně potvrzuje.

Přijeďte si užít letní sezónu jinak. Na Monínec. Nahoru!

Více informací o novinkách, letním programu i možnostech ubytování najdete na zcela novém webu moninec.nhr.cz. Těšíme se na vás – v novém, velkém stylu!