Objevte všechny důležité informace o zubní péči na jednom místě

Starám se o svá ústa správně? Používám správné produkty a techniku? Jak bojovat s citlivostí zubů? Z toho důvodu vznikl unikátní projekt Centrum zdravého úsměvu ve spolupráci s Asociací dentálních hygienistek, drogerií dm a profesionálních značek zubní hygieny elmex a meridol. Cílem a snahou Centra zdravého úsměvu je poskytnout veřejnosti odborné a především správné informace ohledně zubní péče a pomoci tak zlepšit úroveň ústní hygieny v Česku.

Většina z nás má už zajeté každodenní „kosmetické“ rituály, mezi které samozřejmě patří i pravidelná ústní hygiena. Zdálo by se, že v otázce zubní péče máme jasno. A přece – značné množství populace nemá dostatek informací a základních znalostí v tomto ohledu. Neví, jak si správně vybrat zubní pastu, jak správně používat kartáček nebo jak často jej měnit. Otázky ohledně dětských zoubků jsou o to složitější a důležitější. Děti by měly získat správné návyky už od nejútlejšího věku, aby předcházely zubnímu kazu a dalším problémům.

Možná málokdo ví, že zubní kaz je nejčastější chronické onemocnění postihující lidstvo. Zubní kaz je také jedno z mála onemocnění, které nás může postihnout v každém stádiu života – od batolecího období, přes období dospívání po dospělost a stáří. V Česku má podle stomatologické komory zubní kaz polovina pětiletých dětí. A ve 12 letech je to už téměř 70 procent. Přitom poškození zubů kazem nevznikne přes noc, ale rozvíjí se delší dobu, jeho počáteční stádia jsou dokonce vratná a můžeme proti němu efektivně bojovat.

Není to jen o zubním kazu! Problémy v dutině ústní mohou být různé, jako například hypersensitivita, krvácející dásně, eroze zubu či další. Většině z těchto komplikací lze předcházet znalostí základních pravidel v péči o dutinu ústní a správnou ústní hygienou. Podívejte se na stránky www.centrumzdravehousmevu.com a načerpejte zajímavé znalosti skrze videa i články přímo od odborníků. Ty vám odpoví na řadu důležitých otázek týkajících se nejčastějších problémů a pomohou tak zkvalitnit vaši zubní péči.

Pravidelné návštěvy nejen u zubařů, ale i dentálních hygienistek jsou velice účinnou prevencí. Proto Centrum zdravého úsměvu pořádá dvakrát ročně roadshow s dentálním poradenství zdarma, a to přímo na vybraných prodejnách drogerie dm. Pokud ještě nemáte vlastního dentálního hygienistu/hygienistku, nebo vás prostě jen napadají dotazy spojené s ústní péčí, nebojte se v rámci jarní roadshow využít služeb těchto odborníků. Zastavte se v průběhu května/června na některé z 25 dm prodejen a poraďte se o vašich problémech s dentální hygienistkou osobně a zdarma. Seznam termínů a vybraných prodejen naleznete na www.centrumzdravehousmevu.com v sekci Poraďte se s odborníkem.

O projektu Centrum zdravého úsměvu

Centrum zdravého úsměvu je unikátní projekt založený na třístranné spolupráci mezi Asociací dentálních hygienistek České republiky, z.s., předním výrobcem produktů zubní hygieny Colgate-Palmolive ČR, s.r.o. a dm drogeriemarkt, s.r.o., provozovatelem sítě drogerií dm. Projekt nabízí v ucelené formě informace od odborníků týkající se nejčastějších problémů souvisejících s péčí o zuby a dutinu ústní, všechny informace tak najdete snadno na webu www.centrumzdravehousmevu.com. Texty jsou navíc doplněny i o instruktážní videa. Součástí je rovněž unikátní možnost poradit se přímo s odborníkem – a to v rámci speciální Roadshow, při nichž bude přímo na prodejnách dm drogerie k dispozici dentální hygienistka připravená zodpovědět dotazy příchozích.