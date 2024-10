Oblečení Chillaz - láska na první dotek

CHILLAZ je osobitá značka, která si dělá věci po svém

Snaží se vyrábět oblečení ekologicky, co nejvíce z přírodních materiálů a s co nejmenším množstvím chemie. Používají barvy, které nesmí způsobovat alergie nebo rakovinu. Složení materiálu nesmí říkat jenom Lycra, ale musí z něj být cítit i vysoká kvalita tkaniny. Zeptali jsme se, jak to u nich ve firmě funguje a přinášíme vám něco málo z jejich filozofie…

Jak vypadá udržitelnost produkce v Chillazu?

Udržitelnost je bohužel slovo, které se používá příliš často a nepřesně. Pro nás je samozřejmostí, že se k lidem a životnímu prostředí chováme férově. Máme tendenci popisovat to, co děláme, jako „podnikání se zdravým rozumem“.

Naše materiály jsou pečlivě vybírány od vlákna až po použité barvivo. Spoléháme se zejména na přírodní a ekologicky šetrná vlákna, jako jsou Lyocell nebo Modal od rakouské firmy TENCEL. Díky moderním výrobním zařízením se nám daří dále snižovat spotřebu vody a používání chemikálií.

Navíc jsou pro nás velmi důležité krátké vzdálenosti dopravy. Velká část použitých materiálů pochází z Turecka nebo z Evropy. Tím chráníme jak životní prostředí, tak naše nervy. Díky krátké vzdálenosti výrobních provozů v Turecku, o které se staráme sami, jsme velmi flexibilní a můžeme rychle reagovat na změny trhu. Dokážeme se rychle přemístit na místo a být v osobním kontaktu s našimi švadlenami, tiskaři, barvíři atp. Samozřejmě se nemůžeme všem dívat přes rameno, ale své dodavatele a výrobce si vybíráme velmi pečlivě.

Kde se oblečení Chillaz vyrábí?

Naše hlavní textilní výroba je v Turecku. Přesněji na západ od Bosporu, geograficky v Evropě. Již déle než 20 let úzce spolupracujeme s lokálními partnery a společně s nimi budujeme a rozšiřujeme naši výrobu. Jedině tak můžeme splnit naše vysoké požadavky na kvalitu. Látky nebo vlákna, která používáme, pocházejí od známých výrobců z Turecka, Rakouska a Itálie. V posledních letech jsme rozšířili okruh evropských dodavatelů ještě o Chorvatsko, Polsko a Slovinsko. Jedná se o výrobce, kteří se specializují na určité produkty v naší kolekci, například pletené produkty z vlny.

Používáte organickou bavlnu?

Kvůli obtížné sledovatelnosti původu bavlny, která je certifikována jako „bio“, ji nepoužíváme. Nabídka tohoto druhu bavlny je mnohem větší, než je její skutečná světová produkce. Mnoho ekologických certifikátů a pečetí na tom nic nemění. Dokud nemůžeme s čistým svědomím říci, že naše bavlněné látky jsou skutečně 100% organické, necháváme to být. Přesto jsme odhodláni učinit krok směrem k certifikované organické bavlně, protože výroba konvenční bavlny vyžaduje obrovské množství chemikálií a velkou spotřebu vody. Ve většině našich produktů používáme přírodní vlákna Lyocell (viskóza z eukalyptového dřeva) nebo Modal (viskóza z bukového dřeva) v kombinaci s osvědčenou vysoce kvalitní bavlnou od důvěryhodných dodavatelů. Aby byly naše látky strečové a nevytahovaly se, musíme směsi v některých případech doplnit umělými vlákny elastanu.

A co obalové materiály?

Používání recyklovatelných obalů pro textilie je důležitým příspěvkem k ochraně životního prostředí. Jednou z možností je použití biologicky odbouratelných materiálů, jako je papír nebo lepenka. Tyto materiály jsou šetrné k životnímu prostředí, lze je recyklovat a rychle se rozloží bez zanechání škodlivých zbytků. U nás používáme papírové obaly, které se dají snadno recyklovat. V konečném důsledku je však také na každém z nás, jak se k ochraně životního prostředí postaví a vědomě se ho účastní.

Nová kolekce Chillaz obsahuje oblečení, které je vhodné pro sport i volný čas. Zahrnuje kalhoty, kraťasy, trička, košile, šaty a mikiny se zvláštním zaměřením na pohodlí. Lehké, jemné, svěží a funkční produkty nejsou určeny pouze pro sportovce, svým designem a kvalitou látek si získávají oblibu u lidí po celém světě bez ohledu na věk či aktivitu. Každý, kdo si jednou na vlastním těle vyzkouší nějaký model z kolekce Chillaz, je překvapený, jak jemné a příjemné materiály používá a jak jejich střihy dokonale padnou.

Oblečení značky Chillaz si můžete prohlédnout na stránkách www.chillaz.cz